Инициатива теперь охватывает три основных медицинских учреждения.

Отечественный бренд Sleeper продолжает активно поддерживать госпитали, предоставляя им пижамы и специальное белье для раненых. Эта инициатива, осуществляемая на постоянной основе, теперь охватывает три основных медицинских учреждения.

Благодаря наличию производственной базы в Украине и запасам качественных тканей, которые отвечают медицинским требованиям, Sleeper обеспечивает госпитали необходимой одеждой для военных, проходящих реабилитацию в госпиталях.

"Когда раненого привозят в больницу, то с него срезают окровавленную одежду. После операций для последующего лечения пациентов госпиталя нужно полностью одевать. Важно, чтобы одежда была удобной и легко одевалась, особенно для тех, у кого ограниченные движения после ранений", - говорят медики в госпитале.

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Особое внимание уделяется пациентам, имеющим поврежденные конечности и вообще их отсутствие. Для них предоставляется специальное нижнее белье, которое отличается легкостью эксплуатации, гигроскопичностью и максимальным комфортом. Это белье соответствует всем необходимым медицинским требованиям.

Компания Sleeper уже поставила бесплатно около 500 единиц одежды в госпитали. Следующая партия поставок запланирована на сентябрь, и обеспечение госпиталей пижамами и спецбельем будет осуществляться на постоянной основе.

Катя Зубарева, совладелица компании Sleeper, отметила, что детали этой благотворительной акции будут раскрыты после нашей победы.

СПРАВКА

Sleeper Foundation была создана командой украинского бренда одежды Sleeper с целью поддержки благотворительных проектов и содействия положительным изменениям в обществе. С момента основания, Sleeper ежегодно принимает участие в благотворительных инициативах. С 2016 года бренд поддерживает Всемирный месяц борьбы с раком молочной железы, и каждый октябрь направляет средства на лечение онкологии груди. За время существования Sleeper собрал более 2000000 гривен в поддержку онкобольных женщин. Другим важным направлением помощи является поддержка людей с РАС. В 2020 и 2021 годах Sleeper присоединился к всемирной инициативе ко Дню распространения информации об аутизме и направлял средства на разработку образовательного ресурса для родителей, чьи дети столкнулись с нарушением аутистического спектра в Украине. Бренд пожертвовал 2 миллиона 145 тысяч гривен в поддержку проекта.

Во время войны бренд уделял внимание медицинской помощи детям, приобретя инфузионные шприцевые насосы на сумму 541,625 гривен, которые теперь ежедневно используются в реанимации крупнейшего детского госпиталя страны "Охматдет". В апреле 2023 года Sleeper также привлек более 400 000 гривен на протезирование украинцев.