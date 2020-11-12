Открытым остается вопрос, понесут ли наказание за преступление должностные лица, которые по своему статусу ответственны за организацию военной службы в государстве и действия своих подчиненных.

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов рассказал, какая ответственность грозит виновным в крушении самолета МАУ, который сбили 8 января под Тегераном.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Цензор.нет".

"Мы узнали, что расследование ведется в контексте статей 291 и 616 Уголовного кодекса ИРИ, где предусмотрены особенности наказания за неумышленное убийство или убийство по неосторожности. Чтобы вы понимали, максимальная санкция предусматривает до 3 лет лишения свободы и выплату денежной компенсации семьям погибших", - пояснил Мамедов.

При этом Мамедов подчеркнул, что открытым остается вопрос, понесут ли наказание за преступление должностные лица, которые по своему статусу ответственные за организацию военной службы в государстве и действия своих подчиненных.

"Пока это риторический вопрос. Я не слышал, чтобы кто-либо из руководства военного сектора обороны понес ответственность после авиакатастрофы", - добавил он.

Сбитие самолета МАУ в Иране: хронология событий

8 января в Иране разбился самолет МАУ выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании

Через три дня президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь виновных к ответственности.

18 июля стало известно, что Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию на исследование.

21 июля глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что считывание "черных ящиков" самолета прошло успешно.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что расшифровка «черных ящиков» подтвердила незаконное вмешательство в его полет.

30 июля в Киеве состоялись переговоры с иранской делегацией по выплате компенсаций.

31 июля Кулеба сообщил три главных результата переговоров с делегацией Ирана по компенсациям. В частности, Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии, привлечению всех виновных к ответственности и выплате всех необходимых компенсаций. Также Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации. В то же время, нет ответа на вопрос, какой будет сумма компенсаций.

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Автор: Олег Давыгора