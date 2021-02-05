За минувший год там рассмотрели 201 тысячу 210 дел.

Местные суды первой инстанции, работающие в Одессе и области, за минувший год рассмотрели 201 тысячу 210 дел.

Об этом сообщает Украинская Служба Информации со ссылкой на издание «Я и Закон».

По информации издания, в данный момент в Одесской области работают 33 местных суда. За год в них поступило более 207,7 тысяч дел.

Рекордсменом по количеству рассмотренных дел в 2020 году стал Киевский районный суд города Одессы, где за год судьи рассмотрели 41 тысячу 47 дел. Нерассмотренными остались 4,7% от всего количества поступивших дел.

К слову, сотрудники Киевского суда создали ролик о своей работе.

На втором месте — Приморский районный суд города Одессы — 37 824 дела. Остаток нерассмотренных дел составил 23%.

В Малиновском районном суде Одессы, который за год рассмотрел 23 180 дел, нерассмотренными остались 21,4%.

В Суворовском районном суде Одессы за год рассмотрели 20 293 дела, а нерассмотренными остались 22,6 %.

Далее по количеству рассмотренных дел следует Измаильский горрайонный суд Одесской области, который рассмотрел 8219 дел.

Меньше всего дел в области рассмотрел Теплодарский городской суд Одесской области — 315. Здесь остались нерассмотренными 27,5% от общего количества дел.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН