Кличко рассказал, когда в Киеве начнут открывать ТРЦ

По словам мэра, если 25 мая возобновит работу метро, и если не будет отрицательной динамики заболеваемости, то будет рассматриваться возможность открытия ТРЦ.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что крупные торгово-развлекательные центры будут открывать после возобновления работы столичного метрополитена.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга, отвечая на вопрос, когда откроются столичные ТРЦ.

«Мы будем учитывать динамику распространения заболевания. Если эпидемическая ситуация не ухудшится, а количество больных особо не увеличится, то открытие торговых центров будет следующим этапом ослабления ограничений. К тому же, крупные торговые центры надо открывать после возобновления работы метро, потому что люди добираются на работу общественным транспортом, в том числе и в крупные торгово-развлекательные центры», - заявил Кличко.

По его словам, это понимают и владельцы бизнеса в этих центрах.

«Если 25 мая мы откроем метро, и если не будет отрицательной динамики заболеваемости, будем рассматривать возможность открытия и крупных торгово-развлекательных центров. Мы должны делать это постепенно, чтобы не создать условий для новых очагов болезни», - заявил Кличко.