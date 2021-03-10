Кирилл Шевченко заболел коронавирусом / фото УНИАН
Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко заболел COVID-19.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Хочу сообщить, что я заболел COVID-19, в связи с чем, конечно, нахожусь сейчас на самоизоляции", - написал Шевченко.
Председатель НБУ отметил, что чувствует себя нормально и надеется на скорейшее выздоровление.
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