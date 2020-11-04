Церемония встречи состоится на аэродроме Нацгвардии.

Оправданный апелляционным судом Милана украинский нацгвардеец Виталий Маркив прибудет сегодня в Киев в 14:00.

Читайте такжеВиталий Маркив вышел на свободу в Италии (фоторепортаж, видео)Об этом сообщает департамент коммуникации МВД.

«4 ноября состоится встреча в Украине нацгвардейца Виталия Маркива, которого оправдал апелляционный суд», - говорится в сообщении.

Церемония встречи состоится на аэродроме Нацгвардии в Киеве (улица Медовая, 5а, в 14:00).

Дело против нацгвардейца Маркива: подробности

Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года под Славянском.

12 июля 2019 года суд присяжных в городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.

20 ноября 2019 года Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидалось весной 2020 года, однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19.

В жалобе сторона защиты просила окончательно и безоговорочно оправдать Маркива.

24 октября на предыдущем заседании защита Маркива предоставила апелляционному суду неопровержимые доказательства его невиновности.

С ноября Апелляционный суд Милана полностью оправдал Маркива.

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Автор: Константин Гончаров