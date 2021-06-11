Из всех 12 тысяч мутаций коронавируса только четыре могут вызвать настороженность.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет НВ.
"Мутаций у коронавируса уже более 12 тысяч, но из 12 тысяч только четыре таких, которые вызвали настороженность. В частности индийская мутация, которая показала, что может привести к значительной вспышке, южноафриканская мутация, британская, которая была у нас, и бразильская", - сообщил Ляшко.
Глава Минздрава также отметил, что, согласно исследованиям, вакцины от коронавируса предотвращают развитие тяжелых случаев заболевания.
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"Если сейчас у нас будет продолжаться, наращиваться массовая вакцинация, люди будут вакцинироваться, то мы можем предотвратить повторение осенне-зимнего периода, который мы пережили с коронавирусом. Поэтому все мутации отслеживаются, проводится секвенирование в Украине. В частности, мы передаем свою информацию в общую базу генома коронавируса, где сравнивают уже все мировые эксперты и отслеживают, как какая мутация влияет на передачу, тяжесть течения заболевания, возможно, возрастные особенности", - добавил Ляшко.
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