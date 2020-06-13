На админгранице с оккупированным Крымом россиянка пыталась подкупить пограничника за $100
На административной границе с временно оккупированным Крымом россиянка пыталась подкупить пограничника.
Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.
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"Россиянка с видом на жительство в Украине пыталась попасть на ВОТУ АР Крым. Пограничники Херсонского отряда разъяснили женщине о требованиях распоряжения КМУ 291-р от 14.03.2020 и отказали в выезде с материковой части Украины. Вероятно, 47-летняя гражданка РФ надеялась на "исключение" для себя и предложила сотруднику Госпогранслужбы неправомерную выгоду в размере 100 долларов", - говорится в сообщении.
В ГПСУ добавили, что сейчас правонарушительница передана Национальной полиции. В действиях россиянки усматривается совершение уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров с 15 июня возобновляет работу КПВВ "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка" на админгранице с оккупированным Крымом.
Для граждан, которые пересекают границу, отменяется обязательная обсервация, однако остается необходимость соблюдать противоэпидемиологические требования - это контроль температуры тела и использование защитных масок и перчаток.
Кроме того, все, кто пересекает границу, дают письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома".
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