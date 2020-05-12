Основные акционеры «Карабаса» обвиняют своего бизнес партнёра Плахтия в мошенничестве и доведении компании до банкротства (видео)

Директор "Карабаса" Максим Плахтий также является фигурантом дела об избиении и вымогательстве в отношении своего другого бизнес партнера Вадима Чернецкого. Дело уже 3,5 года рассматривается в суде.

Известный миллиардер Евгений Финкельштейн и Надежда Соловьева, жена Владимира Познера, обвиняют директора билетного оператора «Карабас» Максима Плахтия в мошенничестве и преднамеренном доведении компании до банкротства. Об этом сам Финкельштейн заявил в интервью, запись которого есть в распоряжении УНИАН.

«Это был 2013 год. Нас познакомил Коваленко. Есть такой украинский промоутер. Сказал, что очень перспективный и честный парень, на которого можно положиться (…) В общей сумме мы потратили, когда выкупали долю в Карабасе, миллион семьсот пятьдесят тысяч долларов США», - рассказал Финкельштейн, при этом подчеркнул, что Плахтий просил рассчитаться за сделку наличными.

Он заявляет, что Плахтий ни разу не выплачивал дивидендов, а напротив – просил деньги дополнительно в долг.

«Потом случились события Майдана 2014 года. Ну и то, что «сейчас лучше не светить русские активы и так далее». Это было красиво завуалировано. Мы писали письма, он отвечал на эти письма только по телефону. Каждый раз обещал переоформить компанию на домен Карабаса. Говорил, что у нас такие украинские законы, но он так этого и не сделал и до того момента, пока уже не подошел конфликт», - рассказал Финкельштейн.

По его словам, компания была обанкрочена, и было предложено выкупить компанию у Максима Плахтия, заплатив при этом все долги, за миллион долларов.

«И мы с ужасом узнали, что, оказывается, Максим развелся за это время с женой и оказывается в тот момент что она была генеральным директором. Он управлял компанией, брал деньги в долг, подделал все документы, подписи, отчетности, и мы не знали, что он развелся с женой. Это я уже узнал после того, как мы стали разбираться. Позвонила его жена, когда Максим оказался в тюрьме. И я узнал, что они больше не живут друг с другом, и что она уже три года не появляется на работе, и вся эта деятельность [компании Карабас] происходит без нее», - заявил Евгений Финкельштейн.

«Он со своего сотрудника Вадима (Чернецкого, - ред.) пытался получить деньги, о которых он даже не поставил нас в известность. Если у него украли деньги, то как старшего акционера он должен нас поставить в известность. Он нас не ставил в известность, поэтому это все происходило очень внезапно, и начало вылезать огромное количество вещей. Мало того, что мы не получали ни отчетов, никаких документов... Обещали переоформить домен, обещали переоформить программное обеспечение. Так это и не было сделано. И после того, как я предложил выкупить эти последних 35%, мне сказали, что мы больше не акционеры… Это преднамеренное банкротство - вывести все активы, и [ситуация] с этим доменом - он как-то это оформил на себя», - отметил Финкельштейн.

Дело об избиении бизнес-партнера Чернецкого, длящееся 3,5 года

В 2017 году Плахтий стал фигурантом уголовного производства по факту избиения и вымогательства у бывшего бизнес-партнера Вадима Чернецкого значительной суммы денег. Чернецкий занимался продвижением сайта Карабаса и увеличением оборота компании. Как партнеру ему пообещали 1% от оборота.

"В ноябре я уехал на 4 дня из страны на отдых. Тогда мне начали звонить ребята из моей команды и говорить: Максим (Плахтий, - ред) оказывает на них давление, заявляет, что я в компании больше не работаю, и что они должны подчиняться ему. На тот момент Максим должен был мне порядка 700 тысяч гривен: мой процент и то, что летом я платил сотрудникам из собственного кармана", - рассказывал Чернецкий.

Когда он вернулся в Киев и созвонился с бывшим партнером с просьбой расплатиться, услышал, что должны не ему – должен он. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, Вадим отправился на встречу с Плахтием в офис "Карабаса" на улице Пушкинской.

Чернецкий вспоминает: в какой-то момент в кабинет ворвались трое мужчин. "Он?", - спросил один из них у Плахтия. Услышав утвердительный ответ, все трое подошли к Вадиму и начали его избивать.

"Душили. Били по голове. Говорили: "Ты у кого бабки крысить надумал?"… Плахтий этим всем руководил. В итоге у меня отобрали телефон, деньги, документы, ключи от машины… Угрожали, что что-то сделают с моей женой и ребенком. Требовали еще денег. По ходу мой "долг" с 30 тысяч долларов "вырос" до 70-ти, а потом – и до 120-ти… Я понимал, что упорствовать или пытаться оказывать сопротивление в тех условиях было бесполезно. Пытался оттянуть время. Сказал, что в банковской ячейке у меня есть около 20 тысяч гривен. Мы даже сходили в банк – это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Но он был закрыт… В конце концов они на моей машине отвезли меня домой. Машину забрали. И сказали на следующий день на машине жены приехать в МРЭО на Братиславской, чтобы переоформить обе машины на них", - заявлял Чернецкий.

«Уже больше трех с половиной лет длится судебное заседание. По факту оно еще и не началось, так как ни разу никого еще не допросили - ни меня, ни одного из участников процесса. Ситуация такая, что дело затягивается - то ли специально, то ли намеренно», - заявил Чернецкий в комментарии УНИАН накануне очередного заседания по делу, которое состоится завтра.

Он отмечает, что поначалу для Плахтия избрали мерой пресечения домашний арест. Но после двух месяцев и ее сняли. По его мнению, прокуратура в деле могла быть подкуплена, так как статью поменяли с 189 УК («Вымогательство») на 355-ю («Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств»). И если в первом случае Плахтию грозил реальный тюремный срок, то во втором – условное наказание.

«Сложно сказать, как дело закончится. За три с половиной года нет ни одного заседания. Смотря на сколько в этом участвуют судьи, прокуроры. Хотя я верю, что в любом случае придется всем сесть и понести наказание», - заявил Чернецкий.

Также он прокомментировал УНИАН ситуацию с претензиями к Плахтию со стороны Финкельштейна.

«Получается, он уже неоднократно обманывает партнеров, меня в том числе», - заявил Чернецкий.

Ситуация с Карабасом сегодня

Как стало известно, Максим Плахтий создал новое ТОВ КРБС, директором которого поставил «своего» бухгалтера Елену Алексееву, и перевёл туда все деньги с ТОВ Карабас, оставив, фактически, ни с чем своих основных партнёров, которые владеют 60% компании. Оказалось, что домен сайта и торговую марку он также оформил на себя.

Кроме того, сообщается, что Плахтий незаконно воспользовался оборотными деньгами Карабаса, и уже сейчас компания не может рассчитаться с организаторами за проданные билеты на события, которые прошли ещё в феврале/марте, и на все дальнейшие события в будущем. По приблизительным оценкам это около 50-60 млн грн. Доведенный же до банкротства Карабас, чтобы хоть как-то залатать свои дыры, сейчас продаёт сертификаты со скидкой 20%, заведомо себе в убыток (средняя комиссия билетного оператора - 10%).