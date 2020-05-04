Сколько украинцев болеют коронавирусом за рубежом: цифра
01:51, 04 мая 2020Общество
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По состоянию на вечер 3 мая в мире лечатся от коронавируса 160 украинцев в 14 странах.
Иллюстрация REUTERS
Среди инфицированных COVID-19 за рубежом есть и украинцы. По состоянию на вечер 3 мая в мире лечатся от коронавируса 160 украинцев в 14 странах.
О количестве зараженных сограждан, которые сейчас проходят лечение в других странах, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины на Facebook.
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Сколько украинцев болеют за рубежом на коронавирус
- Италия – 121;
- Греция – 12;
- Чехия – 6;
- Германия – 4;
- Австрия – 3;
- Уругвай – 2;
- США – 2;
- Россия – 3;
- Австралия – 1;
- Мальта – 1;
- Таиланд – 1;
- Швеция – 2.
- Молдова – 1,
- Польша – 1.
50 украинцев за рубежом выздоровели в 20 странах
- Греция – 10;
- Польша – 6;
- Доминиканская республика – 4;
- Япония – 4;
- Австрия – 3;
- ОАЭ – 2;
- Италия – 2;
- Нигерия – 2;
- Бельгия – 1;
- Великобритания и Северная Ирландия – 1;
- Египет – 1;
- Германия – 1;
- Нидерланды – 1;
- Португалия – 2;
- Сейшельские острова – 1;
- Таиланд – 1;
- Швейцария – 1;
- Испания – 5;
- Швеция – 1;
- Сербия – 1.
Как сообщал ранее УНИАН, растет количество киевлян, у которых подтвердили инфицирования коронавирусом.
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