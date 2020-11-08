Календарь событий: кровавая "Хрустальная ночь", первые компьютерный вирус и кинотрюк, авантюра с "вечным двигателем", женская победа над героем Жюля Верна, революция от Intel и история «раскрутки» The Beatles

Каждый день что-нибудь, да значит. Будущая неделя богата событиями. УНИАН составил календарь международных и неофициальных праздников, а также памятных дат, которые оставили свой след в истории.

9 ноября

Неделя начинается с Международного дня антиядерных акций. Экологи и другие неравнодушные граждане устраивают 9 ноября в разных городах пикеты, демонстрации и акции протеста против развития атомной энергетики и за повышение ее безопасности. Также они организуют антиядерные лагеря около опасных объектов и устанавливают знаки, информирующие граждан об опасности, в местах с повышенным радиоактивным фоном.

Еще 9 ноября - Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Он был учрежден по инициативе Международной сети против расизма UNITED, объединяющей более 500 организаций из 49 стран. История даты следующая: в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года начался массовый еврейский погром в Германии, получивший название «Хрустальная ночь», или «Ночь разбитых витрин». Она стала первой массовой акцией физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям. Тогда нацисты убили более 90 человек, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Сотни синагог были сожжены дотла, а тысячи витрин магазинов, принадлежавших евреям, разбиты - отсюда такое название погрома. Эти события 1938 года положили начало Холокосту - массовому насилию в отношении еврейского народа, которое привело к гибели около 6 миллионов евреев.

Также 9 ноября отмечается Всемирный день лизинга. С идеей его учреждения выступила литовская лизинговая компания AviaAM Leasing, специализирующаяся на покупке, продаже и лизинге узкофюзеляжных и региональных воздушных судов. Инициатива компании была нацелена на объединение огромного числа специалистов, работающих в сфере лизинга, на необходимость учреждения Всемирного дня, который должен способствовать развитию лизинга, как экономического вида деятельности, распространению осведомленности общества и делового мира о преимуществах и экономической целесообразности лизинга.

9 ноября - День украинской письменности и языка, а еще Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного творчества. Поздравляем с этими значимыми датами!

Есть в понедельник и значимые даты. Так, в 1911 году француз Жорж Клод запатентовал неоновую рекламу.

В 1927 году в Китае была обнаружена гигантская панда.

9 ноября 1961 года владелец ливерпульского магазина грампластинок Брайан Эпстайн посетил кафе «Кэверн Клаб», где услышал четверку молодых музыкантов, именовавшихся The Beatles. За две недели до этого в его магазин зашел человек, искавший диск этой рок-группы. Брайан страшно удивился: о «битлах» он не слышал. Первое впечатление у него было двояким. Очарованный песнями, он был недоволен внешним видом и поведением музыкантов. Но загорелся мыслью стать менеджером группы. Брайан мало подходил на эту роль. У него совсем не было опыта в музыкальном бизнесе. К тому же он был не похож на ребят из группы. Однако после нескольких встреч парни дали ему свое согласие. Став менеджером «The Beatles», Брайан начал заниматься самой важной неотложной задачей - создавал сценический образ, приучал их к дисциплине, работал над их внешним видом, учил подавать свою музыку. Позже Джон Леннон сожалел о том, что «The Beatles» так сильно «отполировали». Эпстайн сумел «раскрутить» ливерпульцев, запретил им выступать за низкие гонорары, надел на них элегантные черные костюмы, купленные на собственные деньги, договорился с лучшими студиями, - в общем, «срежиссировал» битломанию, охватившую мир с осени 1963 года. Эпстайн неожиданно умер в 1967 году, и эта потеря стала началом конца «The Beatles».

В 1979 году вследствие ошибки американского компьютера системы NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки\North American Aerospace Defense Command), сообщившего о советском ядерном нападении, в США была объявлена ядерная тревога. В течение десяти минут мир находился на краю ядерной войны. Позднее было установлено, что причиной инцидента стала компьютерная лента, предназначенная для отработки действий при ракетном нападении, которая была ошибочно загружена в компьютер, находящийся на боевом дежурстве.

В 1989 году в ночь с 9 на 10 ноября был открыт свободный проход граждан из Восточной в Западную часть Берлина. Началось разрушение Берлинской стены. Сооружение Берлинской стены – одного из самых известных символов «холодной войны» – было начато 13 августа 1961 года. Сначала это были, главным образом, проволочные заграждения, которые затем превратились в бетонную стену высотой до пяти метров с протянутой поверху колючей проволокой и со сторожевыми вышками. Длина разделявшей город стены была 45 километров плюс 120 километров вокруг Западного Берлина, отделявших его от остальной территории ГДР. Стена должна была сократить количество перебежчиков из ГДР в Западный Берлин, число которых росло из года в год (до начала возведения стены из ГДР на запад бежали до двух миллионов человек). Западные страны выступили с протестом, в ГДР и ФРГ проходили демонстрации возмущенных немцев, но это не привело ни к каким результатам. С восточной стороны к стене примыкала мертвая зона шириной в полкилометра, где стояли дома, разрушенные в войну. С западной стороны люди подходили к стене, рисовали на ней карикатуры и писали призывы к миру. 9 ноября 1989 года, после падения коммунистического режима в ГДР, немедленно началось разрушение стены ликующими берлинцами. Вскоре большая ее часть была разобрана на сувениры. Сейчас существует Музей Берлинской стены, где рассказывается, на какие ухищрения шли люди, чтобы преодолеть ее. Например, одна супружеская пара буквально катапультировала своего ребенка через стену. В ноябре 2004 года, в 15-ю годовщину падения Берлинской стены, в столице Германии состоялась торжественная церемония открытия памятника Берлинской стене. Он представляет собой восстановленный участок стены длиной 200 метров на месте контрольно-пропускного пункта «Чарли», главного перехода между западной и восточной частями Берлина. Рядом поставлены 1065 крестов в память о людях, убитых в 1961-1989 годах при попытке бежать из Восточной Германии в Западную. Впрочем, точная цифра погибших едва ли может быть названа, так как данные из разных источников сильно отличаются.

Неофициальные праздники, за наличие которых мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День вечно живого хаоса, Всемирный день Книги рекордов Гиннесса, Всемирный день сирот.

Именины у Андрея, Николая, Ивана, Степана, Сергея и Максима.

10 ноября

Во вторник - Всемирный день науки за мир и развитие, или Всемирный день науки. Среди его целей - возобновление национальных и международных обязательств в области науки за мир и развитие. Его проведение было рекомендовано в 1999 году на проводимой в Будапеште Всемирной научной конференции, где была высказана необходимость более плотного взаимодействия между наукой и обществом. Следуя повестке конференции 1999 года, ЮНЕСКО официально учредила Всемирный день науки, провозгласив его на конференции в 2001 году. В глобальном масштабе День был впервые отмечен 10 ноября 2002 года.

Еще 10 ноября - Всемирный день молодежи, учрежденный в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи (WFDY). Это событие произошло на проходившей 29 октября - 10 ноября 1945 года в Лондоне Всемирной конференции молодежи.

Ежегодно 10 ноября специалисты одной из точных профессий отмечают профессиональный праздник - Международный день бухгалтерии, или День бухгалтера. Выбору даты праздника послужило событие конца 15 века - 10 ноября 1494 года в Венеции была опубликована книга Луки Пачиоли «Все об арифметике, геометрии и пропорции», в которой автор попытался суммировать знания о математике того времени. Одна из глав книги называлась «О счетах и других записях» и содержала подробное изложение бухгалтерского дела Венеции. Это был первый печатный труд о методе двойной бухгалтерии, труд, который послужил основой создания некоторых широко распространенных работ по коммерческой бухгалтерии. Пачиоли описал использование журналов-ордеров и регистров бухгалтерского учета, также он сделал прогноз относительно того, что служащий не сможет спокойно лечь спать до тех пор, пока дебет не сойдется с кредитом. Также в книге были даны многие другие термины, примеры, одним словом, она содержала специальные знания, требующиеся для полноценной работы бухгалтера. Луку Пачиоли называют «отцом бухгалтерии», хотя он не был ни изобретателем, ни разработчиком системы бухгалтерии. Он всего лишь описал методы, которые использовали в своей работе венецианские торговцы в период итальянского Ренессанса. Многочисленные подробности бухгалтерских приемов того времени, изложенные Пачиоли, стали основой, которой на протяжении последующих четырех столетий руководствовались в специальных текстах и трудах по бухгалтерии.

В 1885 году немецкие инженеры Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах установили разработанный ими двигатель внутреннего сгорания на деревянный велосипед, который совершил в этот день свою первую поездку.

10 ноября 1939 года в США впервые был представлен автомобиль с кондиционером.

В 1959 году Генеральная Ассамблея ООН осудила апартеид в Южной Африке и расовую дискриминацию в любой части света.

10 ноября 1983 года создан первый компьютерный вирус.

Неофициальные праздники - Международный день бухгалтерии и День просмотра черно-белого фильма.

Именины у Арсения, Афанасия, Георгия, Дмитрия, Ивана, Максима, Мартина, Николая, Степана, Терентия, Анны, Неонилы и Анастасии.

11 ноября

В среду очень любопытный праздник - Всемирный день шопинга. Все началось в 2009 году, когда интернет-площадка «Alibaba Group» из Поднебесной осуществила маркетинговый ход, проведя на своих ресурсах распродажу, где скидки в 50% были нормой. Приурочен же этот «праздник» был ко Дню холостяка, который отмечается в Китае 11 ноября. Очень быстро к данной инициативе присоединились и другие крупные китайские интернет-площадки. Так «празднование» миллионами пользователей Дня шопинга в 2013 году принесло только китайской «Alibaba Group» за сутки 5,8 миллиарда долларов, превратив его в самую крупную в мире круглосуточную онлайн- распродажу, которая сумела оставить позади известные под названиями «Черная пятница» и «Кибер-понедельник» аналоги-предтечи. В 2014 году организаторы объявили, что владельцы магазинов, представленных на таких международных интернет-площадках, как AliExpress, также будут принимать участие в распродаже. Именно благодаря этому, с ноября 2014 года население планеты получило возможность участвовать в этой грандиозной распродаже.

Еще 11 ноября по инициативе международной экологической сети «Школьный проект по использованию ресурсов и энергии» (SPARE) объявлен Днем энергосбережения. Решение об учреждении этого праздника было принято в апреле 2008 года на проходившем в Казахстане международном совещании координаторов SPARE. А уже в ноябре 2008-го мир отметил первый День энергосбережения. Этот праздник получил статус международного, поскольку принять участие в проекте пожелали десятки стран.

Также 11 ноября - День памяти погибших в Первой мировой войне, официально известный как День памяти павших, или как День поминовения, День перемирия. Первая мировая война - один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества (28 июля 1914 - 11 ноября 1918). В результате этой войны прекратили свое существование четыре империи: Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская. Дата выбрана неслучайно - 11 ноября 1918 года Компьенским перемирием, означавшим капитуляцию Германии, окончилась Первая мировая война, продолжавшаяся четыре года и три месяца. В ее огне погибли почти 10 миллионов человек, около 22 миллионов были ранены.

В 1480 году завершилось «Стояние на Угре», ознаменовавшее окончание татаро-монгольского ига.

В 1842 году в Пльзене впервые был предложен новый сорт пива - Пильзнер.

В 1843 году в Дании впервые была опубликована сказка Ганса Кристиана Андерсена «Гадкий утенок».

В 1936 году в Англии впервые в мире по телевидению был показан прогноз погоды.

В 1983 году калифорнийский студент Фред Коэн успешно завершил курсовую работу на тему о создании прототипа первого компьютерного вируса - программы, которая была способна к саморазмножению и распространению по сетям. На следующий год Коэн написал работу, в которой не только предвосхитил опасности распространения вирусов по компьютерным сетям, но и рассказал о возможности создания антивирусных программ. Первый не лабораторный вирус, называющийся «Brain», способный заражать только дискеты, появился в январе 1986 года и имел пакистанское происхождение. А первая антивирусная программа была разработана в 1988 году.

Неофициальные праздники - День написания бумажных писем, Всемирный день оригами и Всемирный день мини-лыж.

Именины у Анастасии, Марии, Анны, Андрея, Афанасия, Василия, Виктора, Ивана, Кирилла, Алексея, Павла, Николая, Тимофея и Евгения.

12 ноября

В четверг - Всемирный день качества. Инициатором учреждения этого праздника является Европейская организация качества (EOQ) при поддержке Организации Объединенных Наций.

Также 12 ноября - Всемирный день юзабилити, учрежденный в 2005 году по инициативе Ассоциации профессионалов юзабилити. Юзабилити можно дословно перевести как «практичность, удобство и простота использования». Сегодня термин «юзабилити» все чаще используется как синоним слова «эргономичность» в контексте таких продуктов, как бытовая электроника или средства связи. В более широком значении он может также употребляться для определения степени эффективности выполнения механическими объектами и инструментами предписанных им функций. Таким образом, наиболее адекватным переводом слова «usability» будет «удобство и простота использования, применения» и даже «практичность». Главный лозунг Всемирного дня юзабилити - «Сделай проще!».

Еще 12 ноября - Всемирный день борьбы с пневмонией. Он появился в календаре по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии. Так называется объединение международных, правительственных, неправительственных и местных организаций, научно-исследовательских и учебных институтов, фондов и граждан-активистов. Коалиция стремится привлечь к проблеме пневмонии внимание государственных деятелей, специалистов здравоохранения и потенциальных доноров. Эта тема сейчас как нельзя актуальна на фоне коронавирусной пандемии.

12 ноября 1717 года немецкий алхимик, врач, механик и легендарный мошенник-авантюрист Иоганн Эрнст Элиас Бесслер-Орфиреус (1680–1745) в присутствии известных физиков продемонстрировал своему покровителю ландграфу Карлу Гессен-Кассельскому (1670–1730) изобретенный им «вечный двигатель». Все было обставлено очень солидно. Бесслер-Орфиреус запустил свое «изобретение». После запуска машины ее заперли, а проверив через две недели, убедились, что колесо двигателя вращается с прежней скоростью. Через два месяца проверку повторили. Колесо по-прежнему вращалось, а скорость не снизилась ни на оборот. Когда об этом узнала широкая общественность – слава Орфиреуса прогремела по всей Европе. Но секрет своего устройства он тщательно скрывал. Свой «вечный двигатель» изобретатель хотел продать за сто тысяч талеров (около двух с половиной миллионов долларов по современному курсу) и никому не соглашался раскрыть секрет изобретения до продажи. При малейшем подозрении, при малейшем намеке на то, что секрет хотят похитить, Иоганн Бесслер уничтожал чертежи и прототипы и переезжал в другой город. Немудрено, что многие считали его мошенником или безумцем. За семь лет активных экспериментов (1712–1719) Бесслер построил более трехсот прототипов двух моделей «вечного двигателя». В первых прототипах колесо вращалось только в одну сторону, и, чтобы его остановить, требовалось приложить значительные усилия, в поздних - вал мог крутиться в любом направлении и останавливался довольно легко. Любая из конструкций Бесслера не просто находилась на энергетическом самообеспечении. Энергии хватало и на то, чтобы выполнять какую-нибудь работу: например, поднимать тяжести. В 1727 году его служанка заявила, что все механизмы Бесслера приводились в движение вручную. Позднее ее показания были признаны недостоверными, но репутация изобретателя была безвозвратно загублена. В последующие годы все попытки изобретателя продать свое творение, замаскировав его под более привычные для обывателя устройства, успеха не имели. Был ли Бесслер мошенником, гениальным инженером или безумцем, уже не узнать. Принципы действия его двигателей точно не известны. Тем не менее, и сегодня многие верят, что Иоганну Бесслеру удалось в начале восемнадцатого века построить «вечный двигатель», тайна которого канула в Лету.

В 1784 году в Оксфорде поднялся в воздух на шарльере - так называли аэростаты с оболочками, наполненными водородом, - Джеймс Садлер. Он стал первым английским аэронавтом.

В 1847 году состоялась первая общественная демонстрация использования хлороформа как анестезирующего вещества. Это сделал ученый Джеймс Симпсон из университета Эдинбурга.

В 1859 году в Париже цирковой артист Жюль Леотар впервые показал номер на воздушной трапеции.

В 1910 году был зафиксирован первый кинотрюк - каскадер прыгнул в Гудзон из горящего воздушного шара.

В 1933 году была опубликована первая фотография предполагаемого лох-несского чудовища.

В 1952 году на семиметровом шлюпе «Фелисити Энн» отправилась в плавание Энн Дэвисон - первая женщина, которая сможет в одиночку пересечь Атлантический океан.

В 1957 году в Великобритании «Управление почт и телеграфа» объявило о планах введения почтовых индексов.

В 1980 году американская автоматическая межпланетная станция «Вояджер-1», отправленная в космос 5 сентября 1977 года, пересекла орбиту Сатурна, проходя от него на расстоянии 124 000 км и в 4500 км от его спутника Титана.

В 1989 году состоялся полет первого вертолета, построенного из композитных материалов и приводимого в действие мускульной силой человека - «Да Винчи III».

Неофициальные праздники - Всемирный день курицы и Международный день вина «Темпранильо».

Именины у Артема, Анастасии, Степана, Елены, Александра и Максима.

13 ноября

В пятницу - Международный день слепых, учрежденный Всемирной организацией здоровья. Дата неслучайная: 13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи - известный педагог, основавший в Париже несколько школ и предприятий для слепых. Ранее таких не было. Гаюи впервые продемонстрировал свой метод обучения слепых, посредством придуманного им шрифта. В 1784 году в Париже без поддержки правительства и благотворительных обществ, на свои личные средства в своем собственном доме он открыл первую в мире школу для слепых детей под названием «Мастерская трудящихся слепых». Первым учеником Валентина Гаюи был подобранный на церковной паперти мальчик Франсуа де Лезюер. Потом в школу поступили еще 11 его беспризорных сверстников. Обучение и воспитание слепых детей Валентин Гаюи поставил на научную основу. Он разработал рельефно-линейный шрифт «унциал», получивший название от латинского слова, означающего «равный по длине одной унции». Это были крупные ровные буквы, выдавленные рельефом на плотной бумаге. Главное достоинство «унциала» заключалось в том, что при помощи этого шрифта можно было обучать слепых детей чтению и печатать книги для слепых. Шрифт был передвижной, и это помогало слепым детям делать набор нужного текста. Кроме этого Валентин Гаюи сконструировал приборы для слепых и матрицы для изготовления рельефных наглядных пособий, географических карт и глобусов. Этому ремеслу он обучал и своих воспитанников. Идея создания книг для слепых также принадлежит Валентину Гаюи. По книгам Валентина Гаюи незрячие обучались вплоть до изобретения Луи Брайлем шрифта рельефного шеститочия. Поданным ВОЗ, сегодня в мире примерно 1,3 млрд человек живут с той или иной формой нарушения зрения, из них 36 млн человек поражены слепотой. В связи с ростом и старением населения будет возрастать риск того, что нарушения зрения будут развиваться у все большего числа людей.

Еще 13 ноября – Всемирный день доброты, датой для которого был выбран день открытия в 1998 году в Токио 1-й конференции Всемирного движения доброты. В этом мероприятии участвовали представители Австралии, Канады, Японии, Таиланда, Сингапура, Великобритании и США. Позднее к движению присоединились и другие страны. Сама организация «Всемирное движение доброты» была создана в Японии годом ранее, в 1997-м. Сегодня присоединиться к ней могут все желающие совершить добрый, искренний, благородный поступок. Тем более, что основное общение участников Движения происходит посредством интернета, где на своих ресурсах они рассказывают об идеях благих дел и способах их воплощения. Кстати, у самого праздника за время его существования появились традиции. Так, в День доброты, помимо добрых улыбок и дел, принято дарить знакомым и незнакомым людям цветы (например, в Сингапуре – маргаритки и герберы), а специально для этого Дня французский художник Орель создал символ – открытое сердце.

В 1805 году венский мясник Иоганн Ланер изобрел сосиски.

В 1851 году начала действовать телеграфная служба между Лондоном и Парижем.

В 1854 году американский парусный корабль «New Era», следуя из Бремена в Нью-Йорк, разбился, попав на мель в 15 милях к югу от мыса Санди-Хук. Число жертв – более 300 человек.

В 1914 году в США Мери Фелпс Джекобс запатентовала новый женский предмет нижнего белья, известный как «лифчик без спинки».

В 1970 году циклон и приливные волны, нахлынувшие на Бангладеш, стали причиной гибели свыше 500 тысяч человек.

В 1971 году состоялся вывод на орбиту вокруг Марса первого межпланетного космического аппарата – «Маринер-9» (США).

В 1980 году американский космический аппарат «Вояджер-1» передал на Землю первые фотографии Сатурна крупным планом.

В 1985 году произошло извержение колумбийского вулкана Невадо-дель-Руис, бездействовавшего с 1845 года. Погибло свыше 20 тысяч людей.

В 1987 году, дабы способствовать «безопасному сексу», а также предотвратить заражение СПИДом, BBC продемонстрировала на экранах Британии первый коммерческий презерватив.

Неофициальные праздники - День рождения сосиски, День собирания ключей и монеток, День неприятностей «Пятница, тринадцатое» (Friday the 13th) и Всемирная неделя правильного использования антибиотиков.

Именины у Мавры, Анатолия, Ивана, Петра, Артемия, Николая, Леонида, Сергея и Алексея.

14 ноября

В субботу - Всемирный день борьбы с диабетом, учрежденный в 1991 году Международной диабетической федерацией (IDF) и Всемирной организацией здравоохранения в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире. С 2007 года Всемирный день борьбы с диабетом проводится под эгидой ООН. А 14 ноября было выбрано в связи с тем, чтобы увековечить заслуги канадского врача и физиолога Фредерика Бантинга, родившегося в этот день в 1891 году, который вместе с врачом Чарльзом Бестом сыграл решающую роль в открытии в 1922 году инсулина - лекарства, спасающего жизнь людям, больным диабетом. В 1923 году, признавая первое великое достижение 20 века в области биохимии и медицины, Бантингу и Маклеоду была присуждена Нобелевская премия. Заслуги Беста были проигнорированы, что чрезвычайно задело Бантинга, и он добровольно вручил половину своей Нобелевской премии Бесту. По данным ВОЗ, сахарный диабет увеличивает смертность населения в 2-3 раза и сокращает продолжительность жизни. К тому же, актуальность проблемы обусловлена еще и масштабностью распространения данной болезни.

В 1854 году в этот день в результате бури на Черном море погибло несколько судов англо-французской эскадры, в том числе – легендарный «Черный принц».

14 ноября 1889 года журналистка Нелли Блай отправилась в кругосветное путешествие, соревнуясь с героем Жюля Верна. Бойкая 22-летняя Блай (настоящее имя Элизабет Кокрейн, 1864–1922), репортер нью-йоркской газеты «Нью-Йорк уорлд», задалась целью побить рекорд героя романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней». Даже повторить такое фантастическое по тем временам достижение казалось неслыханной дерзостью, но Нелли Блай превысила его, объехав Землю вокруг за 72 дня 6 часов 10 минут 11 секунд. Используя самые обычные средства связи и виды транспорта, она 14 ноября 1889 года устремилась по маршруту: Нью-Йорк – Лондон – Париж – Бриндизи – Суэц – Цейлон – Сингапур – Гонконг – Иокогама – Сан-Франциско – Нью-Йорк. Спонсировала столь необычный вояж редакция газеты, издатель которой Джозеф Пулитцер привнес в американскую прессу идеи так называемого «нового, эффектного журнализма». Когда Жюль Верн получил предупреждающую телеграмму с короткой подписью «Блай», он и представить себе не мог, что претендентом на побитие рекорда Филеаса Фогга окажется хрупкая девушка. Финишировала Блай 25 января 1890 года. Экипаж, посланный за девушкой на вокзал, доставил журналистку в редакцию газеты «Нью-Йорк уорлд», где и была зафиксирована продолжительность кругосветки с точностью до секунд и объявлен ее результат: рекорд Филеаса Фогга побит! Это был звездный час Нелли Блай. В ее адрес и в адрес газеты потоком шли поздравительные телеграммы. И самой драгоценной среди них оказалась такая: «Я не сомневался в успехе Нелли Блай. Она доказала свое упорство и мужество. Ура в ее честь! Жюль Верн».

В 1896 году начала работу гидроэлектростанция на Ниагарском водопаде.

В 1900 году французский сенат разрешил женщинам работать в адвокатуре.

В 1901 году венский врач Карл Ландштейнер разделил все образцы крови на три группы.

В 1908 году Альберт Эйнштейн представил квантовую теорию света.

В 1961 году в ФРГ впервые в мире женщина стала министром. Это была Элизабет Шварцхаупт, которая возглавила здравоохранение.

В 1963 году в ходе извержения подводного вулкана появился остров Суртсей.

В 2002 году произошел дефолт в Аргентине.

Неофициальные праздники - День расслабленности и беззаботности, День винного туризма, Международный день логопеда.

Именины у Дениса, Ивана, Александра, Дмитрия, Сергея и Ульяны.

15 ноября

В воскресенье - Всемирный день рециклинга, или Всемирный день вторичной переработки. Свою историю праздник ведет с 1997 года, когда жители США впервые отметили America Recycles Day (что можно перевести как «День, когда Америка перерабатывает отходы»), который проводился экологами с целью поощрения американцев, сдающих отходы на вторичную переработку и покупающих продукцию, сделанную из вторичного сырья. С годами этот праздник стал отмечаться во всем мире.

В октябре 2005 года своей резолюцией Генеральная Ассамблея ООН объявила третье воскресенье ноября Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Это международное событие призвано привлечь внимание всех людей планеты к печальному факту: в мире в результате дорожно-транспортных происшествий ежедневно погибает более трех тысяч человек и около 100 тысяч получают серьезные травмы. Большая часть из погибших и пострадавших - молодежь.

В Украине - День работников сельского хозяйства, отмечаемый согласно указу президента от 1993 года в третье воскресенье ноября. Поздравляем всех причастных к этой дате!

В 1887 году в этот день немецкий ученый Карл Гесснер запатентовал цинковую батарейку.

В 1904 году американец Кинг Кемп Жиллетт запатентовал бритву со сменными лезвиями.

В 1956 году в Нью-Йорке состоялась премьера первого фильма с участием Элвиса Пресли «Люби меня нежно». Критики назовут его «рок-н-ролльным вестерном».

В 1971 году фирма Intel сделала революцию в электронике, изменившую мир. Концепция состояла в том, чтобы сконструировать почти полное вычислительное устройство на одной микросхеме. Четырехбитовый микропроцессор Intel 4004 стал именно таким устройством. Он был размером с ноготь, и имел такую же вычислительную мощность, как первый электронный компьютер ENIAC, созданный в 1946 году, занимавший целую комнату и использовавший 18000 вакуумных трубок.

Неофициальные праздники - День шоколадного кекса, День писателя в заключении и Всемирный день гипнородов (гипнороды - метод гипнотерапии, используемый в родах).

Именины у Маркияна, Константина, Демьяна, Ивана и Кузьмы.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter