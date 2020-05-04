Сколько украинцев болеют коронавирусом за рубежом: цифра

По состоянию на вечер 3 мая в мире лечатся от коронавируса 160 украинцев в 14 странах.

Среди инфицированных COVID-19 за рубежом есть и украинцы. По состоянию на вечер 3 мая в мире лечатся от коронавируса 160 украинцев в 14 странах.

О количестве зараженных сограждан, которые сейчас проходят лечение в других странах, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины на Facebook.

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Сколько украинцев болеют за рубежом на коронавирус

Италия – 121;

Греция – 12;

Чехия – 6;

Германия – 4;

Австрия – 3;

Уругвай – 2;

США – 2;

Россия – 3;

Австралия – 1;

Мальта – 1;

Таиланд – 1;

Швеция – 2.

Молдова – 1,

Польша – 1.

50 украинцев за рубежом выздоровели в 20 странах

Греция – 10;

Польша – 6;

Доминиканская республика – 4;

Япония – 4;

Австрия – 3;

ОАЭ – 2;

Италия – 2;

Нигерия – 2;

Бельгия – 1;

Великобритания и Северная Ирландия – 1;

Египет – 1;

Германия – 1;

Нидерланды – 1;

Португалия – 2;

Сейшельские острова – 1;

Таиланд – 1;

Швейцария – 1;

Испания – 5;

Швеция – 1;

Сербия – 1.

Как сообщал ранее УНИАН, растет количество киевлян, у которых подтвердили инфицирования коронавирусом.

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