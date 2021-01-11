Женщина написала заявление в полицию о незаконном лишении ее свободы.

В центре Черновцов администрация ресторана, который работал вечером 10 января, несмотря на запрет в связи с усилением карантинных ограничений, отказывалась выпускать из своего помещения работницу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, которая пришла в заведение с проверкой.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области, указанная женщина совместно с патрульными в воскресенье вечером проводила проверку развлекательных заведений на соблюдение карантинных ограничений в связи с началом действия локдауну.

В полиции отметили, что чиновница попала в ресторан на улице Ивана Франко, 3, и по телефону сообщила патрульным, что в этот момент администрация заведения отказывается ее выпустить из помещения караоке, чем «лишает человека свободы, а также силой удерживает ее внутри».

В то же время женщина сообщила об этом инциденте на спецлинию «102», а впоследствии написала заявление правоохранителям о незаконном лишении свободы и дала объяснения полиции по данному факту.

"На место происшествия прибыла мобильная группа Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, которая составила протокол по ч. 1 ст. 44-3 на администратора данного заведения. Совместными усилиями и путем мирного диалога владельцам заведения объяснили, что клиенты должны покинуть помещение. Сотрудники полиции лично проконтролировали данный процесс. Заведение закрыли", - отметили в полиции.

Вместе с тем в соцсетях обнародовали видеозапись, на которой видно, что ресторан «Соло» в Черновцах работал, несмотря на локдаун. На видеозапись попали сотрудники патрульной полиции, которые ворвались в ресторан. В то же время пользователи соцсетей сообщают, что этот ресторан, несмотря на усиленный карантин, на своей Instagram-странице размещал фотографии и видео с вечеринки.

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Автор: Николай Кобылюк