Профильный комитет Рады уже одобрил соответствующий законопроект.

В Министерстве внутренних дел прокомментировали инициативу нардепов, которые предлагают специальным законом разрешить украинцам владеть короткоствольным оружием.

По словам спикера ведомства Артема Шевченко, в МВД считают, что это будет иметь существенные риски. Об этом сообщает "Апостроф".

Шевченко пояснил, что главная полемика по соответствующему законопроекту ведется вокруг разрешения покупать и хранить дома пистолеты и револьверы.

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"Мы, как МВД, традиционно консервативны в этой позиции. Мы считаем, что здесь есть существенные риски, и здесь надо очень-очень тщательно все взвесить. Мы занимаем более консервативную позицию, но в принципе слово за законодателями", - отметил он.

При этом спикер подчеркнул, что окончательное решение в этом вопросе будет принимать парламент.

"Если законодатель примет такую норму, и она вступит в законную силу, то министерство, как часть исполнительной власти, будет ее выполнять", - отметил он.

Законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия: детали

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему (№4335).

Согласно документу, право на получение удостоверения владельца оружия имеют дееспособные граждане Украины, которые не имеют медицинских противопоказаний, а также не имеют судимости, которая погашена или снята в установленном законом порядке.

Среди прочего вводится обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, хранения или использования оружия.

Кроме того, вводится Единый государственный реестр гражданского оружия, устанавливаются основы его ведения.

Также вводятся курсы по изучению материальной части оружия, правил обращения с ним и его применения.

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Автор: Юрий Годован