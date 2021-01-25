В Министерстве внутренних дел прокомментировали инициативу нардепов, которые предлагают специальным законом разрешить украинцам владеть короткоствольным оружием.
По словам спикера ведомства Артема Шевченко, в МВД считают, что это будет иметь существенные риски. Об этом сообщает "Апостроф".
Шевченко пояснил, что главная полемика по соответствующему законопроекту ведется вокруг разрешения покупать и хранить дома пистолеты и револьверы.
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"Мы, как МВД, традиционно консервативны в этой позиции. Мы считаем, что здесь есть существенные риски, и здесь надо очень-очень тщательно все взвесить. Мы занимаем более консервативную позицию, но в принципе слово за законодателями", - отметил он.
При этом спикер подчеркнул, что окончательное решение в этом вопросе будет принимать парламент.
"Если законодатель примет такую норму, и она вступит в законную силу, то министерство, как часть исполнительной власти, будет ее выполнять", - отметил он.
Законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия: детали
- Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему (№4335).
- Согласно документу, право на получение удостоверения владельца оружия имеют дееспособные граждане Украины, которые не имеют медицинских противопоказаний, а также не имеют судимости, которая погашена или снята в установленном законом порядке.
- Среди прочего вводится обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, хранения или использования оружия.
- Кроме того, вводится Единый государственный реестр гражданского оружия, устанавливаются основы его ведения.
- Также вводятся курсы по изучению материальной части оружия, правил обращения с ним и его применения.
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