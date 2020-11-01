Более 46 миллионов случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в мире. В Украине же заболело более 395 тысяч человек.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Между тем количество случаев коронавирусной болезни COVID-19, к сожалению, ежедневно растет.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на утро 1 ноября в мире зафиксировано более 46 миллионов случаев заболевания COVID-19.

Жертвами пандемии коронавируса стали почти 1,2 миллиона человек. Более 30 миллионов пациентов смогли выздороветь.

Коронавирус в Украине: актуальные данные

В Украине с начала пандемии диагностировано 395 440 случаев заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердился у 7 959 человек.

Выздоровел от болезни 161 441 пациент, умерли 7 306 больных.

Данные по COVID-19 в Киеве

Количество больных коронавирусом в Киеве за предыдущие сутки выросло на 689 человек.

Всего в столице уже 38 238 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 778 киевлян, преодолели болезнь 12 912 человек.

Коронавирус в Украине и мире: что важно знать 1 ноября

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Автор: Алина Вишневская