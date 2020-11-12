Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов рассказал, какая ответственность грозит виновным в крушении самолета МАУ, который сбили 8 января под Тегераном.
Об этом он рассказал в интервью изданию "Цензор.нет".
"Мы узнали, что расследование ведется в контексте статей 291 и 616 Уголовного кодекса ИРИ, где предусмотрены особенности наказания за неумышленное убийство или убийство по неосторожности. Чтобы вы понимали, максимальная санкция предусматривает до 3 лет лишения свободы и выплату денежной компенсации семьям погибших", - пояснил Мамедов.
При этом Мамедов подчеркнул, что открытым остается вопрос, понесут ли наказание за преступление должностные лица, которые по своему статусу ответственные за организацию военной службы в государстве и действия своих подчиненных.
"Пока это риторический вопрос. Я не слышал, чтобы кто-либо из руководства военного сектора обороны понес ответственность после авиакатастрофы", - добавил он.
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Сбитие самолета МАУ в Иране: хронология событий
- 8 января в Иране разбился самолет МАУ выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании
- Через три дня президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь виновных к ответственности.
- 18 июля стало известно, что Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию на исследование.
- 21 июля глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что считывание "черных ящиков" самолета прошло успешно.
- Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что расшифровка «черных ящиков» подтвердила незаконное вмешательство в его полет.
- 30 июля в Киеве состоялись переговоры с иранской делегацией по выплате компенсаций.
- 31 июля Кулеба сообщил три главных результата переговоров с делегацией Ирана по компенсациям. В частности, Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии, привлечению всех виновных к ответственности и выплате всех необходимых компенсаций. Также Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации. В то же время, нет ответа на вопрос, какой будет сумма компенсаций.
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