В связи со значительным распространением коронавируса в Киеве с 20 марта вводится жесткий карантин. Строгие ограничения будут действовать в течение трех недель - до 9 апреля включительно.
Какие запреты будут действовать в Киеве
Столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении усиленных карантинных ограничений. Под запретом, в частности:
- работа кинотеатров, театров, музеев, концертных залов;
- работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
- проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв. м на 1 человека);
- проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других), а также присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
|Запрещено
|Ограничение
|Разрешено
|Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы
|Религиозные богослужения можно проводить при 10 м2 площади на 1 человека
|Работа продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов
|Запрещена работа ТРЦ
|Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос
|Работа магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии
|Запрещено проведение людных религиозных богослужений
|Автозаправочные станции будут работать без кафе
|Будут работать детские сады
|Запрещено проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных)
|Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи
|Общественный транспорт будет работать с заполненностью мест для сидения на 50%
|Запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях
|Фитнес и спортивные залы будут работать без групповых занятий
|Школы после каникул вернутся к дистанционному обучению
|Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу
Что будет разрешено в Киеве
В связи со сложной эпидемической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в течение ближайших трех недель все предприятия и организации столицы будут работать с определенными особенностями. Речь идет, в частности, о следующем:
- все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;
- частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы (кроме предприятий критической инфраструктуры);
- заведения общественного питания будут работать исключительно навынос;
- автозапровочные станции будут открыты при условии соблюдения строгих норм и без работы кафе;
- парикмахерские, салоны красоты, фитнес и спортивные залы будут работать по предварительной записи (но спортзалы – без групповых занятий);
- детские сады будут открыты, а школы после каникул перейдут на дистанционное обучение;
- общественный транспорт столицы продолжит работать в обычном режиме с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима, а также с заполненностью мест для сидения на 50%.
Заболеваемость COVID-19 и карантин в Киеве
- 19 марта в Киеве выявили более тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом, 24 человека умерли.
- В связи с эпидемической ситуацией в Киеве с 18 марта ученики 5-11 классов ушли на весенние каникулы, а учреждения профессионального образования и школы, работающие не по семестровой системе, перевели на дистанционное обучение.
- Кроме того, 19 марта Министерство здравоохранения отнесло Киев к красной карантинной зоне.
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