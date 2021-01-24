Календарь событий: День памяти Героев Крут, "Свадебный марш" Мендельсона, запрет тенниса, катастрофы американских "челноков", трагедия мыса Горн, распил самого крупного алмаза в мире, история Сиднея и супер-трамплин

Каждый день что-нибудь, да значит. Будущая неделя богата событиями. УНИАН составил календарь международных и неофициальных праздников, а также памятных дат, которые оставили свой след в истории.

25 января

Неделя начинается с отсутствия международных официальных праздников, но не без значимых исторических дат. Так, в 1500 году в этот день европейцы впервые ступили на землю Бразилии. Слава принадлежат Висенте Яньесу Пинсону, испанскому мореплавателю, исследователю и конкистадору.

В 1533 году английский король Генрих VIII тайно женился на Анне Болейн, за что позже был отлучен от церкви. Анна до замужества - маркиза Пембрук в собственном праве. Мать второй правящей королевы Англии, Елизаветы I Английской. Брак Генриха и Анны, а также ее последовавшая казнь, сделали ее ключевой фигурой политических и религиозных потрясений, положивших начало Реформации в Англии.

В 1554 году в этот день – Святого Павла - на юго-востоке Бразилии, в долине реки Тиете, португальскими иезуитами был основан город Сан-Паулу.

В 1658 году губернатор Нового Амстердама запретил теннис, поскольку тот отвлекал людей от богослужений.

В 1799 году в США была запатентована механическая сеялка.

В 1858 году «Свадебный марш» Мендельсона получил путевку в жизнь. Всемирно признанное произведение было написано в 1843 году для спектакля Шекспира «Сон в летнюю ночь» и большой известности тогда не получил. Но через пятнадцать лет произошло событие, которое стало для этого сочинения судьбоносным. Английская принцесса Виктория Адельгейд при подготовке к своему бракосочетанию с кронпринцем Пруссии Фридрихом Вильгельмом IV очень серьезно отнеслась к выбору музыкального сопровождения. Она лично выбрала два марша. Под один из них в памятный день королевской свадьбы - 25 января 1858 года - семнадцатилетнюю невесту повели к алтарю. Это был «Свадебный хор» из оперы Вагнера «Лоэнгрин». А из церкви новоявленные супруги выходили под торжествующие звуки мелодии из поэмы «Сон в летнюю ночь». С этого дня марш Мендельсона стал самым популярным свадебным маршем. Судьба «Свадебного хора» Вагнера сложилась менее удачно.

В 1878 году в Лейденском университете открылась первая в мире кафедра теоретической физики.

В 1915 году изобретатель Александр Белл провел первый трансамериканский сеанс телефонной связи Нью-Йорк - Сан-Франциско.

В 1917 году у берегов Ирландии на немецкой мине подорвался английский лайнер «Лаурентик», перевозивший 3211 слитков золота. 350 человек погибли. С 1917 по 1923 годы было поднято на поверхность 3186 слитков. Остальные по сей день не найдены.

В 1919 году в Нью-Йорке был открыт самый большой отель в мире «Пенсильвания» на 2200 номеров.

В 1924 году в Шамони открылись первые зимние Олимпийские игры. Это произошло у самого подножия Монблана, соревнования официально назывались «Неделя зимнего спорта, посвященная предстоящей VIII Олимпиаде в Париже». На первые Олимпийские состязания съехались 258 спортсменов (в том числе 13 женщин) из 16 стран. Германию, как зачинщицу Первой мировой войны, к участию не допустили, тогда как ее бывшие союзницы, Австрия и Венгрия, приглашения получили. Программа мероприятия в Шамони включала лыжный спорт, скоростной бег и фигурное катание, а также хоккей. В неофициальном командном зачете всех обошла Норвегия, завоевавшая вдвое больше очков, чем занявшие второе место финны. Настоящими героями Игр стали два конькобежца, завоевавшие сразу по пять медалей, - финн Клас Тунберг (три золота бронза и серебро) и норвежец Роальд Ларсен (два серебра и три бронзы). Также особенно отличились и норвежские лыжники - «Королем лыжни» назвали Торлейфа Хеуга, завоевавшего три золотые медали. А в хоккейном турнире победили канадцы, выигравшие все матчи с суммарным общим счетом 110:3! После окончания этих первых зимних Игр представители всех стран-участниц признали проведение зимних Олимпиад целесообразным и перспективным, а в 1925 году МОК принял окончательное решение о регулярном проведении зимних Олимпийских игр, и первыми из них задним числом были признаны соревнования, прошедшие в Шамони в 1924 году.

В 1949 году в Израиле были проведены первые парламентские выборы.

В 1949 году в этот день впервые была вручена американская телевизионная премия «Эмми».

В 1955 году ученые Колумбийского университета создали ядерные часы, показывающие время с погрешностью 1 секунда в 300 лет.

В 1992 году в калифорнийском Окленде английский атлет Стив Бакли первым в истории метнул копье современной конструкции дальше 90 метров.

В 1999 году около тысячи человек погибли из-за землетрясения в Колумбии.

В 2000 году в Валенсии было представлено самое большое в мире полотенце – размером 9,4 на 14,46 метра и весом 67 кг.

В 2004 году на поверхность Марса совершил посадку второй американский марсоход «Оппортьюнити».

Неофициальные праздники, за наличие которых мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - Татьянин день, День счастливых снеговиков, День воздушно-пузырчатой упаковки, День комьюнити-менеджера.

Именины у Петра, Саввы, Татьяны, Ильи и Макара.

26 января

Во вторник - Международный день таможенника, профессиональный праздник всех работников таможенных служб планеты. Дата неслучайная - 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994 году получившего свое нынешнее название - Всемирная таможенная организация (WCO). Спустя 30 лет, в 1983 году, именно этот день был выбран в качестве ежегодного праздника Международного дня таможенника.

26 января в Украине - День Объединенного оперативного командования ВСУ и День аудиторской службы. Поздравляем всех причастных к этим датам!

Есть во вторник и значимые даты. К примеру, в 1531 году разрушительное землетрясение и цунами привели к гибели около 30 тысяч человек в Лиссабоне.

В 1788 был основан город Сидней - первое поселение европейцев в Австралии. Имя английского министра внутренних дел лорда Сиднея навеки запечатлено в названии столицы самого густонаселенного штата Австралии. Именно ему принадлежала идея отправки осужденных в эту страну. Первый конвой с заключенными погрузили на борт в Плимуте в марте 1787 года. Им пришлось ждать еще два месяца, прежде чем они отправились в путь. Что ждало впереди, не знал никто. Почти ни у кого из них не было профессии, которая могла бы им помочь обосноваться в пустынной необжитой земле. Едва ли кто-то из них смог бы заработать достаточно денег, чтобы по окончании срока вернуться обратно. Статьи, за которые полагалось переселение, были разнообразны, однако среди заключенных не было отъявленных злодеев. Злодеи отправлялись на виселицу. На переселение отправляли за мелкие кражи, браконьерство и прочую мелочь. Первый конвой состоял из одиннадцати кораблей. Капитан Артур Филипп был командующим и находился на корабле «Sirius». Заключенные плыли на шести кораблях, а остальные корабли везли провиант и всякие нужные на новом месте вещи и скот. Условия перевозки были ужасны. На каждого заключенного было отведено 6 футов в длину, 18 дюймов в ширину и 4 фута в высоту. Большую часть времени они лежали. В трюме было темно, свечи были запрещены, так как боялись пожара. В хорошую погоду их выпускали на прогулки на палубу. Всего в путь отправились 1350 человек, из них более половины - заключенные: 564 мужчины, 192 женщины и даже дети. Самому младшему было 9 лет, и он был осужден за кражу одежды. Всем им предстояло преодолеть более 22 тысяч километров. В Австралию флот приплыл через 9 месяцев после отплытия из Англии. Экспедиция завершилась 26 января 1788 года. Теперь эта дата объединяет два праздника: День основания Сиднея и День Австралии. Еще около полувека в Австралию продолжали ссылать уголовников и политических преступников. Свободных людей для поселения она не привлекала. Лишь с открытием золотых месторождений в «страну кенгуру» начали прибывать ирландские и английские эмигранты. Благоприятно также сказалась возможность успешного скотоводства. Так были образованы шесть колоний, ставшие впоследствии штатами: Западная Австралия, Южная Австралия, Новый Южный Уэльс, Тасмания, Квижленд и Виктория. Сидней же сегодня - самый крупный город австралийского континента, он знаменит своим оперным театром, мостом Харбор-Бридж, пляжами и национальными парками. А еще Сидней считается одним из самых многокультурных и многонациональных городов мира.

26 января 1905 года на руднике «Премьер» в Южной Африке был найден самый крупный в истории человечества алмаз весом 3 106 карат (621,2 г). История его находки необычна. Управляющий рудником Фредерик Уэлс совершал вечерний обход и заметил яркий блеск и сверкание, исходившие из точки на стенке карьера. Уэлс с рабочим добрались до места не без труда – точка находилась в 9 метрах под верхней кромкой карьера. Но их усилия были щедро вознаграждены. Алмаз имел размеры 10x6,5x5 см и, как впоследствии выяснилось, являлся обломком более крупного кристалла. Свое название «Куллинан» он получил в честь первооткрывателя и владельца рудника «Премьер» сэра Томаса Куллинана. Стоимость алмаза была так высока, что в течение ряда лет на него не находились покупатели. Зато его смогли увидеть тысячи людей: «Куллинан» был выставлен на всеобщее обозрение в банке в Йоханнесбурге. Были даже предложения собрать деньги на покупку камня всенародно – по шиллингу с каждого жителя. Законодательная ассамблея постановила выкупить камень и принести его в дар королю Англии Эдуарду VII в знак примирения после Англо-бурской войны. Сделка состоялась в 1907 году. Камень был куплен за 150 тысяч фунтов стерлингов и подарен английскому королю ко дню его рождения 9 ноября 1907 года. Современные эксперты-геммологи считают, что покупателям уникальный камень достался практически даром: по ценам того времени его стоимость составляла не менее 8 млн фунтов, а сейчас стоимость «Куллинана» приравнивается к стоимости 94 тонн золота! В 1908 году «Куллинан» решено было разбить на части и огранить. Для этого его отправили в Амстердам к знаменитым ювелирам братьям Асскор. Почти 4 года продолжалась огранка камней, которая была завершена в 1912 году. В результате из исходного камня получилось 105 бриллиантов общим весом 1 063,65 карата, то есть 34,25% от массы исходного камня. 9 самых крупных и знаменитых бриллиантов составляют гордость английской короны. Масса остальных 96 бриллиантов составляет 7,55 карата. Все они проданы в частные руки.

В 1911 году был совершен полет первого гидроплана, пилотируемого Гленом Кертисом.

Неофициальные праздники - День случайных направлений и Всемирный день экологического образования.

Именины у Елеазара, Петра, Иакова и Максима.

27 января

В среду - Международный день памяти жертв Холокоста. Он был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года, а приурочен к 60-й годовщине освобождения узников нацистского концлагеря Освенцим 27 января 1945 года. Около 1,4 млн человек, из которых более миллиона составляли евреи, были умерщвлены в этом концлагере в 1941-1945 годах. Но по данным архивных материалов, общее число жертв составило свыше 4 млн человек. «Аушвиц-Биркенау» был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим из нацистских лагерей уничтожения, поэтому он стал одним из главных символов Холокоста. На территории лагеря в 1947 году был создан музей, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Генеральная Ассамблея ООН призывает государства-членов разработать и проводить просветительские программы, чтобы уроки Холокоста навсегда сохранились в памяти последующих поколений и способствовали предотвращению актов геноцида в будущем. Во многих странах есть мемориалы и музеи, посвященные памяти жертв геноцида, и сегодня в этот день здесь проходят траурные церемонии и различные памятные мероприятия и акции.

Есть 27 января и памятные даты. Так, в 1860 году вышло полное издание «Кобзаря» Тараса Шевченко.

В 1880 году Томас Эдисон - американский изобретатель и предприниматель, получивший в США 1093 патента и около 3 тысяч в других странах мир, создатель фонографа, он усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработал один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания, именно Эдисон предложил использовать в начале телефонного разговора слово «алло», - запатентовал электрическую лампу накаливания.

В 1926 году в Лондоне изобретатель Джон Лоджи Бейрд провел демонстрацию первого телевизора.

В 1948 году стартовали продажи в США магнитофонов - Wire Recording за 149 долларов.

В 1967 году во время тренировочного полета загорелся американский космический корабль Аполлон-1, все члены экипажа погибли. Трагедия произошла в рамках наземных испытаний на стартовом комплексе №34 космического Центра им.Кеннеди. Огонь забрал жизни астронавтов В.Гриссома, Э.Уайта и Р.Чаффи.

В 1967 году в этот день был подписан «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела», ставший основой международного космического права. Изначально договор заключили Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Советский Союз, а сегодня более 100 стран являются государствами-участниками Договора. В первой статье документа говорится: «Исследование и использование космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, осуществляются на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития, и являются достоянием всего человечества». Также среди принципов: запрет для государств-участников размещения ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли, установки его на Луне или любом другом небесном теле, или на станции в космическом пространстве. Договор оговаривает использование Луны и других небесных тел только в мирных целях, и прямо запрещает их использование для испытания любого рода оружия, проведения военных маневров или создания военных баз, сооружений и укреплений. Тем не менее, Договор не запрещает размещение обычных вооружений на орбите Земли.

В 1983 году была завершена проходка самого длинного подводного тоннеля Хонсю - Хоккайдо (Сэйкан) - 53,85 км.

Неофициальные праздники - День танца со своей тенью и День шелфи в библиотеке.

Именины у Моисея, Павла, Адама, Сергея, Прокла, Макария, Марка, Вениамина, Ильи, Нины, Иосифа и Степана.

28 января

В четверг - Международный день защиты персональных данных, который отмечается с 2007 года по решению Совета Европы. Этот праздник был учрежден для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь. В некоторых странах праздник называется «Днем конфиденциальности». Дата неслучайная: она соответствует годовщине подписания Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных». Данная Конвенция стала первым международным обязывающим инструментом в сфере защиты персональных данных, который определил механизмы защиты прав человека на неприкосновенность его личной жизни, а также предоставил определение понятия «персональные данные». В связи со стремительным развитием информационной и телекоммуникационной сферы, с внедрением новых технологий, распространением инновационных, глобальных и интеграционных процессов, Конвенция стала основой для дальнейшего развития регулирования в сфере защиты персональных данных.

Еще 28 января отмечается праздник, объединяющий много поколений детей и взрослых - Международный день ЛЕГО. Компания LEGO Group, основанная датским плотником Оле Кирком Кристиансеном в 1932 году, получила свое название спустя два года после того, как ее создатель начал выпуск деревянных игрушек. Оно было образовано от начальных букв слогана «leg gotd», означающего буквально «играть хорошо». Торговая марка «LEGO» была зарегистрирована в Дании в 1954 году. Центральным офисом компании стал город Биллунд. Он располагается в Дании и в настоящее время вместе с самым большим в мире Леголендом – парком отдыха и развлечений, городом, построенным целиком из элементов конструктора ЛЕГО и открытым в 1968 году. Началу производства конструктора предшествовал старт выпуска игрушек из пластика в 1947 году. А в 1949 году появился и ранний вариант знаменитого конструктора ЛЕГО. В основу его были положены модернизированные кирпичики английской фирмы Kiddikraft. В тот момент только высочайший стандарт качества, заложенный ее создателем, позволял компании выдерживать конкуренцию с традиционными деревянными конструкторами и представлениями общества о том, какой должна быть детская игрушка. Спустя почти 10 лет, 28 января 1958 года компания запатентовала современный кирпичик ЛЕГО, использующийся как основа для всех выпускающихся по настоящее время конструкторов компании. Тогда же был выбран и новый материал для элементов конструктора – АБС-пластик. Именно эту дату и начали отмечать, как Международный день ЛЕГО. Компания неоднократно меняла свой логотип (последний раз в 1998 году), но оставалась верна изначальным принципам: высокое качество и универсальность.

28 января 1596 года на борту своего корабля от дизентерии умер английский мореплаватель Фрэнсис Дрейк.

В 1855 году по Панамской железной дороге от Атлантического до Тихого океана прошел первый локомотив.

28 января считается Днем рождения дизеля. Слава принадлежит немецкому ученому и изобретателю Рудольфу Дизелю. Он пытался практически реализовать теоретическую схему теплового двигателя, описанную французским офицером Никола Леонаром Сади Карно (1796-1832) еще в 1824 году. Семнадцать лет упорного труда понадобилось изобретателю для достижения успеха. Одним из первых предприятий, выпускающих дизели, был Аугсбургский завод, прародитель фирмы MAN. 28 февраля 1892 года Рудольф Дизель получил патент под названием «Рабочий процесс и способ выполнения одноцилиндрового и многоцилиндрового двигателей». А 28 января 1897 года Рудольф Дизель успешно испытал двигатель внутреннего сгорания нового типа с самовоспламенением топлива от сжатия и получил первый образец, пригодный для серийного производства. Именно эту дату считают днем рождения дизельных двигателей, которые мы все сегодня называем для краткости просто Дизелем.

В 1935 году Исландия стала первой западной державой, которая легализовала медицинские аборты.

В 1986 году произошла катастрофа американского космического корабля «Челленджер». Накануне старта космического челнока температура во Флориде опустилась до необычно низкой отметки - минус 27 градусов. Инженеры компании «Мортон Тайокол», поставщика ракет-носителей на твердом топливе, просили отложить запуск «Челленджера», опасаясь, что кольца от холода потеряют эластичность, и плотность в пазах вокруг ракет будет нарушена. Но НАСА настояло на своем, и старт состоялся. Экипажу предстояло запустить в космос спутник связи, стоивший 100 миллионов долларов, провести несколько экспериментов на борту корабля, замерить спектр кометы Галлея, взять пробы на радиацию во внутренних отсеках космического корабля и изучить воздействие невесомости на развитие двенадцати куриных эмбрионов. Особенность экипажа «Челленджер» была в том, что в его состав входила учительница начальной школы Кристина Маколифф. Она оказалась лучшей среди своих американских коллег и получила право на проведение уроков для детей из космоса. Два телевизионных пятнадцатиминутных рассказа о работе космического корабля должны были транслироваться на весь мир. 28 января 1986 года в 11 часов 38 минут семь астронавтов стартовали с мыса Канаверал. Полет продлился всего одну минуту 13 секунд. Высота 14 километров над землей оказалась роковой. «Челленджер» взорвался. Обломки корабля разлетелись на огромную территорию над Атлантическим океаном. Свидетелями трагедии оказались и ученики третьего класса из города Конкорд, прилетевшие проводить свою учительницу. Президентская комиссия установила, что катастрофа произошла из-за разрыва уплотнительного кольца твердотопливного ускорителя под воздействием раскаленных газов.

28 января 1992 года на сессии Верховной Рады Украины было принято постановление о Государственном флаге. Им стал сине-желтый стяг.

28 января 2003 года в Великобритании началась продажа нового вида топлива, которое частично состояло из тех же элементов, что и маргарин, а также майонез. Приобрести экологически чистое топливо можно было в супермаркетах сети Sainsbury's. А выпуском нового «корма» для стальных коней занялась компания Greenwich. В основе топлива под названием GlobalDiesel был бензин с крайне низким содержанием серы, который разбавлен отработанным рапсовым маслом. По словам производителей нового топлива, благодаря его применению, выброс углекислого газа в окружающую среду снижается на 5%. Топливо экономично и дешево в производстве и может использоваться для заправки всех автомобилей, вне зависимости от модификации и размера. Как было отмечено в прессе, «…с появлением GlobalDiesel речь идет не об экологически безопасном бензине, а о значительном снижении токсичности выхлопов. С одной стороны, снижение выбросов на 5% – это не так и много, но с другой, если все автомобилисты начнут использовать GlobalDiesel, который стоит почти столько же, сколько и обычное топливо на АЗС, то будет сделан большой шаг в деле сохранения окружающей среды». Речь идет о биодизеле. Сегодня для его производства используются разные сельскохозяйственные культуры, например, в Европе чаще рапс, в США и Африке – соя, в Азии – кокосовое или пальмовое масло. Также применяется отработанное растительное масло, животные жиры, касторовое масло, рыбий жир и прочее. Кстати, есть праздник, посвященный этому экологически чистому топливу – Международный день биодизеля, который отмечается 10 августа.

Неофициальные праздники - Всемирный день безработных, День рождения дизельного двигателя, День пробуждения внутреннего ребенка, День несочетаемых цветов в одежде, День благодарности разработчикам плагинов и День поп-арта.

Именины у Елены, Михаила, Ивана, Павла и Прохора.

29 января

В пятницу в Украине - День памяти героев Крут. Это произошло в этот день в 1918 году на станции Круты, между Нежином и Бахмачем на Черниговщине, что в 130 километрах северо-восточнее Киева, во время наступления на Киев войск большевистской России под руководством полковника Михаила Муравьева. Бой состоялся между трема сотнями украинских студентов и большевистскими отрядами. Он длился около пяти часов. Украинцы отбили несколько атак, во время которых понесли значительные потери. Через некоторое время у студентов закончились патроны, и они начали отступление. Те, кому это не удалось, были захвачены в плен. Коммунисты, разъяренные сопротивлением, издевались над пленными, а затем расстреляли их, некоторых закололи штыками. После обретения Украиной независимости подвиг героев Крут занял достойное место в пантеоне национальной славы, стал символом патриотизма и жертвенности в борьбе за государственную независимость. На государственном уровне этот день начали отмечать с 2003 года.

Еще в мире отмечается День мобилизации против угрозы ядерной войны. Он приурочен к годовщине принятия Делийской декларации, основной целью которой является призыв к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей постепенной ликвидации ядерных арсеналов стран, устранению самой угрозы ядерной войны. Делийская декларация была принята 29 января 1985 года в столице Индии Нью-Дели.

29 января 1616 года голландские мореплаватели открыли крайнюю южную точку Южной Америки - мыс Горн. История следующая: в 1615 году группа купцов из голландского города Хорн организовала экспедицию для поиска нового пути в Ост-Индию. 25 мая из гавани Хорна вышли два судна: «Эндрахт» и «Хорн». На борту обоих судов было 87 человек. Командовал экспедицией Виллем Схаутен, а торговым директором был Якоб Ле-Мер. 7 декабря они достигли Патагонии, где вытащили корабли на пляж для очистки корпусов от налипших ракушек и водорослей. Один из кораблей, «Хорн», во время очистки воспламенился и сгорел почти дотла. Команда «Хорна» собрала спасенные пожитки и перебралась на «Эндрахт». Плавание продолжалось. 24 января 1616 года корабль миновал Магелланов пролив. Схаутен подозревал, что земля должна когда-нибудь кончиться. Это произошло вечером 29 января. Схаутен назвал южную оконечность Америки мысом Хорн (или мыс Горн) в честь родного города и погибшего судна. Кроме того, он доказал, что Огненная Земля – остров. Пересекая Тихий океан, экспедиция совершила массу открытий: острова и целые архипелаги. Наконец, 26 октября 1616 года корабль прибыл в Батавию – центр голландской Ост-Индии. Однако по прибытию моряков, губернатор Батавии с представления Ост-Индийской компании приказал арестовать их за нарушение правил компании - они прошли без разрешения Магелланов пролив. «Эндрахт» c грузом был конфискован. Схаутена, Ле-Мера и верных им моряков отправили в Голландию, где их ждал суд. Ле-Мер умер в пути. Общественное мнение в Голландии было взбудоражено. Суд оправдал путешественников, губернатор Батавии был отозван со своего поста, а отцу Ле-Мера было возвращено судно со всем грузом. Кроме того, Ост-Индийская компания оплатила морякам все издержки, в том числе и за смерть Ле-Мера. А Схаутен в 1619 году опубликовал свои путевые дневники. Так мыс Хорн (Горн) официально появился на картах.

В 1635 году кардинал Ришелье основал Французскую академию.

В 1804 году был открыт Харьковский национальный университет - один из старейших университетов восточной Европы.

В 1856 году королева Великобритании Виктория учредила высшую военную награду страны - «Крест Виктории». По сей день изготавливается награда из бронзы неизменно на ювелирной фирме «Ханкокс». По форме - это простой крест, в центре располагается корона и лев на ней. Слова «За отвагу» четко определяют степень героизма воина, получившего почетный орден. Право получить «Крест Виктории» есть у любого солдата или офицера, служащего в британской армии с одной только оговоркой: подвиг должен быть совершен под огнем противника. Мало кому при жизни удавалось получить эту награду, поэтому король Эдуард VII в 1902 году разрешил вручать «Крест Виктории» родственникам погибшего героя. А король Георг V в 1920 году сумел убедить правительство в том, что никакое преступление не дает права лишать героя законной награды. За всю историю существования этого ордена им награждены 1356 человек.

29 января 1886 года считается Днем рождения бензинового автомобиля - Карл Бенц получил патент на первое транспортное средство, работающее на бензине. После 1876 года, когда Николас Аугустин Отто запатентовал двигатель внутреннего сгорания, много изобретателей работали над его совершенствованием. Первый автомобиль Бенца, сделанный в 1885 году, представлял собой трехколесный двухместный экипаж весом 250 кг на высоких колесах со спицами. На него Бенц поставил свой новый четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением мощностью 0,9 л.с. Цилиндр располагался горизонтально над осью огромных задних колес и приводил их в движение через одну ременную и две цепные передачи. Машина развивала смехотворную по нашим меркам скорость – 16 км/ч, но по тем временам это была очень прогрессивная конструкция. Экипаж был торжественно назван Motorwagen. В 1885 году Карл впервые продемонстрировал свой трехколесный самодвижущийся экипаж бюргерам Мангейма. Однако, новинка вызвала не столько интерес, сколько раздражение. Когда Бенц решил проехать по городу, шум мотора перепугал лошадь мясника. Она понесла, рассыпав по дороге груз. Чтобы замять скандал, Карл купил испорченный товар, поставил автомобиль под навес и принялся его совершенствовать. 29 января 1886 года, после того, как изобретение прошло многочисленные испытания и доработки, Motorwagen получил Германский Императорский патент №37435. В 1887 году первый в мире автомобиль дебютировал на выставке в Париже. Таких автомобилей было создано всего три, два из которых бесследно исчезли, а третий красуется на подиуме Германского музея в Мюнхене. Состояние этого экспоната оценивается как очень хорошее, на автомобиле можно даже ездить, правда, никто этого не делает – раритеты надо беречь...

В 1896 году американский физик Э.Груббе первым в мире использовал радиоактивное излучение для лечения рака.

В 1927 году в Англии впервые появился отель с ванными комнатами.

В 1960 году учеными была создана первая искусственная почка.

В 2000 году в казино Лас-Вегаса официантка Синтия Джей выиграла 35 миллионов долларов на автомате «Однорукий бандит». Это - крупнейший в мире выигрыш на игровых автоматах.

Неофициальные праздники - День необязательств и День неспешного заплетания кос.

Именины у Максима, Петра, Леониллы и Ивана.

30 января

В субботу в Украине - День специалиста военно-социального управления ВСУ. Поздравляем всех причастных к этой дате!

Есть в субботу и исторические значимые даты. Так, в 9 году до н. э. состоялось освящение Алтаря Мира в Риме.

В 1790 году в Англии впервые в мире была испробована на море спасательная шлюпка. Это произошло на реке Тайн в северной Британии. Шлюпку назвали «Original». Ее длина составляла 30 футов. Плавсредство было снабжено десятью веслами. «Отцом» лодки называют Генри Гритхэда из Южного Шилдза. А появилась спасательная шлюпка в результате печального инцидента, произошедшего в 1789 году. Судно попало на мель в бурю на море недалеко от впадения реки. И хотя все члены команды – 8 человек – были в поле зрения, никто не осмелился попытаться спасти их, потому что это было равносильно самоубийству. После этого и стали всерьез задумываться о средствах спасения людей на воде. К 1839 году более 30 береговых станций Британских островов были оснащены спасательными плавсредствами. А лодку «Original» закрепили за береговой станцией в устье реки Тайн, и за сорок лет ее «карьерой» были спасены сотни человеческих жизней.

В 1868 году в Киеве открылась первая музыкальная школа, известная как Киевское музыкальное училище имени Глиэра.

В 1894 году американец Чарльз Кинг запатентовал отбойный молоток.

В 1915 году, атакуя французский порт Гавр, Германия впервые использовала подводные лодки.

В 1934 году стратостат «Осоавиахим-1» впервые в мире достиг высоты 22 км. При спуске он потерпел катастрофу и все три члена экипажа погибли.

В 1935 году американский сейсмолог Чарльз Рихтер предложил особую шкалу для измерения магнитуды землетрясений. Сегодня она известна как шкала Рихтера.

В 1969 году состоялся последний импровизированный концерт The Beatles – это произошло на крыше здания студии Apple Corps в Лондоне.

В 2000 году на заводе румыно-австралийской компании «Аурул» произошел выброс в Дунай более 100 тысяч кубометров тяжелых металлов. Тогда было выловлено более 100 тонн мертвой рыбы, а катастрофу окрестили «вторым Чернобылем».

В 2003 году в Бельгии были легализованы однополые браки.

В 2007 году вышла в продажу операционная система Windows Vista.

Неофициальные праздники - Всемирный день принцессы Анастасии и Школьный день ненасилия и мира.

Именины у Антона, Павла, Ивана, Виктора, Георгия и Антонины.

31 января

В воскресенье - Международный день без интернета. Он отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье января. Главная цель праздника – отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить его исключительно в «реальном» мире, общаться «вживую». Свою историю этот праздник ведет с начала 2000-х годов, а инициатором его учреждения является «Британский Институт социальных изобретений», а также британский некоммерческий онлайн-проект «DoBe.org».

Еще 31 января - Всемирный день помощи больным лепрой. Проказа или лепра (болезнь Хансена, хансеноз, хансениаз) - одно из древнейших заболеваний, известных человечеству. Упоминания о нем относятся к 15-10 векам до н.э. Поскольку в те времена лепра была неизлечимым заболеванием, неизбежно приводящим к тяжелейшей инвалидности и мучительной смерти, именно тогда закладывались исторические корни существующих до сих пор предрассудков, лепрофобии и дискриминационного отношения к больным. «Святой Франциск 20-го века» – так еще при жизни называли Рауля Фоллеро. Французский поэт, писатель и журналист посвятил свою жизнь борьбе с проказой и с дискриминацией больных ею. В 1948 году Рауль Фоллеро основал Орден милосердия, а в 1966 году – Федерацию европейских противолепрозных ассоциаций. Именно его старания способствовали тому, что 31 января 1953 года был учрежден Всемирный день помощи больным проказой.

31 января 1892 года состоялись первые лыжные соревнования на первом мире трамплине, который в модернизированном виде действует до сих пор, - Холменколлен, расположенном неподалеку от столицы Норвегии - Осло. На тот момент высота трамплина составляла 60 метров. Норвежские лыжники состязались тогда в прыжках с трамплина и лыжном двоеборье. И в той, и в другой дисциплине победу одержал Свейн Солег. На глазах 10 тысяч изумленных зрителей он прыгнул на 21,5 метра. Позднее трамплин несколько раз перестраивали - удлиняли, модернизировали, расширяли трибуны у его подножия. На нем проходили лыжные чемпионаты мира 1930, 1966, 1982, 2011 годов, зимняя Олимпиада 1952 года и чемпионаты мира по биатлону 1986 и 2000 годов. Сегодня Холменколлен, в очередной раз усовершенствованный, считается одним из самых современных и величественных трамплинов в мире. Он представляет собой 115-метровое сооружение из стали и бетона. На трамплин можно подняться на специальном лифте, а затем завершить путь, пройдя по 114 ступенькам лестницы. С вершины открывается потрясающий вид на Осло и Осло-фьорд. Туристы, посещающие Холменколлен, обязательно заглядывают в старейший в мире Музей лыж, открытый в 1923 году. Здесь представлена уникальная экспозиция, рассказывающая о 4000-летней истории лыж. А самые отчаянные могут даже испытать себя в роли прыгуна с трамплина: в спортивном комплексе установлен специальный «имитатор прыжков» - кабинка, на экране которой транслируется объемный фильм «Спуск глазами лыжника», сама же кабинка при этом повторяет все движения спортсмена. Лыжный трамплин в Холменколлене работает 365 дней в году. Из Oсло сюда можно добраться за 20–30 минут на метро.

В 1893 году в этот день был зарегистрирован товарный знак «Coca-Cola». Сегодня этот брэнд – легенда. История напитка берет начало в марте 1886 года, когда Джон Пембертон пытался найти новое болеутоляющее средство. Взяв сахарный сироп и кофеин, добавив в него отвар коки, он получил стимулирующий сладкий напиток коричневого цвета. В аптеку «Джейкобс» в Атланте он поступил как лекарство от расстройств нервной системы, на что автор получил патент. Стакан целебного напитка тогда стоил пять центов. Продолжая экспериментировать с сиропом, в него добавили газировку. С легкой руки друга Пембертона - Ф.Робистона напиток получил название «Coca-Cola» и логотип, который узнают во всем мире. Но товарный знак был зарегистрирован только 31 января 1893 года основателем компании The Coca-Cola Company А.Кендлером. Бизнесмен выкупил рецепт напитка у вдовы Пембертона. Он сварил его вместе со своим «Бальзамом из крови растений». С этих пор «Coca-Cola» начала свое шествие по всему миру.

Неофициальные праздники - День скотча, День вдохновения сердца искусством, День адского холода.

Именины у Афанасия, Кирилла, Марии, Александра, Евгения, Дмитрия, Сергея, Ксении, Владимира, Михаила, Николая и Максима.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная

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