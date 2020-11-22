Календарь событий: скандал вокруг завещания Нобеля, легендарный британский клипер, истории колючей проволоки и обезьяночеловека "Люси", последний полет "Конкорда", Черная пятница и день рождения "Барселоны"

Каждый день что-нибудь, да значит. Будущая неделя богата событиями. УНИАН составил календарь международных и неофициальных праздников, а также памятных дат, которые оставили свой след в истории.

23 ноября

Неделя начинается с «художественного» праздника – Международного дня акварели. Инициатором его учреждения стал мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо. Во многом благодаря усилиям этого человека во второй половине 20 века возрождался интерес к акварели. Сам Альфредо Гуати Рохо первым основал Общество акварелистов Мексики, Музей акварели, а затем способствовал распространению подобных обществ в других странах. Знаковым событием в истории акварельной живописи стало изобретение в Китае во втором веке бумаги и использование ее в качестве основы для картин и рисунков. Именно оттуда берет свое начало акварель. Распространение в Европе эта техника живописи получила значительно позднее - в 17 веке. Название техники происходит от схожих французского и итальянского слов, означающих в переводе «водянистая». А корень слова – «aqua» в переводе с латинского означает «вода». Многие художники 19 - начала 20 веков посвятили часть своего творчества или целиком акварели. Сред них Э.Делакруа, П.Сезанн, Д.С. Сарджент, П.Ф. Соколов, К.Брюллов и А.Брюллов, Л.Лагорио, М.Врубель, И.Репин, А.Бенуа, В.Кандинский и многие другие.

Есть 23 ноября и памятные даты. Так, в 1852 году в Англии были введены первые почтовые ящики.

23 ноября 1869 года был спущен на воду один из красивейших парусных кораблей, легендарный клипер «Катти Сарк» - единственный классический «чайный» клипер, сохранившийся до наших дней. Названный в честь короткой рубашки ведьмы Нэнни из стихотворной повести Роберта Бернса «Тэм о’Шентер», корабль был спроектирован Геркулесом Линтоном. Предполагалось, что «Катти Сарк» будет возить чай из Китая, но клипер проиграл гонку 1872 года быстроходным «Фермопилам». Оба корабля вышли из Шанхая 18 июня, однако «Катти» прибыла в Лондон лишь 18 октября, неделей позже «Фермопил», и через некоторое время клипер «бросили» на доставку шерсти из Австралии. А во время Первой мировой войны на корабле перевозили уголь. Клипер сменил много имен и занятий, установил множество рекордов скорости, за что его стали называть «королевой океанов», пока в 1922 году его не выкупил капитан Уилфред Доумен, восстановивший «Катти» во всей ее былой красе. С 1938 года клипер стал учебным судном. А в 1954 году «Короткая рубашка» поселилась в сухом доке в Гринвиче под Лондоном и стала музеем. Но в мае 2007 года «Катти Сарк» серьезно пострадал от пожара. К счастью, более половины всех элементов корабля на тот момент были сняты с судна для реконструкции. Реставрация «Катти Сарк» заняла почти пять лет кропотливой работы лучших мастеров королевства и потребовала 50 млн фунтов расходов. Свою поддержку в восстановлении национального символа Великобритании оказало и правительство страны. В 2012 году королева Елизавета вновь открыла для посещения восстановленный легендарный клипер. Сегодня «Катти Сарк» является популярной туристической достопримечательностью. Рядом с ней расположены Гринвичский парк, Национальный морской музей, бывший Гринвичский госпиталь. В честь клипера назван сорт виски с изображением судна на этикетке.

В 1921 году президент США Уоррен Хардинг запретил докторам прописывать больным пиво в качестве лекарства и обходить тем самым «сухой закон».

В 1923 американский изобретатель и предприниматель, подполковник армии США, основатель компании по производству бритв «Schick Dry Shaver» Якоб Шик запатентовал первую электробритву.

В 1934 году на центральных дорогах Америки и Европы стали устанавливать недавно изобретенные светоотражатели для разделительных полос.

В 1935 году американский исследователь Линкольн Эллсворт впервые пролетел на самолете через всю Антарктиду, от моря Уэдделла до моря Росса.

В 1954 году в США «Дженерал Моторс» выпустил свой 50-миллионный автомобиль - позолоченный спортивный двухместный закрытый «Шевроле».

В 1980 году 4800 человек погибли в серии землетрясений, разрушивших юг Италии.

В 1981 году в Китае был разрешен частный бизнес.

23 ноября 2004 года компания «Blizzard Entertainment» выпустила в свет новую «игрушку», которая произвела фурор на рынке компьютерных игр, став уже девятым для компании рекордом в разряде «самая продаваемая игра».

Неофициальные праздники, за наличие которых мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День Фибоначчи и Международный день борьбы с безнаказанностью.

Именины у Родиона, Ивана, Константина, Дениса, Бориса, Петра, Георгия, Клементия, Алексея, Фелициаты, Анны, Ольги, Александра и Михаила.

24 ноября

Во вторник нет официальных международных праздников, но есть значимые исторические даты. Так, в 1642 году голландец Абель Тасман открыл остров у берегов Австралии, названный его именем.

В 1859 году Чарльз Дарвин опубликовал свою книгу «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». Это издание разошлось за один день.

24 ноября 1874 года американец Джозеф Глидден получил патент на колючую проволоку. Изобретение заключалось в том, что на несущую проволоку навивались спирали, заканчивающиеся шипами. Именно такая конструкция колючей проволоки, которая была проста и надежна, первоначально использовалась для создания изгородей вокруг загонов для скота – это был дешевый и эффективный способ ограждения огромных территорий, что дало толчок к развитию пастбищного скотоводства.

24 ноября 1974 года в долине реки Аваш (Эфиопия) ученые французско-американской археологической экспедиции обнаружили скелет взрослой женской особи человекообразного существа (гоминида), названного австралопитеком афарским (по месту находки). Чуть позднее находка получила имя Люси. Свою работу экспедиция, в состав которой вошли ведущие антропологи и геологи того времени, под руководством палеонтолога Дональда Джохансона, начала в Афарской низменности еще в 1972 году. Исследователи нашли здесь многочисленные останки дочеловеческих гоминид (автралопитеков). Но Люси «произвела фурор» среди археологов. Ученых поразило состояние костей этого древнего обезьяночеловека – сохранилось практически 40%(!) скелета, что большая редкость в антропологии. Это позволило впервые воссоздать внешний вид австралопитека. К тому же это самый древний и наиболее сохранившийся из останков взрослого прямоходящего предка человека, жившего примерно 3,2 млн лет назад. В этом и состоит значение Люси – в ее древности и в ее целостности. «Люси» – представительница австралопитека афарского - первый известный науке представитель своего вида. Ее рост – 105 см, вес – 27 кг, емкость черепа составляет 400 куб. см (как у шимпанзе). Таз с костями нижних конечностей сходны по функциональности с человеческими, что свидетельствует о том, что представители данного вида были прямоходящими. Позднее экспедицией были обнаружены и другие представители того же вида, что и «Люси». Всю группу этих находок назвали «первое семейство», и считается, что они и образуют род человеческий. Сходство с человеком проявлялось в признаках полового диморфизма (самцы были крупнее самок), в строении челюсти. Представители семейства освоили двуногую походку, а форма ступни стала почти человеческой. Но конечности были длиннее, и строение рук сильно отличалось от знакомого нам. К тому же, мозг оставался на стадии развития приматов. У этих индивидов наблюдались признаки адаптации к древесному образу жизни – в частности, руки были длиннее, чем ноги, и более развиты. Кстати, исследуя скелет Люси, ученые сделали вывод, что она погибла в возрасте 25-30 лет и в результате падения с высоты. Джохансон с коллегами пришли к выводу: Люси и ее сородичи – это предки всех последующих ветвей дерева гоминидов, включая и современного человека. Поэтому Люси часто называют символической праматерью человечества. Есть и история, почему данную находку назвали именно «Люси». По свидетельству участников экспедиции, после обнаружения находки в лагере ученых воцарилось возбуждение, все веселились и слушали музыку. А на магнитофоне играла песня группы The Beatles «Люси на небесах в алмазах», которая и дала название. И в таком названии она известна в мире антропологов.

Неофициальные праздники - День моржа, День эволюции, Международный день вина «Карменер».

Именины у Виктора, Викентия, Максима, Стефаниды, Федора и Евгения.

25 ноября

В среду – Международный день против насилия в отношении женщин. Его учредила ООН в 1999 году. ООН предложила правительствам, международным организациям и неправительственным организациям проводить в этот день мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к этой проблеме. Исторической предпосылкой Дню стало событие, произошедшее в 1960 году в Доминиканской Республике. По приказу доминиканского диктатора Рафаэля Трухильо были зверски убиты три сестры Мирабаль - политические активистки. Символ Дня – белая ленточка. Насилие в отношении женщин продолжает оставаться глобальной проблемой. До 70% женщин страдают от насилия на бытовом уровне. Отдельной темой является и насилие женщин в семье. Этим вопросом занимается все большее количество правозащитных организаций, которые призывают всех жертв насилия обращаться за помощью, а не терпеть боль и унижение. По данным ООН, 35% женщин и девочек в мире подвергаются тем или иным формам физического и/или сексуального насилия в течение жизни; около 200 миллионов женщин и девочек подверглись калечащим операциям на женских половых органах (в основном в Африке и некоторых странах Ближнего Востока); в мире около 750 миллионов женщин и девочек вступили в брак до достижения 18-летнего возраста; женщины и девочки составляют 71% всех жертв торговли людьми, 3 из 4 из них подвергаются сексуальной эксплуатации. При этом в ряде стран последствия насилия против женщин сохраняются в течение поколений.

В среду не обошлось без памятных дат. Так, в 1120 году в проливе Ла-Манш у берегов Нормандии потерпел крушение «Белый корабль», погибло большое число англо-нормандских аристократов, включая наследника английского престола Вильгельма Аделина. Его смерть повлекла за собой феодальную анархию в Англии в конце 1130-х - 1140-х годов.

В 1667 году погибли 80 тысяч человек при землетрясении в Шемахе (Азербайджан).

В 1867 году Альфред Нобель запатентовал динамит.

В 1940 году в мультфильме Уолтера Ланца впервые появился персонаж Вуди Вудпекер.

Неофициальные праздники - День расплывчатых лиц и День «Забудь о проблемах».

Именины у Александра, Арсакия, Афанасия, Ахии, Бориса, Владимира, Даниила, Дмитрия, Ивана, Константина, Льва, Матфея, Николая, Нила, Степана, Елизаветы и Екатерины.

26 ноября

В четверг - Всемирный день информации, который проводится с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации, имеющей генеральный консультативный статус в Экономическом и Социальном советах ООН, и Всемирного информациологического парламента. Дата выбрана неслучайно - в этот день в 1992 году состоялся первый Международный форум информатизации. Информация – одна из главных составляющих современного мира. Причем ее количество с каждым днем растет. А цифровое будущее, о котором раньше и подумать не могли, становится привычным настоящим. Но важно помнить, что сейчас происходит лавинообразное нарастание разнообразной информации, а посему важно не получить «информационный стресс».

Еще 26 ноября - Международный день сапожника, профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви. С древних времен эта профессия считается одной из самых востребованных. А искусные сапожники, чья обувь признана практически произведением искусства, всегда «на вес золота».

В этот день в 1917 году была основана Национальная хоккейная лига (НХЛ) - профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады. В первую формацию вошли клубы: Монреаль Канадиенс, Монреаль Уондерерс, Оттава Сенаторс, Квебек Бульдогс и Торонто Аренас.

26 ноября 1976 года в Окружном секретариате штата Нью-Мексико была зарегистрирована новая торговая марка - «Microsoft».

В 2003 году свой последний полет совершил сверхзвуковой пассажирский британо-французский авиалайнер «Конкорд». Он вылетел из Хитроу, пролетел над Бискайским заливом, совершил проход над Бристолем и приземлился в аэропорту Филтон. Все построенные «Конкорды» сохраняются в различных музеях и экспозициях. Исключения составляют №211, использованный на запчасти в 1982-1994 годах, и №203, разбившийся в 2000 году в Париже.

Неофициальные праздники - День переворачивания мира и День борьбы с ожирением.

Именины у Германа, Ивана, Антонина и Никифора.

27 ноября

Ежегодно в первую пятницу после американского Дня Благодарения (обычно – это последняя неделя ноября) стартует знаменитая Черная пятница - день, который совсем не соответствует своему мрачному названию. Ведь Черная пятница – одна из самых ярких и незабываемых пятниц в году, день огромных скидок и распродаж, главный праздник для всех шопоголиков и отличное решение для тех, кто хочет сэкономить. Именно с Черной пятницы в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж, правда, нынешний коронакризис ломает традиции. Все пошло из Америки еще в 19 веке, когда крупнейшие торговые сети начали устраивать грандиозные предрождественские распродажи, стимулируя покупателей на покупки невероятными размерами скидок и бонусов. А сам термин «Черная пятница» появился в 1966 году в Филадельфии. Принцип грандиозных распродаж приобрел такой успех, что быстро распространился во многих странах. Сегодня «Черная пятница» – популярный международный тренд. И интернет играет сейчас в этом процессе «первую скрипку».

Символично, что 27 ноября - День отказа от покупок. Именно в этот день общественные активисты призывают максимально здраво относиться к своим покупкам и протестуют против общества потребления. Идея праздника-акции зародилась в Америке в 1992 году. С инициативой выступил канадский журналист эстонского происхождения Калле Ласн. По его мнению, причину финансового кризиса нужно искать не в ликвидности или нерегулируемых рынках, а в культуре избыточного и бездумного потребления. Условия участия в этой акции - в течение 24 часов нужно отказаться от любых приобретений.

27 ноября 1895 года в Париже Альфред Нобель – создатель динамита, шведский химик и инженер - подписал свое знаменитое завещание, согласно которому большая часть его состояния должна была пойти на создание фонда и учреждение премии для поощрения первооткрывателей в области физики, химии, физиологии и медицины, а также литераторов и тех, кто больше всего сделал в пользу мира, вне зависимости от национальности. Премии в области науки и литературы предусматривалось вручать в Швеции, а премию мира - в Норвегии. С этого завещания и началась история Нобелевской премии, фонд которой составил 31 миллион крон. Кстати, Нобель задумался об учреждении премии после того, как в 1888 году прочитал во французской газете опубликованный по ошибке некролог на самого себя под названием «Торговец смертью мертв». Он решил исправить отношение к нему человечества и придумал премию. 10 декабря 1896 года Альфред Нобель скончался в Италии от инсульта. Позднее эта дата будет объявлена Днем Нобеля. После вскрытия завещания родственники остались крайне недовольны. Шведский король Оскар II тоже высказал свое «фе», он не хотел, чтобы финансы уходили из страны даже в форме премий за мировые заслуги. Но в июне 1898 года родственники Нобеля подписали соглашение об отказе от дальнейших претензий на капитал, получили одобрение правительства Швеции и основные положения, связанные с присуждением премий. В 1900 году устав Нобелевского фонда и регламентационные правила были подписаны королем Швеции. Впервые премия была присуждена в 1901 году. На сегодня Нобелевская премия – самая престижная награда в области физики, химии, физиологии, медицины, экономики, литературы и мира.

В этот день в 1906 году в Турине была основана итальянская автостроительная компания Lancia. Ее основателями являются известный гонщик Винченцо Лянча и его компаньон Клаудио Фоджолин. Год спустя из ворот завода выехал первый автомобиль под маркой Lancia.

В 1918 году правительством гетмана Павла Скоропадского была основана Национальная академия наук Украины. Владимир Вернадский - ученый-естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель - стал членом-основателем и первым президентом НАН.

Неофициальные праздники - День слушания музыки вечернего города и День простоты.

Именины у Григория, Анны, Дмитрия и Виктора.

28 ноября

В Украине - День памяти жертв голодоморов. Впервые он был установлен в ноябре 1998 года указом президента Леонида Кучмы - «в поддержку инициативы общественных организаций, Министерства культуры и искусств Украины, Госкомитета Украины по делам религий, Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания». Он назывался Днем памяти жертв Голодомора. В 2000 году название было изменено на «День памяти жертв Голодомора и политических репрессий». В 2007-м, согласно изменению, внесенному указом президента Виктора Ющенко, стал называться Днем памяти жертв голодоморов. Кроме Голодомора 1932-1933 годов в истории Украины были зафиксированы голодоморы 1921-1923 и 1946-1947 годов. К 75-й годовщине Голодомора под руководством Украинского института национальной памяти была создана Национальная книга памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов, состоящая из 18 региональных томов и одного сводного. Центральный элемент томов Книги - мартирологи (поименные списки), в которые включены данные о жителях, умерших во время Голодомора. Всего в мартирологи занесены имена 882 510 умерших. Этот список не является исчерпывающим, работа по установлению масштабов Голодомора продолжается. В сводном томе на основе комплекса документов приводятся доказательства умышленности Голодомора и его преступной сути как геноцида украинского народа. Включены свидетельства очевидцев и архивные документы. В разделе «Территория Голодомора» приводится перечень населенных пунктов (более 13000), пострадавших от голода. Раздел «Фотодокументы» вмещает 140 фотографий. В целом, в Книгу помещено 6000 свидетельств очевидцев из 204000, собранных за последние годы.

Еще 28 ноября - Всемирный день сострадания, или Всемирный день милосердия. Его инициировал индийский поэт, журналист и общественный деятель Притиш Нанди. Главная идея Дня – пропаганда образа жизни на основе ахимсы, принципа - не нанеси вреда и боли любой живой форме. Под влиянием ахимсы сформировалась философия ненасилия Махатмы Ганди. В христианстве есть принципы, которые напрямую соответствуют ахимсе – заповеди «Не убий», «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Впервые День сострадания отмечался в 2012 году. С тех пор он проводится ежегодно при поддержке ООН.

В этот день в 1660 году в Лондоне 12 джентльменов из кружка «Любители наук», собиравшиеся компанией почти еженедельно в течение 15 лет, составили документ, в котором заявили о решении основать «Коллегию для развития физико-математического экспериментального знания» под латинским девизом «Nullius in vеrba» - «Не верить на слово». Эта дата и является днем создания научного Лондонского королевского общества. В 1662 году король Карл II подписал хартию об учреждении под своим патронатом «Лондонского королевского общества», которое, по сути, стало Английской академией наук. Она и поныне процветает. Лондонское королевское общество - самоуправляемая частная организация, формально не связанная с деятельностью правительственных научных учреждений. Общество играет важную роль в организации и развитии научных исследований в Великобритании и действует как совещательный орган при решении вопросов научной политики. В разные годы президентами Лондонского королевского общества были Кристофер Рен, Исаак Ньютон, Томас Генри Хаксли, Эрнест Резерфорд, Джозеф Листер и другие. Его членами являются многие лауреаты Нобелевской премии.

В 1943 году в этот день началась Тегеранская конференция глав трех союзных держав: СССР – Сталин, США – Рузвельт, Великобритания – Черчилль. Она продлилась до 1 декабря и была призвана разработать окончательную стратегию борьбы против Германии и ее союзников. Основные вопросы - открытие второго фронта в Западной Европе и послевоенная карта мира.

В 1974 году 28 ноября состоялось последнее выступление на сцене легендарного «битла» Джона Леннона во время концерта Элтона Джона в «Мэдисон Сквер Гарден». 8 декабря 1980 года Леннон был убит Марком Дэвидом Чепменом выстрелами в спину у дверей собственного дома. Чепмен перед убийством взял у Леннона автограф на обложку нового альбома певца «Double Fantasy». Леннон был кремирован в крематории кладбища Фернклифф (Гринбург, Вестчестер, штат Нью-Йорк), его прах был передан жене Йоко Оно, которая развеяла его в Центральном парке Нью-Йорка. Чепмен за свое преступление отбывает пожизненное заключение. Уже десять раз он подавал прошение о досрочном освобождении, последний раз в августе 2018 года, но всегда получал отказ.

Неофициальные праздники - День придумывания новых слов, День красной планеты и Международный день осведомленности об ауре.

Именины у Дмитрия, Никиты, Петра и Николая.

29 ноября

В воскресенье - Международный день солидарности с палестинским народом, другое его более распространенное название - День солидарности. 29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на арабское и еврейское государства. А через 30 лет, 2 декабря 1977 года, Генассамблея ООН своей резолюцией учредила этот День.

29 ноября - День рождения испанского футбольного клуба «Барселона», одной из лучших команд мира. «Барса» была основана в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских футболистов во главе с Жоаном Гампером. 22 октября 1899 года он дал объявление в местную газету, в котором пригласил всех желающих принять участие в создании футбольного клуба. На объявление отозвались 11 человек, которые 29 ноября собрались на учредительное собрание, итогом которого и стало создание «Барсы». Сегодня «Барселона» – один из величайших мировых клубов, обладающий поистине фантастическим набором титулов и трофеев – в своей истории он выиграл все европейские Кубки, 25 раз становился чемпионом Испании, 30 раз обладателем национального Кубка Испании, 13 раз – Суперкубка Испании. Также он обладатель множества других кубков и многократный победитель Лиги чемпионов. «Барселона» заняла 4 место в списке лучших футбольных клубов XX века по версии ФИФА, 5 место - по версии журнала «Kicker». Официальными цветами клуба являются синий и гранатовый. Гербом «Барселоны» изначально был герб города, но в 1910 году был создан собственный герб, вариант которого и используется до сих пор. Футбольной клуб также имеет четыре профессиональные команды по другим видам спорта (футзалу, баскетболу, роликовому хоккею и гандболу), а еще поддерживает множество любительских команд. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда и фраза – «El Barca es mes que un club» - «Барса» – это больше, чем просто клуб».

В 1945 году была проведена первая в мире спасательная операция с участием вертолета.

В 1947 году Генеральная Ассамблея ООН приняла план раздела Палестины на еврейское и арабское государства.

В 2009 году в Швейцарии состоялся референдум, итогом которого стал запрет на строительство минаретов.

Неофициальные праздники - Первое воскресенье Адвента, День электронных поздравительных открыток.

Именины у Сергея, Виктора, Михаила, Дмитрия, Ивана и Василия.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter