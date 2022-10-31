Все они, собаки и кошки, попугайчики и морские свинки, не меньше, чем каждый из нас, хотят мира и спокойствия.

Украинцы могут присоединиться к всеукраинской акции, инициированной сетью MasterZoo при поддержке Visa и помочь фонда UAnimals спасать хвостиков, пострадавших от военных действий в Украине.

"Наши любимцы разделяют с нами все тяготы войны. Одни собаки и мурлыки стали путешественниками и вместе с хозяевами отправились в другие города, городки и села Украины и Европы. Остальные остались без присмотра - по разным причинам. Третьи оказались в эпицентре боевых действий и получили тяжелые травмы. Все они, собаки и кошки, попугайчики и морские свинки, не меньше, чем каждый из нас, хотят мира и спокойствия. Питомцы стараются поддержать нас в трудные минуты, дарят позитив, но и сами очень нуждаются в заботе", - сообщают организаторы акции.

Сеть зоомагазинов "Мастерзоо" и Благотворительный фонд UAnimals предлагают принять участие в акции "Лапка заботы" и помочь собакам и котам, пострадавшим в результате военных действий. Собранные средства пойдут на корм для собак и кошек, ветеринарные и гигиенические препараты, медицинскую помощь и стерилизацию хвостиков, которые остались без присмотра.

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Каждый покупатель MasterZoo, покупая корм для собаки или хомячка, клетку или аквариум, игрушку или лакомство любимцу, может купить карточку с лапкой. Ее цена - всего 10 грн, и это будет вкладом в спасение обездоленных животных. Даже такая небольшая сумма поможет накормить, вылечить, привить собак или кошек, оказавшихся в приютах.

Чтобы больше людей примут участие в акции, то больше удастся вылечить раненых любимцев, купить полноценное питание для собак и котиков, противогельминтных и гигиенических средств, лекарств и всего необходимого для жизни братьев наших меньших. Возможно, именно благодаря вашему участию выживет крохотного щеночка, что потерял маму, получит качественный корм собака, который остался без хозяина, останется живой спасена из разрушенного дома кошечка.

Акция действует во всех зоомагазинах "Мастерзоо" в Украине, кроме временно оккупированных территорий, а также в интернет-магазине с 18.08 по 18.10.2022.

Участником может стать каждый. Карту можно приобрести в маркете, делая любую покупку. Здесь вы наверняка найдете то, что нужно вашему питомцу - кошечке или собаке, рыбкам или черепахе. Зоомаркет предлагает огромный выбор товаров для всех домашних животных, как кошек и собак, так и для хомячков, кроликов, морских свинок, крыс, дегу, попугаев, амадин, рыбок, рептилий и земноводных.

В продаже представлены: сухой и влажный корм для собак и кошек, ветеринарные препараты, гигиенические средства для кошек, собак, кроликов и морских свинок, места отдыха, корм и лакомства для всех видов грызунов, корм и лакомства для декоративных птиц, клетки, миски для собак, кошек, грызунов, поилки, купалки и другие аксессуары. Также в продаже есть аквариумы и оборудование к ним, корм для рыб и других экзотических любимцев, амуниция, аксессуары для груминга и многое другое.

Весь ассортимент товаров представлен в каталоге интернет-магазина. Также можно приобрести карту, не делая покупок. Достаточно взять нужное количество ярких "лапок собаки" на кассе и оплатить. Делая заказ онлайн, вам придется заплатить за доставку или отказаться от получения этого сувенира, тогда к его стоимости будет добавлена цена доставки и вся сумма переведена на счет UAnimals.

При оплате покупки картой Visa благотворительный взнос автоматически утраивается.

"Наша сила - в единстве, вместе мы сможем помочь обездоленным животным и подарить им новую счастливую жизнь. MasterZoo верит, что все вместе мы сможем спасти хвостиков и дать им возможность радоваться Победе с нами!",- добавили организаторы акции.