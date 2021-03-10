Он отметил, что чувствует себя нормально и надеется на скорейшее выздоровление.

Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко заболел COVID-19.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Хочу сообщить, что я заболел COVID-19, в связи с чем, конечно, нахожусь сейчас на самоизоляции", - написал Шевченко.

Председатель НБУ отметил, что чувствует себя нормально и надеется на скорейшее выздоровление.

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Автор: Антонина Доломанжи