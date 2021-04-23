Сейчас вакциной Pfizer прививают жителей и персонал домов для пожилых людей.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, когда Украина может получить очередную партию вакцины Pfizer-BioNTech.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, кому достанется новая партия вакцины AstraZeneca-SKBioОб этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня получили письмо от COVAX о возможности поставки очередной партии вакцины Pfizer-BioNTech (Comirnaty) в количестве 473 тысяч 850 уже на неделе с 17 мая», – отметил Ляшко.

Он напомнил, что на прошлой неделе в Украину прибыло 117 тысяч доз Pfizer-BioNTech:

«Сейчас ею прививают жителей и персонал домов для пожилых людей».

Вакцина Pfizer в Украине

16 апреля в Украине прибыла первая партия в 117 тысяч доз вакцины от COVID-19, разработанной немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

Вакцина от Pfizer/BioNTech под названием Comirnaty разрешена для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения. Эту вакцину вводят внутримышечно. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в три недели.

По словам Ляшко, полученные 117 тысяч доз вакцины Pfizer разделят на две прививки в течение 25 дней.

Вакцинация этим препаратом в Украине началась 18 апреля.

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Автор: Катерина Шварц