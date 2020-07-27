В МИД назвали дату переговоров о компенсациях в деле сбитого самолета в Иране

Сумма компенсаций должна быть определена в ходе консультаций.

Представители Ирана 29-30 июля посетят Украину для переговоров о компенсациях по делу сбитого иранскими военными самолета «Международных авиалиний Украины».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Варшаве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.

«Мы пригласили иранскую делегацию в Киев. Мы ценим, что они приняли приглашение. Они прибудут 29-30 июля, что будет послезавтра», - заявил Кулеба.

При этом министр отметил, что не может озвучить окончательную сумму компенсаций, которые должен выплатить Иран.

«Не потому, что я не готов, а потому что сумма будет результатом консультаций», - сказал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности.

18 июля стало известно, что Иран передал бортовые самописцы с самолета МАУ во Францию на исследование.

Украинские эксперты из Национального бюро расследования авиакатастроф находились во Франции при считывании данных с «черных ящиков» самолета МАУ.

21 июля глава МИД сообщил, что считывание бортовых самописцев самолета МАУ прошло успешно.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что расшифровка «черных ящиков» со сбитого самолета МАУ подтвердила незаконное вмешательство в его полет.

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