Командующий ВМС ВСУ заразился коронавирусом – источник

Контр-адмирал чувствует себя удовлетворительно. На организации выполнения флотом поставленных задач болезнь руководителя не сказывается.

Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа инфицирован COVID-19.

Об этом УНИАН сообщил представитель в военном ведомстве.

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По его данным, результаты исследования, проводившегося на прошлой неделе, показали положительный результат.

При этом источник утверждает, что контр-адмирал чувствует себя удовлетворительно, находится на самоизоляции, на «организации выполнения флотом поставленных задач это никак не сказывается».

Кроме того, по его данным, COVID-19 якобы инфицированы еще несколько офицеров командования ВМС, которые также болеют бессимптомно и их здоровью в настоящее время ничего не угрожает.

В командовании ВМС Вооруженных сил Украины УНИАН подтвердили, что Неижпапа сейчас находится на больничном. Однако заявили, что о диагнозе, поставленном руководителю, ничего не знают.

«Медицинский диагноз любого человека – конфиденциальная информация», - заявили в командовании.

По данным Командования медицинских сил ВСУ, по состоянию на утро 19 августа в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 458 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 40 новых случаев заболевания. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 813 человек.

Коронавирус в Украине: последние данные

По состоянию на 19 августа в Украине зафиксировано 96 403 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2144 летальные, 49737 пациентов выздоровели.

В Украине зафиксировано 1967 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Всего проведено 1335000 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 812 пациентов.

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Автор: Лариса Козовая