Загруженность улиц транспортом, ненадлежащий уровень медицины, незаконные застройки беспокоят каждого третьего опрошенного киевлянина.

Большинство киевлян (42%) считают высокую стоимость коммунальных услуг наиболее актуальной проблемой для столицы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

В то же время загруженность улиц, ненадлежащий уровень медицины, незаконные застройки беспокоят каждого третьего опрошенного киевлянина. Низкое качество коммунальных услуг, отсутствие метро в новых районах города и плохое состояние дорог - каждого четвертого.

Опрос также показал, что общественным транспортом Киева довольны 49% жителей столицы, не довольны - 39%. Образовательными заведениями довольны 36% респондентов, не довольны - 39%, затруднились с оценкой - 26%.

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Деятельностью полиции довольны 24% киевлян, не довольны - 51%, затруднились с оценкой - 24%.

Больше всего киевляне недовольны деятельностью коммунальных служб столицы (65%) и медицинских учреждений (67%).

Кроме того, 49% опрошенных считают "самой большой общенациональной проблемой" войну на востоке Украины. Каждый четвертый-пятый убежден, что наиболее важными проблемами для государства является отсутствие работы, упадок промышленности, взяточничество и коррупция во власти, низкий уровень зарплат и пенсий и эпидемия коронавируса.

В рейтинге проблем «на личностном уровне» преобладают война и низкий уровень зарплат и пенсий (по 28-30%). Взяточничество и коррупция во власти, невозможность получить качественное медицинское обслуживание, эпидемия коронавируса, повышение тарифов на коммунальные услуги и некомпетентность власти лично беспокоят от 16% до 19% опрошенных.

Опрос был проведен 4-9 сентября среди жителей Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования - не более 2,8%.

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Автор: Леся Лещенко