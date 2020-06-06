Убийство копами 5-летнего Кирилла Тлявова: Венедиктова рассказала о ходе дела в суде

31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец и двое других лиц в нетрезвом состоянии устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. В результате стрельбы погиб 5-летний Кирилл Тлявов.

Суд по делу об убийстве год назад в Киевской области 5-летнего Кирилла Тлявова 18-19 июня будет исследовать протоколы следственных экспериментов.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

«Безнаказанность порождает беспредел - отсутствие надлежащего реагирования на факты нарушений Закона правоохранителями приводит к тяжелейшим последствиям. Все мы помним трагедию годичной давности, когда наглые развлечения полицейских с оружием во дворе жилого дома привели к смерти маленького мальчика. Они осуществили более 10 выстрелов в сторону общественного места, где был 5-летний Кирилл Тлявов», - отметила она.

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Генпрокурор напомнила, что с конца декабря 2019 года дело слушается в суде. Обвиняемый в убийстве по неосторожности полицейский находится под стражей без определения размера залога, срок её действия в последний раз продлен постановлением Переяслав-Хмельницкого суда от 23 апреля 2020 года на 60 суток. Еще двое - инспектор и гражданское лицо, которые обвиняются в хулиганстве и незаконном обращении с оружием, 25 февраля 2020 года были освобождены из-под стражи с возложением на них обязанностей. Несовершеннолетний передан под надзор матери.

Во время судебных заседаний 25, 26 и 29 мая 2020 года исследованы письменные доказательства: протоколы осмотра местности, протоколы обыска, фототаблицы и видеозаписи, процессуальные документы.

Генпрокурор сообщила, что следующие судебные заседания назначены на 18 и 19 июня 2020 года. На этих заседаниях запланировано, в частности, исследовать протоколы следственных экспериментов.

Она добавила, что также прокурором подготовлено ходатайство о продлении срока содержания под стражей полицейскому и продлении действия обязанностей, возложенных судом на других обвиняемых.

«Установление справедливости в отношении маленького Кирилла - дело чести для всей системы уголовной юстиции», - подчеркнула Венедиктова.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец, будучи в нетрезвом состоянии устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

В результате стрельбы погиб 5-летний Тлявов, который находился на детской площадке возле дома.

Патрульным объявили подозрение в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (пп. 2, 12 ч.2 ст.115 УК).

Позже ГБР объявило о подозрении третьему лицу. По данным следствия, этот человек находился вместе с уже ранее задержанными двумя правоохранителями и также осуществлял выстрелы из оружия. Оружие, из которого убит ребенок не найдено.

Затем прокуратура сообщила о подозрении 16-летнему несовершеннолетнему (сыну Петровца), который стал еще одним фигурантом дела.

23 декабря ГБР направило дело в суд. В тот день директор ГБР Роман Труба заявил, что один из подозреваемых обвиняется в убийстве ребенка по неосторожности. Все четверо - в хулиганстве с применением огнестрельного оружия.

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