Также судьи высказались относительно зарплат должностным лицам на период карантина.

Ограничение прав и свободы граждан на период действия карантина противоречат Конституции Украины.

Об этом говорится в решении Конституционного суда от 28 августа.

В КСУ отметили, что такие ограничения могут устанавливаться исключительно актом Верховной Рады.

Неконституционными также признали установление предельного размера зарплат должностных лиц и судей на период карантина: «неопределенным относительно действия во времени и не обеспечивает предсказуемости применения этих норм права».

В то же время ограничения выплат, отметили в суде, являются допустимыми только в условиях военного и чрезвычайного положения. Однако даже в таком случае они должны быть пропорциональными и с установлением «четких временных сроков».

Судьи также согласились, что остановка общественного транспорта и запрет на работу общественных заведений тоже являются нарушениями Конституции, пишет РБК-Украина со ссылкой на источник в КСУ.

Кроме того, КСУ признал неконституционным приостановление на время карантина возможности списания денег из государственного и местных бюджетов на основании решения суда.

Карантин в Украине: что известно

Карантин в Украине был введен в конце марта, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Правительство решило полностью остановить общественный транспорт и перекрыть межобластное сообщение. Ослаблять ограничения начали с начала лета.

В августе карантин изменили на адаптивный. Тогда регионы страны поделили на «красную», «зеленую», «оранжевую» зоны с оглядкой на загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования. Таким образом, в каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие ожидают регионы "красной" зоны.

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Автор: Яна Ставская