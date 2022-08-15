На первом этапе приоритетом программы была закупка 200 профессиональных БПЛА.

"Армия дронов" — проект, организованный платформой UNITED24, Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой информации. Его целью является обеспечение украинской армии достаточным количеством беспилотных летательных аппаратов. Все, кто желает присоединиться к программе, имеют возможность перевести средства или передать военным собственный мультикоптер. Кампания началась 1 июля и собрала уже 640 млн грн.

Наиболее весомым пока стал вклад, который сделал предприниматель Поляков Максим Валерьевич. Бизнесмен уже перевел на счета "Армии дронов" более 100 млн грн. Но каждая гривна имеет значение. Если каждый украинец перечислит 5 грн, то это 200 млн грн. Этого хватит примерно на 130 ударных БПЛА Warmate, которые очень необходимы ВСУ при контрнаступлении.

"Армия дронов": цели и успехи

Фандрейзинговая платформа UNITED24, которая организует сбор средств и техники в рамках программы, была создана по инициативе Владимира Зеленского. "Армия дронов" - далеко не единственный ее проект. Также здесь собирают деньги на оборону и разминирование страны, медицинскую помощь, восстановление государства после окончания войны. По состоянию на 2 июля, украинцы и зарубежные друзья перевели на счета Нацбанка более $161 млрд.

Первоочередные планы "Армии дронов"

На первом этапе приоритетом программы была закупка 200 профессиональных БПЛА. Тактические дроны могут летать на высоте до 5 км, преодолевать до 160 км и находиться в воздухе почти сутки. Их техническое оснащение позволяет получать необходимую информацию в хорошем качестве.

Однако сохраняется огромная потребность в обычных любительских коптерах, поэтому руководители проекта обратились к украинцам и неравнодушным гражданам за рубежом с просьбой жертвовать армии собственные беспилотники.

Минимальные технические требования достаточно скромны. Емкость батареи должна быть не менее 5000 мА·ч, она должна обеспечивать хотя бы пол часа и 1 км полета. Разрешение камеры — 20 Мп, качество фотографий и видео — от 5280х3956 и 3840x2160 соответственно. Огромным плюсом станет наличие тепловизора. Украинцы могут передать оборудование через "Новую почту", иностранцы — на склады Help Ukraine Center в Восточной Европе или хаб в США.

Первые успехи

В конце июля министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о подписании первых контрактов на общую сумму 260,5 млн грн. На эти средства приобретены:

мультикоптеры с опцией искусственного интеллекта - 78;

наземные системы для ударных БПЛА-камикадзе Warmate — 2 (20 дронов ранее было закуплено по инициативе Monobank);

беспилотные разведчики Fly Eye - 20.

На своей странице в Фейсбуке министр поблагодарил всех, кто переводил средства "Армии дронов", особо отметив одного человека. Это бизнесмен Макс Поляков, который самостоятельно перевел на счет проекта более 100 млн грн.

Деятельность Максима Валерьевича Полякова во время войны

Война заставила Полякова переключить внимание с предпринимательской деятельности на помощь родной стране, и продемонстрировать лидерство в этой сфере. Наиболее яркие примеры меценатства:

Платформа EOSDA бесплатно передает оборонным ведомствам данные с космического спутника GEOSAT 2. Доступ к такой информации значительно расширяет возможности разведки.

Поляков заказал у компании Kvertus 100 ружей-антидронов, способных перехватывать вражеские беспилотники. Стоимость сделки - $1,2 млн.

В марте-апреле бизнесмен перевел на счета фондов Сергея Притулы и "ТАПС-Украина" около $2,3 млн.

"Ассоциация Ноосфера", основанная Поляковым, активно занимается волонтерством и защитой культурного наследия в Днепре.

Предприниматель уверяет, что и в дальнейшем будет поддерживать украинские интеллектуальные проекты и разработки, приближающие страну к победе в войне.