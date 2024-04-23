Ежедневно враг продолжает свои попытки дестабилизировать украинское общество и ограничить доступ украинцев к верифицированной информации, особенно в приграничных и временно оккупированных регионах. Так, после нескольких попыток заглушить спутниковое вещание Украины, 22 апреля россия атаковала телебашню в Харькове, пытаясь разрушить эфирное цифровое телевизионное вещание (Т2) на Харьковщине.
Для того, чтобы обеспечить харьковчанам возможность получать информацию даже несмотря на удары врага, платформа кино и телевидения Киевстар ТВ предоставляет жителям города и области бесплатный доступ к новостям и другому контенту на период кризисной ситуации по промокоду KHARKIV.
Инструкция по активации промокода для доступа к Киевстар ТВ:
- Загрузите приложение "Киевстар ТВ" на свое устройство (Smart TV, смартфон, ТВ-приставку) или откройте веб-версию в браузере по ссылке: https://tv.kyivstar.ua/.
- Пройдите бесплатную авторизацию по номеру телефона.
- В разделе "Профиль" выберите "Ввести промокод".
- Введите промокод KHARKIV в соответствующее поле и нажмите "Далее".
- Пользуйтесь бесперебойным доступом к украинскому телевидению.
Обращаем внимание, что активировать промокод смогут абоненты всех мобильных операторов и интернет-провайдеров до конца весны. Промокод предоставляет ознакомительный доступ к пакету "Премиум HD".
Платформа кино и телевидения Киевстар ТВ доступна с одного аккаунта одновременно на 5 устройствах: смартфоне, телевизоре, планшете, ноутбуке и ТВ-приставке. При необходимости фильмы, сериалы и программы можно загрузить в приложении и смотреть без доступа к интернету, а также бесплатно подключить Детский профиль, чтобы ограничить детям доступ к нежелательному контенту и рекламе.
Киевстар ТВ - совместный проект 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа насчитывает более 400 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua