Сфера культуры больше всего пострадала от карантинных ограничений – Минкульт

По словам и.о. министра культуры и информационной политики Светланы Фоменко, этапность выхода учреждений культуры из карантина зависит от направлений их деятельности.

И.о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко заявила, что сфера культуры больше всего пострадала от введенного в связи противодействием пандемии COVID-19 карантина.

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Об этом она сообщила в эфире одного из украинских телеканалов.

«Я бы говорила о том, что сейчас происходит с культурной, креативной сферой, поскольку больше всего пострадала от карантина именно наша отрасль, к сожалению. Есть 5 этапов выхода из карантина, и мы так или иначе попадаем под эти этапы», - сказала она.

По словам Фоменко, пока прогноз по выходу из карантина может делаться не более чем на 100 дней.

«Все этапы выхода из карантина по различным направлениям зависят от эпидемического положения в государстве», - констатировала она.

И.о. министра культуры и информполитики подчеркнула, что есть определенные направления, которые требуют специального внимания.

«Есть вопросы творческих школ, творческого образования, поступления в вузы и так далее, вопрос театральных, концертных организаций, фестивалей, цирковых организаций, то есть там, где большое собрание людей и необходим длительный процесс репетиций для того, чтобы в августе или в сентябре нормально заработать, люди должны сейчас репетировать и готовиться к сезону», - отметила она.

По словам Фоменко, этапность выхода учреждений культуры из карантина зависит от направлений их деятельности.

Как сообщал УНИАН, ранее Фоменко заявила, что, согласно прогнозам, открытие для посетителей кинотеатров, концертных организаций и театров планируется на 4-5-м этапах выхода из карантина - примерно в июле.

В Украине по состоянию на утро 14 мая зарегистрировано 16 тысяч 847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4 тысяч 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая заболевания.