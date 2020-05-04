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Сколько украинцев болеют коронавирусом за рубежом: цифра

01:51, 04 мая 2020
Общество
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Иллюстрация REUTERS

О количестве зараженных сограждан, которые сейчас проходят лечение в других странах, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины на Facebook.

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Сколько украинцев болеют за рубежом на коронавирус

  • Италия – 121;
  • Греция – 12;
  • Чехия – 6;
  • Германия – 4;
  • Австрия – 3;
  • Уругвай – 2;
  • США – 2;
  • Россия – 3;
  • Австралия – 1;
  • Мальта – 1;
  • Таиланд – 1;
  • Швеция – 2.
  • Молдова – 1,
  • Польша – 1.

50 украинцев за рубежом выздоровели в 20 странах

  • Греция – 10;
  • Польша – 6;
  • Доминиканская республика – 4;
  • Япония – 4;
  • Австрия – 3;
  • ОАЭ – 2;
  • Италия – 2;
  • Нигерия – 2;
  • Бельгия – 1;
  • Великобритания и Северная Ирландия – 1;
  • Египет – 1;
  • Германия – 1;
  • Нидерланды – 1;
  • Португалия – 2;
  • Сейшельские острова – 1;
  • Таиланд – 1;
  • Швейцария – 1;
  • Испания – 5;
  • Швеция – 1;
  • Сербия – 1.

Как сообщал ранее УНИАН, растет количество киевлян, у которых подтвердили инфицирования коронавирусом.

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