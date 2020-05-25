Киево-Печерская Лавра открылась после карантина

Лавра была закрыта на карантин с 13 апреля решением городских властей.

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник открылся после карантина, введенного с целью сдерживания распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщили в Информационно-просветительском отделе на сайте УПЦ МП.

«С 25 мая сняты ограничения по посещению территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЛомаченко призвал подписать петицию о сохранении Киево-Печерской лавры в подчинении УПЦ МП

Также сказано, что отныне вход в монастырь не охраняется представителями полиции.

«Жизнедеятельность Лавры происходит в соответствии с теми нормами, которые определены Кабинетом министров. В частности, его решением о проведении богослужений во время второго этапа ослабления карантина с 22 мая при обязательном соблюдении дистанции между верующими. На каждые 10 кв. м может находиться не более 1 человека», - сказано в сообщении.

Как сообщал ранее УНИАН, Лавру закрыли на карантин с 13 апреля решением городских властей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram