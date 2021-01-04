По данным правоохранителей, "вор в законе" прибыл в Украину из Беларуси. Он находится в аэропорту под охраной.

В международном аэропорту «Одесса» задержан «криминальный авторитет» Лавасоглы Батумский.

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Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, 3 января в аэропорту задержан известный «криминальный авторитет» Лавасоглы Батумский, прибывший в Украину из Беларуси.

«Его остановили пограничники, установившие, что паспорт – сфальсифицирован», - рассказал правоохранитель.

Он добавил, что мужчину хотели отправить обратным рейсом в Беларусь, но нарушитель «повел себя неадекватно», и командир экипажа отказался брать его на борт.

Сейчас, по данным источника, рассматривается возможность отправки «авторитета» в Турцию.

Задержание «вора в законе» в Одессе: другие детали

В Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины УНИАН подтвердили сам факт задержания в аэропорту некого гражданина Грузии.

«Действительно, вчера из Минска прибыл мужчина, личность которого мы не установили. Отправить его обратным рейсом сразу не получилось… Сейчас решается вопрос о его выдворении из Украины в пункт, из которого он прибыл», - сказал представитель управления.

Сотрудник ведомства подчеркнул, что указанный мужчина находится в аэропорту под охраной.

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Автор: Лариса Козовая