Строгие карантинные ограничения вводятся в столице на ближайшие три недели - до 9 апреля 2021 года.

В связи со значительным распространением коронавируса в Киеве с 20 марта вводится жесткий карантин. Строгие ограничения будут действовать в течение трех недель - до 9 апреля включительно.

Какие запреты будут действовать в Киеве

Столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении усиленных карантинных ограничений. Под запретом, в частности:

работа кинотеатров, театров, музеев, концертных залов;

работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв. м на 1 человека);

проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других), а также присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Карантин в Киеве с 20 марта до 9 апреля: запреты и ограничения Запрещено Ограничение Разрешено Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы Религиозные богослужения можно проводить при 10 м2 площади на 1 человека Работа продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов Запрещена работа ТРЦ Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос Работа магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии Запрещено проведение людных религиозных богослужений Автозаправочные станции будут работать без кафе Будут работать детские сады Запрещено проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных) Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи Общественный транспорт будет работать с заполненностью мест для сидения на 50% Запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях Фитнес и спортивные залы будут работать без групповых занятий Школы после каникул вернутся к дистанционному обучению Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу

Что будет разрешено в Киеве

В связи со сложной эпидемической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в течение ближайших трех недель все предприятия и организации столицы будут работать с определенными особенностями. Речь идет, в частности, о следующем:

все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;

частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы (кроме предприятий критической инфраструктуры);

заведения общественного питания будут работать исключительно навынос;

автозапровочные станции будут открыты при условии соблюдения строгих норм и без работы кафе;

парикмахерские, салоны красоты, фитнес и спортивные залы будут работать по предварительной записи (но спортзалы – без групповых занятий);

детские сады будут открыты, а школы после каникул перейдут на дистанционное обучение;

общественный транспорт столицы продолжит работать в обычном режиме с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима, а также с заполненностью мест для сидения на 50%. © УНИАН © УНИАН

Заболеваемость COVID-19 и карантин в Киеве

19 марта в Киеве выявили более тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом, 24 человека умерли.

В связи с эпидемической ситуацией в Киеве с 18 марта ученики 5-11 классов ушли на весенние каникулы, а учреждения профессионального образования и школы, работающие не по семестровой системе, перевели на дистанционное обучение.

Кроме того, 19 марта Министерство здравоохранения отнесло Киев к красной карантинной зоне.

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Автор: Алина Вишневская