Марафон 'Единые новости' и партнеры медийщики собрали 10 млн на морской беспилотник для ГУР

В рамках масштабного сбора средств на ударные морские дроны MAGURA V5 для Главного управления разведки Минобороны, стартовавшего ко Дню журналиста, национальный телемарафон "Единые новости" вместе со зрителями закрыл сбор в 10 миллионов гривен для покупки надводных беспилотников.

По состоянию на 9 августа, неравнодушные украинцы перевели на счет сбора 10 млн 22 тыс. 619 грн. Благодаря вам, уже совсем скоро украинская беспилотная гроза морей MAGURA V5 будет поражать новые вражеские корабли.

Сбор проводился совместными усилиями участников марафона:

Видео дня

Starlight Media;

1+1 media;

ТК Рада;

Мы-Украина;

Inter Media Group;

ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (каналы "Дом" и FREEДОМ);

24 канала и Благотворительный фонд "24";

РБК-Украина;

Украинское радио;

TAVR Media и радио "Проминь".

Спасибо каждому, кто присоединился и призываем продолжать активно, совместными усилиями поддерживать наших защитников и донатить на нужды украинской армии.