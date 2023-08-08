Бренд Sleeper та фонд Sleeper Foundation забезпечують госпіталі з пораненими солдатами піжамами та спецбілизною / фото прес-служби компанії

Отечественный бренд Sleeper продолжает активно поддерживать госпитали, предоставляя им пижамы и специальное белье для раненых. Эта инициатива, осуществляемая на постоянной основе, теперь охватывает три основных медицинских учреждения.

Благодаря наличию производственной базы в Украине и запасам качественных тканей, которые отвечают медицинским требованиям, Sleeper обеспечивает госпитали необходимой одеждой для военных, проходящих реабилитацию в госпиталях.

"Когда раненого привозят в больницу, то с него срезают окровавленную одежду. После операций для последующего лечения пациентов госпиталя нужно полностью одевать. Важно, чтобы одежда была удобной и легко одевалась, особенно для тех, у кого ограниченные движения после ранений", - говорят медики в госпитале.

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Особое внимание уделяется пациентам, имеющим поврежденные конечности и вообще их отсутствие. Для них предоставляется специальное нижнее белье, которое отличается легкостью эксплуатации, гигроскопичностью и максимальным комфортом. Это белье соответствует всем необходимым медицинским требованиям.

Компания Sleeper уже поставила бесплатно около 500 единиц одежды в госпитали. Следующая партия поставок запланирована на сентябрь, и обеспечение госпиталей пижамами и спецбельем будет осуществляться на постоянной основе.

Катя Зубарева, совладелица компании Sleeper, отметила, что детали этой благотворительной акции будут раскрыты после нашей победы.

Фото Компания Sleeper и фонд Sleeper Foundation расширила поддержку госпиталей с предоставления белья для ВСУ 08 августа 2023
Фото Компания Sleeper и фонд Sleeper Foundation расширила поддержку госпиталей с предоставления белья для ВСУ 08 августа 2023
Фото Компания Sleeper и фонд Sleeper Foundation расширила поддержку госпиталей с предоставления белья для ВСУ 08 августа 2023
Фото Компания Sleeper и фонд Sleeper Foundation расширила поддержку госпиталей с предоставления белья для ВСУ 08 августа 2023
Фото Компания Sleeper и фонд Sleeper Foundation расширила поддержку госпиталей с предоставления белья для ВСУ 08 августа 2023

СПРАВКА

Sleeper Foundation была создана командой украинского бренда одежды Sleeper с целью поддержки благотворительных проектов и содействия положительным изменениям в обществе. С момента основания, Sleeper ежегодно принимает участие в благотворительных инициативах. С 2016 года бренд поддерживает Всемирный месяц борьбы с раком молочной железы, и каждый октябрь направляет средства на лечение онкологии груди. За время существования Sleeper собрал более 2000000 гривен в поддержку онкобольных женщин. Другим важным направлением помощи является поддержка людей с РАС. В 2020 и 2021 годах Sleeper присоединился к всемирной инициативе ко Дню распространения информации об аутизме и направлял средства на разработку образовательного ресурса для родителей, чьи дети столкнулись с нарушением аутистического спектра в Украине. Бренд пожертвовал 2 миллиона 145 тысяч гривен в поддержку проекта.

Во время войны бренд уделял внимание медицинской помощи детям, приобретя инфузионные шприцевые насосы на сумму 541,625 гривен, которые теперь ежедневно используются в реанимации крупнейшего детского госпиталя страны "Охматдет". В апреле 2023 года Sleeper также привлек более 400 000 гривен на протезирование украинцев.