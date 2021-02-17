Один из работников цеха сфотографировал мужчину и написал о нем в чате общины.

Франтишек Пушкарь - пенсионер, живущий в Боярке. Ему 84 и он делает кормушки из дерева.

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Мужчина превратил свою кухню в мастерскую.

Рассказывает, что все изделия из дерева в доме - дело его рук. Работает ночью, чтобы никто не мешал.

За материалом специально ездит на местную пилораму. И вот один из работников цеха сфотографировал пенсионера и написал о нем в чате общины.

Сообщение просмотрело полтора миллиона человек. И теперь у дедушки заказов на кормушки на месяцы вперед, а еще – очередь из журналистов, чтобы заснять интернет-звезду.

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Автор: УНИАН