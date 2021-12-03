Водителей призывают соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневров.

Вечером 3 декабря, с удержанием 4 декабря на дорогах столицы ожидается гололед (I уровень опасности, желтый).

Читайте такжеВ Укргидрометцентре составили прогноз на декабрь: какой погоды ждатьОб этом предупреждает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, а водителям советуют соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневров.

"Также напоминаем водителям, что в период ухудшения погодных условий не стоит оставлять авто на тротуарах, на крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работать спецтехнике. Машины, которые мешают дорожникам, эвакуируют", — отметили в КГГА.

Напомним, как свидетельствует Погода УНИАН до конца недели в Украине пройдут дожди, мокрый снег, а местами - просто снег. Осадки ожидаются в субботу на юго-востоке, а в воскресенье, 5 декабря, на западе и местами на севере страны. Одновременно с этим продолжит снижаться температура.

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Автор: Инна Андалицкая