Инновационный парк LvivTech.City девелопера UDP стал лучшим многофункциональным девелоперским проектом в Украине по версии международной премии European Property Awards 2020-2021. Церемония награждения победителей этого года состоялась онлайн 11 декабря в Лондоне.

European Property Awards – самая авторитетная премия, эксперты которой уже 25 лет отмечают лучшие проекты в области жилой и коммерческой недвижимости в Европе.

"Победа проекту LvivTech.City в European Property Awards – очередное достижение команды UDP. К создания и развития всех наших проектов мы подходим на самом высоком профессиональном уровне, и высокая оценка международного девелоперского и архитектурного сообщества – тому подтверждение. Уверен, инновационный парк LvivTech.City станет новой достопримечательностью современного Львова ", – комментирует Виталий Мельник, вице-президент UDP.

«Оскар» на рынке недвижимости победителям присуждают 80 независимых профессиональных экспертов со всего мира, которые оценивают проекты по многим критериям, среди которых дизайн проекту, его качество, инновационность, оригинальность и соответствие принципам устойчивого развития. В жюри председательствуют Лорд Кейтнесс, Лорд Бест, Лорд Ливерпуль и Лорд Тюрсечленив - представители Палаты Лордов, верхней палаты парламента Великобритании.

LvivTech.City - первый инновационный парк во Львове, который реализует девелоперская компания UDP. На территории бывшей промзоны создается экосистема по принципу «Живи - Работай - Учись - Отдыхай». Живописная зеленая зона, расположенная напротив Стрыйского парка, будет включать жилую и офисную часть класса А, коворкинг, креативные пространства и всю необходимую для комфортной жизни инфраструктуру – тренажерные залы, комнаты отдыха, велосипедные дорожки, кафе, торговую галерею и др.

Все объекты инновационного парка строятся по стандартам «зеленого» строительства LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Сертификат о соответствии строительства стандартам LEED выдается тем компаниям, которые эффективно используют природные ресурсы, отдают приоритет экологическим материалам и уменьшают влияние на окружающую среду.

Эти принципы UDP также воплощает в жизнь и при строительстве инновационных парков UNIT.City в Киеве и в Харькове.

LvivTech.City объединит ведущие технологические и инновационные компании, R&D-центры, инкубаторы и акселераторы, предпринимателей и молодые стартапы, которые активно развиваются и создают кластер инноваций для развития города и страны. Первый из трех бизнес-кампусов будут введен в эксплуатацию уже во втором квартале 2021 года. В этот же период начнется продажа первых квартир в LvivTech.City.

UDP работает на украинском рынке недвижимости с 2002 года, компания реализовала более 20 проектов в сфере жилой и коммерческой недвижимости общей площадью более 3 млн кв м. Создание и развитие инновационных парков LvivTech.City, UNIT.City в Киеве и UNIT.City Kharkiv в Харькове – одни из приоритетных проектов UDP.

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Автор: УНИАН