В ближайшие три года Киевстар планирует инвестировать в Украине 600 млн долларов США для восстановления инфраструктуры в деоккупированных населенных пунктах и для развития новых технологий связи.

Национальный телеком оператор, несмотря на вызовы военного времени, продолжает строительство сети 4G и увеличивает инвестиции в Украину.

Обеспечение устойчивости телеком сети и строительство покрытия 4G-связи является главной задачей Киевстара. С 2022 года по декабрь 2023 года компания инвестировала в Украину 12,3 млрд грн. В 2023 году компания увеличила инвестиции на 6,8% по сравнению с 2022 годом, до 6,364 млрд грн, что является самой большой суммой капитальных затрат за последние три года. Почти 100% сети мобильной связи Киевстара на подконтрольной территории работает в обычном режиме, обеспечивая население Украины жизненно необходимыми услугами.

Благодаря инвестициям компании удалось увеличить территорию покрытия сети 4G. Так, по состоянию на 1 кв. 2024 года, более 95% населения на подконтрольной территории имеет доступ к услугам скоростного мобильного интернета. В ряде областей компания достигла почти 100% покрытия 4G-связи. В Киевской области доступ к услугам 4G есть у 99% населения, в Днепропетровской и Одесской - почти у 98%, в Житомирской, Волынской и Ровенской - у 96% населения. С 2022 года и по сей день территория сети 4G Киевстара увеличилась на более 4 тысяч населенных пунктов, построено 1400 новых технологических площадок, на которых установлено оборудование для мобильной связи, и 12 тысяч базовых станций модернизировано для увеличения скорости мобильного интернета.

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Киевстар строит радиопокрытие вдоль автомобильных трасс национального и международного значения. Этот проект начат в январе 2022 года, и менее чем за год радиопокрытием сети 4G обеспечено более 7 тысяч километров международных автодорог и 6 тысяч километров автодорог национального значения. Такие автотрассы как Киев-Львов, Киев-Чоп, Одесса-Кишинев обеспечены связью 4G почти на всей протяженности пути.

Важным фокусом работы Киевстара является энергонезависимость сети. В этот проект компания инвестировала более 1 миллиарда гривен. За эти средства приобретены дизель-генераторы для ключевых сайтов сети, обеспечено резервным питанием все определенные СНБО важные объекты, на базовых станциях установлено более 100 тысяч новых аккумуляторов, которые обеспечат до 4 часов работы оборудования без использования электропитания.

В ближайшие три года Киевстар планирует инвестировать в Украине 600 млн долларов США для восстановления инфраструктуры в деоккупированных населенных пунктах и для развития новых технологий связи.

Справка о Киевстар:

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на декабрь 2023 года обслуживал около 24 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар развивает в Украине новые телеком технологии и в ближайшие три года планирует инвестировать в это направление 600 млн долл США. Компания помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и за последние два года выделила более 1,8 млрд грн для поддержки ВСУ, абонентов, на реализацию социальных проектов. Акционер Киевстар - международная Группа VEON. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар25лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией .

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua