Причина в отсутствии одного важного документа.

Украинцев, которые выезжают сейчас в другие страны на машинах, могут не пропустить через границу.

Об этом предупредили в Государственной пограничной службе Украины.

Причина в том, что для пересечения границы на авто необходимо иметь полис страхования - "зеленую карту".

"В связи с военной агрессией, которую совершила Россия против украинского народа, государственную границу ежедневно пересекают десятки тысяч украинцев. Нередко наши соотечественники едут на автомобилях. В течение последних дней в пунктах пропуска на Львовщине, а именно на границе с Польшей, участились случаи возвращения транспортных средств смежной стороной. Причиной этого является отсутствие полиса страхования - "зеленой карты", - сообщили в ведомстве.

Госпогранслужба еще раз напоминает, что "зеленая карта" - это обязательный вид страхования для тех, кто намерен ехать за границу на своем автомобиле.

"Просим учесть эту информацию при планировании пересечения границы", - добавили в ведомстве.

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