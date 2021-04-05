Компания проводит "дни без совещаний", тренинги о проблеме выгорания и считает, что такой отдых приносит пользу.

5 апреля сотрудники LinkedIn по всему миру отправились на неделю в оплачиваемый отпуск, чтобы набраться сил и избежать выгорания.

"Нам хотелось удостовериться, что мы можем дать им что-то действительно ценное. И сейчас мы считаем наиболее ценной возможность всем вместе сделать перерыв", - рассказала CNN директор по персоналу компании Теуила Хэнсон.

Недельный отпуск получили большинство из 15 900 работников LinkedIn. По словам Хэнсон, работу продолжит лишь ключевая группа сотрудников, однако они также смогут отдохнуть, только позже.

Читайте такжеMicrosoft выплатит сотрудникам на удаленке по $1200 для борьбы с выгораниемТак как в отпуск уйдут почти все сотрудники, после возвращения им не придется сталкиваться с сильным стрессом от накопившихся в их отсутствие задач.

Год назад, когда началась пандемия COVID-19, LinkedIn стала переводить своих сотрудников на удаленную работу и проводить регулярные опросы. Прошлым летом опросы показали изменение в настроении сотрудников и признаки выгорания.

Тогда компания создала инициативу под названием LiftUp! В рамках инициативы LinkedIn проводит тренинги по борьбе с выгоранием и "дни без совещаний", когда персоналу не нужно созваниваться в Zoom.

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Перевод: Катерина Комолова