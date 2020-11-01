Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Между тем количество случаев коронавирусной болезни COVID-19, к сожалению, ежедневно растет.
Коронавирус в мире: статистика
По состоянию на утро 1 ноября в мире зафиксировано более 46 миллионов случаев заболевания COVID-19.
Жертвами пандемии коронавируса стали почти 1,2 миллиона человек. Более 30 миллионов пациентов смогли выздороветь.
Коронавирус в Украине: актуальные данные
В Украине с начала пандемии диагностировано 395 440 случаев заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердился у 7 959 человек.
Выздоровел от болезни 161 441 пациент, умерли 7 306 больных.
Данные по COVID-19 в Киеве
Количество больных коронавирусом в Киеве за предыдущие сутки выросло на 689 человек.
Всего в столице уже 38 238 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 778 киевлян, преодолели болезнь 12 912 человек.
Коронавирус в Украине и мире: что важно знать 1 ноября
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