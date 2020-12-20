Календарь событий: Рождество у западных христиан, чудовище с морских глубин, история кроссворда, парового автомобиля и баскетбола, первые женщина-парашютист и полет «Руслана», как Кюри добывали радий и изобретатели транзистора

Каждый день что-нибудь, да значит. Будущая неделя богата событиями. УНИАН составил календарь международных и неофициальных праздников, а также памятных дат, которые оставили свой след в истории.

21 декабря

Последняя предновогодняя неделя «отдыхает» от международных официальных праздников. Но при этом она полна значимыми датами. Так, 21 декабря 1891 года в зале учебного центра Христианской молодежной ассоциации в Спрингфилде (штат Массачусетс, США) состоялся первый в истории баскетбольный матч. Игра была придумана учителем физкультуры Джеймсом Нейсмитом. Правила игры, которые написал Нейсмит, состояли из 13 пунктов. Большинство из них действуют и по сей день. Эту дату считают неофициальным днем рождения баскетбола. Перед матчем Нейсмит попросил сторожа принести две пустые коробки, чтобы учащиеся, тренируясь в меткости, смогли бросать в них мячи. Однако, не найдя коробок, сторож принес корзинки из-под персиков. Их прикрепили на разных сторонах балкона, опоясывающего зал на высоте 3 м 05 см. В первой игре приняли участие две команды по 9 человек. Постепенно популярность новой игры стала набирать обороты. В 1893 году корзины заменили железными кольцами с сеткой. В 1894 году в США были изданы первые официальные правила баскетбола. В 1895 году установили щиты и провели первые официальные соревнования по этому виду спорта. В 1897 году состав команды ограничили 5 игроками. В 1920-е годы начали активно создаваться национальные федерации баскетбола, проводиться первые международные встречи. В 1919 году состоялся баскетбольный турнир между армейскими командами США, Италии и Франции. В 1923 году во Франции проводится первый международный женский турнир. Участие в нем приняли команды трех стран: Англии, Италии, США. А в 1932 году в Женеве была создана Международная Федерация баскетбольных ассоциаций.

В 1898 году Пьер и Мари Кюри открыли радий. Супружеская пара Пьер и Мария Кюри - первые физики, исследовавшие радиоактивность элементов. Ученые стали лауреатами Нобелевской премии по физике за сделанный вклад в развитие науки. После смерти Мария Кюри получила Нобелевскую премию по химии за открытие самостоятельного химического элемента - радия.

В 1913 году в нью-йоркской газете «New York World» был опубликован первый в истории кроссворд, его составителем является Артур Уинн. Свое название эта головоломка получила от принципа построения, который заключался в необходимости заполнить буквами пустые клетки, выстроенные в линии и пересекающиеся друг с другом. Линии пустых клеток были пронумерованы, а под головоломкой располагались заданные значения слов, которые необходимо было вписать в пустые клетки. Каждое значение слова соответствовало своему номеру. Из-за пересечения линий пустых клеток головоломка получила название «кроссворд». Название это происходило от двух английских слов: «cross» (слово) и «word» (буква). Книга рекордов Гиннеса называет датой рождения первого кроссворда именно 21 декабря 1913 года, хотя американский журналист Артур Уинн, составивший свою головоломку для «New York World», не единственный человек, претендующий на право считаться изобретателем популярной во всем мире головоломки. Право США быть родоначальниками кроссворда оспаривают Великобритания и ЮАР. Англичане утверждают, что подобные головоломки печатались в «Times» еще в конце 19 века. В ЮАР утверждают, что в начале 20 века человек по имени Виктор Орвилл, отбывая срок, прислал из тюрьмы в редакцию газеты Кейптауна головоломку, по своей сути похожую на кроссворд, которая и была опубликована в газете, получив популярность среди читателей. Стоит отметить, что на могиле Орвилла нарисован кроссворд и выбита надпись, косвенно указывающая на то, что именно он является изобретателем всемирно популярной головоломки. Есть также сведения, что в США в 1875 году в газете «Святой Николас» впервые была опубликована головоломка, очень похожая на кроссворд. Италия, к слову, будучи наследницей Древнего Рима, также может участвовать в борьбе за право считаться родиной кроссворда, так как до наших дней дошли рисунки античных игр, очень похожих на известный и так популярный сегодня кроссворд. В 20-е годы 20 века кроссворд обрел невероятную популярность в мире. Головоломку стали печатать многие газеты и журналы. Позднее появились специальные сборники, целиком посвященные кроссвордам. Для многих людей кроссворд стал возможностью с пользой для саморазвития провести свободное время или время в дороге, а для кого-то и скоротать одиночество по вечерам. Кто-то целенаправленно занимается разгадыванием кроссвордов, расширяя свой кругозор и словарный запас, сообразительность и мышление. Проводятся даже чемпионаты и конкурсы по составлению и решению разных видов кроссвордов. А разнообразие кроссвордов действительно поражает: американский, японский, скандинавский, венгерский, английский, эстонский, ключворд, чайнворд, циклокроссворд, трехмерный кроссворд. Даже в системе образования кроссворд нашел свое место, где применяется учителями как одна из форм изучения и закрепления учебного материала.

В 1937 году состоялась премьера первого полнометражного мультфильма Уолта Диснея «Белоснежка и семь гномов».

В 1968 году США осуществили успешный запуск космического корабля «Аполлон-8». Стартовал первый пилотируемый полет вокруг Луны.

В 1970 году в Овальном кабинете Белого дома произошла встреча президента США Никсона и легендарного певца Элвиса Пресли, обстоятельства которой впоследствии были показаны в художественном фильме «Элвис встречает Никсона» (1997).

В 1988 году состоялся первый полет самолета Ан-225 «Мрия».

В 2012 году впервые в истории YouTube и Интернета количество просмотров одного видеоклипа превысило 1 миллиард раз. Этим видео стал клип южнокорейского исполнителя PSY «Gangnam Style».

Неофициальные праздники, за наличие которых мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День зимнего солнцестояния, День горячего шоколада, День пожимания лап, День рождения баскетбола, День рождения кроссворда, Праздник середины зимы «Йоль», День повара японской кухни, День принятия Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Именины у Анфисы, Кирилла, Потапия, Виктории и Сергея.

22 декабря

Во вторник в Украине - День работников дипломатической службы, учрежденный указом президента в 2005 году. В День дипломатической службы хочется поблагодарить тех дипломатов, которые работают на репутацию нашей страны в мировом сообществе, и пожелать им побольше успешных переговоров и позитивных встреч. Поздравляем всех причастных к этой дате!

Еще 22 декабря в нашей стране отмечается День энергетика. Он учрежден указом президента в 1993 году «в поддержку инициативы работников энергетики и электротехнической промышленности Украины». Поздравляем с праздником всех причастных к этой дате!

Есть во вторник и значимые исторические даты. Так, 22 декабря 1938 года траулер «Нерин» выловил на глубине 75 м близ устья реки Чалумна, впадающей в Индийский океан южнее города Ист-Лондон в Капской провинции ЮАР, неизвестную полутораметровую серебристо-голубую рыбу. Прибывший на место события профессор Джеймс Смит назвал ее Latimeria chalumnae в честь директора Ист-Лондонского городского музея Марджори Куртенэ-Латимер, которой удалось разглядеть в улове траулера чудо ихтиологии. Открытие латимерии произвело сенсацию в научном мире. Рыба принадлежит к отряду целакантов, относящегося к древнему отряду кистеперых, которых ученые считали вымершими еще в меловой период. А это более 70 миллионов лет назад! Вторую латимерию поймали лишь через 16 лет после первой находки между Мадагаскаром и Восточной Африкой. Затем в этом же районе были отловлены и другие целаканты. По скелету парных плавников и некоторым другим особенностям строения эти рыбы близки к непосредственным предкам наземных позвоночных. У ни крепкие зубы, толстая, шиповатая циклоидная чешуя и мощный плоский хвост. Шесть из семи плавников (не считая хвостового) располагаются на покрытых чешуей стеблях и напоминают конечности высших позвоночных. Седьмой, спинной плавник - веерообразный, «обычного» типа.

В 1989 году берлинские Бранденбургские ворота спустя 28 лет вновь были открыты, ознаменовав объединение ГДР и ФРГ.

В 2015 году частная космическая компания SpaceX впервые в истории вертикально приземлила первую ступень ракеты-носителя Falcon 9.

Неофициальный праздник - День наступления ночи.

Именины у Анны, Софрония, Василия, Александра, Степана и Владимира.

23 декабря

В среду в Украине отмечается профессиональный праздник - День штабных специальностей и войск специальной связи. Поздравляем всех причастных к этой дате!

О значимых датах - 23 декабря 1876 года была принята первая конституция Османской империи.

В 1900 году Реджинальд Фессенден провел первый в мире сеанс звуковой радиопередачи.

В 1913 году была основана Федеральная резервная система США из ряда крупных банков. До сегодняшнего дня только банки, входящие в ФРС, имеют право осуществлять эмиссию доллара.

23 декабря 1947 года считается Днем изобретения транзистора. Первый транзистор создали американские физики Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн в лабораториях Bell Labs. Это произошло 16 декабря 1947 года, а спустя неделю - 23 декабря - состоялось официальное представление научного новшества. В 1956 году ученые были награждены Нобелевской премией по физике «за исследования полупроводников и открытие транзисторного эффекта». Джон Бардин вскоре был удостоен Нобелевской премии во второй раз за создание теории сверхпроводимости. Позднее транзисторы заменили вакуумные лампы в большинстве электронных устройств, совершив революцию в создании интегральных схем и компьютеров. Название для нового устройства придумал Джон Пирс.

Неофициальные праздники - День снежных ангелов, Праздник человеческого света и Всемирный день сноубординга.

Именины у Анны, Ермогена, Степана, Евграфа, Ангелины, Алексея, Евгения, Якова, Иоанна, Стефана, Константина, Александры, Сергея, Татьяны, Петра, Михаила, Григория и Анатолия.

24 декабря

В четверг в Украине - День работников архивных учреждений. Поздравляем всех причастных к этой дате!

Еще 24 декабря - Сочельник у западных христиан - день накануне Рождества Христова. Название свое Сочельник получил неслучайно, а благодаря основному блюду, которое подают в этот вечер к столу, - сочиву. Наподобие кутьи сочиво готовится из круп и злаковых, обычно приправленных медом или сухофруктами. Католики, протестанты и другие христиане западного обряда в этот день собираются в семейном кругу, украшают елку и устанавливают ясли с фигурками младенца Иисуса и Девы Марии, а также соломой, которая является одним из главных символов Рождества. Яслями в старину назывались кормушки для скота. Именно в такую кормушку, застелив ее соломой, и положила Мария своего новорожденного сына Иисуса.

24 декабря 1777 года капитан Джеймс Кук и его корабли «Резольюшн» и «Дискавери» открыли остров, который 2 января Кук назвал островом Рождества.

24 декабря 1801 года в промышленном городке Камборн на юго-западе Англии механик-конструктор Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль. Он был рассчитан на восемь пассажиров и приводился в движение паровой машиной с одним горизонтальным цилиндром и котлом высокого давления на раме между двух огромных задних колес. Уголь в котел подбрасывал стоявший на запятках кочегар. В 1829 году паровики стали самым быстрым транспортом для пассажиров - скорость вместительных омнибусов достигала 24 км/ч. В 1834 году паровой омнибус Мачерони и Сквайра показал рекордную для тех лет надежность - 2740 км без какого-либо ремонта. Серьезной преградой развитию паромобилей стали лошади, которые пугались при виде грохочущего и извергающего пары экипажа и становились неуправляемыми. На паровики ополчились процветавшие тогда конные компании и владельцы дорог (не каждая мостовая выдерживала паровой экипаж с тяжелым котлом). В результате в 1865 году был принят так называемый «Закон о красном флаге», согласно которому перед каждым самоходным экипажем не ближе 55 метров должен был идти человек, предупреждавший о возможной опасности. Тем не менее, претерпевшие многочисленные усовершенствования паромобили применялись вплоть до 1910-х годов и оказывали серьезную конкуренцию автомобилям с двигателями внутреннего сгорания.

В этот день в 1865 году был основан Ку-клукс-клан. После поражения в Гражданской войне 1861-1865 годов в США несколько ветеранов-конфедератов создали эту тайную расистскую террористическую организацию, чтобы бороться с негритянским движением и прогрессивными организациями. Куклуксклановцы придумали себе специальную униформу: белые балахоны с прорезями для глаз для устрашения непокорных негров и невозможности идентификации членов организации федеральными властями. В 1870-х годах из-за совершаемых с особой жестокостью казней непокорных, организация была формально распущена. Однако она не прекращала своего существования и была возрождена в 1915 году в Атланте. Теперь уже куклуксклановцы преследовали не только негров, но и католиков, евреев, а также всех иммигрантов и иностранцев. Число членов Ку-клукс-клана в 1920-е годы превышало 4 млн человек! Они устраивали марши, парады, ночные шествия с горящими крестами. В годы Великой депрессии и войны Ку-клукс-клан фактически прекратил свое существование. Но в 1960-е годы организация вновь возродилась, когда террору подвергались активисты борьбы за гражданские права. 13 октября 1999 года городской совет Чарлстона (штат Южная Каролина) проголосовал за то, чтобы признать Ку-клукс-клан террористической организацией. В принятой резолюции также осуждаются любые другие группировки, которые «сеют ненависть к другим людям, расам, религиям, культуре или образу жизни». В настоящее время Ку-клукс-клан не образует единой организации, к нему относят себя небольшие группы активистов, сосредоточенные почти исключительно в южных штатах США, но также приверженцы его действуют и в других странах.

24 декабря 1982 года в Киеве совершил свой первый опытный полет крупнейший в мире военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан», созданный ОКБ Антонова. Высота самолета составляет 21,1 м, размах крыльев - 73,3 м, максимальная взлетная масса - 392 тонны, грузоподъемность - 120 тонн, дальность полета - 16 000 км. В 1990 году «Руслан» осуществил кругосветный перелет, покрыв 50 005 км за 72 часа 16 минут и установив 7 мировых авиационных рекордов. Гражданский вариант самолета может выполнять полеты на всех географических широтах и предназначен для перевозки больших грузов на дальние расстояния. На вооружение военно-транспортной авиации СССР самолет поступил в январе 1987 года. Серийно производился Ульяновским авиационным промышленным комплексом «АВИАСТАР» в 1984–2004 годах и Киевским авиазаводом «АВИАНТ» в 1982–2003 годах. В 2004 году производство самолетов Ан-124 было остановлено.

Неофициальный праздник - День путешествий по витринам.

Именины у Емельяна, Николая, Ивана, Луки, Леонтия, Терентия и Петра.

25 декабря

В пятницу - Рождество у западных христиан. День Рождения Иисуса Христа является одним из главных христианских праздников. Кстати, 25 декабря Рождество празднуют не только западные, но и целый ряд православных церквей мира, принявших в начале 20-х годов 20 века Юлианский календарь (до 2800 года он будет совпадать с Григорианским). За долгие века сформировалось множество традиций празднования Рождества – украшенные елки, вертепы, богослужения и застолья. Но в той или иной стране к общепринятым правилам добавляются и местные обычаи, придающие этому празднику национальные черты и самобытность.

В 1989 году 25 декабря был расстрелян вместе с женой Николай Чаушеску, правитель Румынии с 1965 года по 1989 год.

25 декабря 1991 года произошел окончательный распад Советского Союза.

В 2010 году в этот день начался аномальный ледяной дождь, прошедший за две недели по средним широтам Северного полушария от Европы до США.

Неофициальные праздники - День дарения елочных шаров, Праздник зимнего солнцестояния «Нардуган».

Именины у Александра и Спиридона.

26 декабря

В субботу - День подарков. Он отмечается в Великобритании и ряде стран Британского содружества - Австралии, Новой Зеландии, Канаде - на следующий день после Рождества. В наши дни он признан во многих странах мира, его отличительной чертой стали гигантские распродажи в магазинах. Правда, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в его проведение. К сожалению… Тем не менее, корни у этого праздника более чем целомудренные. В этот день с давних времен было принято дарить деньги и подарки бедным. Подарки дарили в коробках, отсюда и название - Boxing Day (англ. box - коробка). В прошлом веке Boxing Day стал официальным праздником. Комбинация двух праздников - Рождества и Дня подарков - еще больше укрепила традицию собираться семьями на Рождество. А в Австралии День подарков стал еще и значимым спортивным днем. В Мельбурне проходит тестовый матч на главном крикетном поле, в Сиднее начинается ежегодная гонка на яхтах Sydney to Hobart Yacht Race, которую называют иконой австралийских летних видов спорта, она соперничает по популярности с такими громкими для страны событиями, как Кубок Дэвиса (теннис) и Кубок Мельбурна (скачки). Кстати, у католиков есть праздник - аналог Дню подарков, который отмечается также 26 декабря, - День Святого Стефана. Он имеет схожие традиции, поэтому эти праздники нередко путают.

26 декабря 1783 года состоялась презентация парашюта. История следующая: в 1783 году французский физик Луи Себастьян Ленорман усовершенствовал известный уже более ста лет парашют Фауста Верначио, сделав его не только более надежным, но и более красивым. Парашют Ленормана представлял собой жесткий конусообразный купол, сшитый из полотна и для уменьшения воздухопроницаемости оклеенный изнутри бумагой, со спускающимися от периметра стропами, которые крепились к сидению, сплетенному из ивовых прутьев. 26 декабря 1783 года Ленорман прыгнул с крыши дома в Париже. Прыжок удался. Ободренный успехом, он вторично прыгнул уже со шпиля обсерватории в Мольпелье. А первый в истории полет с парашютом совершил соотечественник Ленормана, воздухоплаватель Бланшар. 3 июня 1785 года он поднялся с Марсова поля в Париже на воздушном шаре и сбросил с него на парашюте собаку. Пес невредимым опустился на землю. Начало применения парашюта для спасения человеческой жизни положил французский воздухоплаватель Гарнерен. 22 октября 1797 года он поднялся на воздушном шаре в парке Монсо. Достигнув высоты 700 метров, он обрезал веревку, соединяющую его парашют и корзину с аэростатом. Аэростат разорвался, и парашют, под которым висел Гарнерен, стал быстро опускаться. Опустившись в поле, Гарнерен сел на лошадь и вернулся в парк Монсо, где был встречен ликующей публикой. На своем примитивном парашюте Гарнерен прыгал еще несколько раз, затем обучил этому искусству своих близких. К примеру, его племянница Елизавета Гарнерен совершила около 40 парашютных прыжков, и стала первой в мире парашютисткой.

В 1898 году французские химики Пьер и Мария Кюри обнаружили, что отходы, остающиеся после выделения урана из урановой руды (урановая смолка, добывавшаяся в чешском городе Иоахимсталь), более радиоактивны, чем чистый уран. Из этих отходов супруги Кюри после нескольких лет интенсивной работы выделили два сильно радиоактивных элемента: полоний и радий. 26 декабря 1898 года во французской Академии наук Кюри сделали первое сообщение об открытии радия. В 1902 Кюри и Андре Дебьерн выделили чистый радий путем электролиза хлорида радия на ртутном катоде и последующей дистилляции в водороде. Выделенный элемент представлял собой изотоп радий-226, продукт распада урана-238. За открытие радия и полония супруги Кюри получили Нобелевскую премию. Получить чистый радий в начале 20 века стоило огромного труда. Мария Кюри трудилась 12 лет, чтобы получить крупинку чистого радия. Чтобы получить всего 1 г чистого радия, нужно было несколько вагонов урановой руды, 100 вагонов угля, 100 цистерн воды и 5 вагонов разных химических веществ.

В 1939 году произошло землетрясение в турецком городе Эрзинджан, которое унесло жизни около 39 тысяч человек.

В 1946 году в Лас-Вегасе открылся отель «Фламинго», построенный знаменитым гангстером Багси Сигелем. С этого дня началось превращение Лас-Вегаса в мировую столицу игорного бизнеса.

В 2003 году произошло землетрясение в иранском Баме с магнитудой 6,7 балла по шкале Рихтера, погибли десятки тысяч человек.

В 2004 году произошло землетрясение в Индийском океане, вызвавшее самое смертоносное цунами в современной истории.

Неофициальные праздники - День охоты на сны и Международный день крупье.

Именины у Арсения, Александра, Аркадия, Евгения, Василия, Алексея, Германа, Никодима, Анастасии, Григория, Владимира, Николая и Ивана.

27 декабря

Воскресенье, как и вся неделя, не ознаменовано международными праздниками. Но день насыщен памятными датами. К примеру, 27 декабря 1938 года президент Рузвельт объявил о старте Программы обучения гражданских пилотов и формирования Гражданского аэропатруля - вспомогательной гражданской организации ВВС США.

27 декабря – День рождения МВФ. Само решение о создании Международного валютного фонда (IMF) было принято 22 июля 1944 года на Бреттонвудской конференции ООН по валютно-финансовым вопросам. Для этого была разработана основа соглашения (Хартия МВФ), окончательный вариант которого был подписан первыми 29 государствами 27 декабря 1945 года. Эта дата и считается официальным днем создания МВФ. Основные задачи Фонда – содействовать международному сотрудничеству в денежно-кредитной сфере; способствовать стабильности валютных курсов и регулировать нормы и правила в валютной сфере; содействовать созданию многосторонней системы расчетов и устранению валютных ограничений; помогать своим членам устранять диспропорции платежного баланса за счет временного предоставления финансовых средств. МВФ имеет полномочия на создание и предоставление своим членам международных финансовых резервов в форме «Специальных прав заимствования (СПЗ)». Финансовые ресурсы Фонда формируются главным образом за счет «квот» его 189 государств-членов. Квоты определяются по формуле, исходя из относительных размеров экономик государств-членов. Основная финансовая роль МВФ состоит в предоставлении краткосрочных кредитов членам, испытывающим трудности с платежным балансом (главное – обеспечение погашения долгов). Члены, заимствующие средства у Фонда, в свою очередь, соглашаются осуществлять реформы в целях устранения причин, вызвавших такие затруднения. Размеры заимствований у МВФ ограничиваются пропорционально квотам. Фонд также предоставляет помощь на льготных условиях странам-членам с низким уровнем доходов. Руководящий орган Фонда – Совет управляющих, в котором представлены все страны-члены. Он собирается ежегодно. Повседневной работой руководит Исполнительный совет в составе 24 членов. Международный валютно-финансовый комитет, 24 члена которого входят в Совет управляющих, консультирует Совет по вопросам, входящим в его компетенцию. В штате МВФ около 2500 сотрудников из 133 стран, возглавляемых директором-распорядителем, который избирается Исполнительным советом.

В 1978 году в Испании вступила в силу новая Конституция, ознаменовавшая конец диктатуры Франко.

В 2004 году был зафиксирован взрыв сверхновой звезды на расстоянии около 50 000 световых лет.

Неофициальные праздники - День соблазнения, День шиворот-навыворот, День вырезания снежинки из бумаги, День «Сходи в зоопарк».

Именины у Фирса, Филимона, Ариана и Николая.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная

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