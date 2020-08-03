Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 3 августа

Какая ситуация с коронавирусом в Украине и мире по состоянию на понедельник, 3 августа.

Коронавирус в Украине и мире не утихает. УНИАН собрал все самые важные новости по COVID-19 за 3 августа.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на 6:00 по Киеву 3 августа в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умер 688351 человек, выздоровели 10649108 человек. В общем подтверждено 18017556 случаев заболевания.

Лидером по количеству больных остаются США - 4666027 случаев, в Бразилии зафиксировано 2733677 больных, Индии - 1750723 случаев, в России - 849 277, Южно-Африканской республике - 511485.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 3 августа в Украине коронавирусом заболели еще 990 человек, зарегистрировали 13 летальных случаев, зато выздоровели - 333 пациента.

Всего с начала пандемии на COVID-19 заболели 73158 жителей Украины, из них умерли от осложнений или имеющихся сопутствующих заболеваний - 1738, зато выздоровели - 39 876. Активных больных пока 31544.

Коронавирус в Киеве

Еще у 102 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 135 киевлян.

На сегодня в столице 8554 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Карантин в Украине

В Украине сегодня, 3 августа, вступили в силу новые правила адаптивного карантина. В частности, города и районы разделены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Согласно новым правилам, Украина будет разделена на четыре зоны по уровню заболеваемости коронавирусом - зеленая, красная, оранжевая и желтая.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости 3 августа

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