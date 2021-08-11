Коронавирус в Украине "не разбушуется", если придерживаться нескольких правил, поделился глава Минздрава.

В Украине не нужно ждать новой волны коронавируса COVID-19, необходимо сделать все, чтобы ее избежать.

Чтобы новая волна коронавируса не накрыла Украину, необходимо придерживаться дистанции, носить маски и обрабатывать руки антисептиком, если нет воды, и вакцинироваться, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Українського радіо".

По его словам, в Минздраве проанализировали количество заболеваний за последние три месяца и промониторили, сколько среди заболевших есть вакцинированных.

"…Среди всех заболевших только 0,7% – люди, которые были вакцинированы, и только 0,4% попали в стационар, а не в реанимационные отделения", – добавил член Кабмина.

Напомним, пандемия COVID-19 стартовала в марте прошлого года. В том же месяце в Украине начался жесткий карантин, позже ограничительные меры смягчили. В государстве было несколько волн коронавируса. После серьезного увеличения количества заболевших вводили жесткие карантинные ограничения. В Украине было несколько волн COVID-19.

Сейчас в нашей стране адаптивный карантин – ее поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. В зеленой зоне самые слабые ограничения, а в красной – самые строгие.

Карантин в Украине не раз продляли, в последний раз – до 31 августа.

В конце февраля в Украине стартовала вакцинация.

По состоянию на 11 августа в Украине коронавирус диагностирован у 2 261 354 человек, скончались 53 149 пациентов, а 2 193 752 – выздоровели.

Одну дозу вакцины от коронавируса получили 4 324 551 человек, а две – 2 521 848.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Автор: Екатерина Присяжнюк