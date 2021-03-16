Власти Киева приняли решение начать каникулы на два дня раньше из-за угрожающей ситуации с заболеваемостью COVID-19.

В Киеве весенние каникулы для учащихся 5-11-х классов начнутся 18 марта.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время срочного онлайн-брифинга по ситуации с заболеваемостью в городе.

По его словам, власти столицы приняли решение начать раньше весенние каникулы для учащихся средних и старших классов.

"Из того, что в наших полномочиях - местной власти, Киев принял решение начать весенние каникулы для учащихся 5-11-х классов на два дня раньше - с четверга, 18 марта. Сады и начальная школа пока будут работать в обычном режиме", - сказал Кличко.

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В столице за минувшие сутки выявили 999 больных COVID-19, 19 человек умерли.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Киев и Винницкая область должны усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений в связи с приближением к "красному" уровню эпидемической опасности.

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Автор: Инна Андалицкая