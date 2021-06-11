Согласно исследованиям, вакцины от коронавируса предотвращают развитие тяжелых случаев заболевания.

Из всех 12 тысяч мутаций коронавируса только четыре могут вызвать настороженность.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет НВ.

"Мутаций у коронавируса уже более 12 тысяч, но из 12 тысяч только четыре таких, которые вызвали настороженность. В частности индийская мутация, которая показала, что может привести к значительной вспышке, южноафриканская мутация, британская, которая была у нас, и бразильская", - сообщил Ляшко.

Глава Минздрава также отметил, что, согласно исследованиям, вакцины от коронавируса предотвращают развитие тяжелых случаев заболевания.

Читайте такжеУ коронавируса каждую неделю появляются две новые мутации - инфекционист

"Если сейчас у нас будет продолжаться, наращиваться массовая вакцинация, люди будут вакцинироваться, то мы можем предотвратить повторение осенне-зимнего периода, который мы пережили с коронавирусом. Поэтому все мутации отслеживаются, проводится секвенирование в Украине. В частности, мы передаем свою информацию в общую базу генома коронавируса, где сравнивают уже все мировые эксперты и отслеживают, как какая мутация влияет на передачу, тяжесть течения заболевания, возможно, возрастные особенности", - добавил Ляшко.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий