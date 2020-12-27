Календарь событий: Новый год, как 1 января возглавило календарь, откуда взялась соломинка для коктейлей, истории Бруклинского моста и храма Артемиды, где главное британское кладбище и что такое японское метро

Каждый день что-нибудь, да значит. Будущая неделя богата событиями. УНИАН составил календарь международных и неофициальных праздников, а также памятных дат, которые оставили свой след в истории.

28 декабря

Предновогодняя неделя «отдыхает» от традиционного для других дней года большого количества официальных международных праздников. Да и значимых дат не так много – видимо, наши предки следовали правилам рождественских каникул, и не сильно «заморачивались» в этот период. Тем не менее, международные праздники есть. Так, в понедельник - Международный день кино. Дата выбрана неслучайно: 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Чуть ранее, в том же 1895 году, французы Огюст и Луи Люмьер получили патент на изобретенный ими аппарат «Синематограф». 22 марта 1895 года братья устроили в Париже первый в истории киносеанс, но в узком кругу друзей. Они продемонстрировали коротенькую ленту «Выход рабочих с завода Люмьер». Но днем рождения кино считают именно 28 декабря 1895 года, когда в парижском кафе на бульваре Капуцинок Люмьеры представили уже широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Это был первый фильм в истории кинематографа, который был показан публике за деньги. Демонстрация кино вызвала настоящую панику у зрителей: они вскакивали с мест и убегали из зала, боясь, что приближающийся на экране поезд раздавит их… С тех пор кинематограф прошел большой путь в развитии и претерпел масштабные изменения: от немого кино до звукового, от черно-белого до цветного, от пленочного до цифрового. По всему миру сегодня проводится много различных кинофестивалей: Каннский кинофестиваль, Венецианский международный кинофестиваль, «Берлинале», фестиваль имени братьев Люмьер, «Оскар» и другие.

28 декабря 1065 года было завершено строительство церкви Святого Петра, ставшей основой Вестминстерского аббатства. В этот день церковь была освящена. Аббатство открылось в феврале 1066 года. Впоследствии оно стало местом коронации всех британских монархов. Первым коронованным здесь венценосцем стал в 1066 году Вильгельм Завоеватель. В аббатстве нашли вечный приют многие выдающиеся англичане: короли, литераторы, ученые, музыканты. Среди них – Елизавета I (1533–1603), Георг Фридрих Гендель (1685–1759), Исаак Ньютон (1643–1727) и Чарльз Дарвин (1809–1882). Здесь же находится могила Неизвестного Воина как символ памяти о солдатах, погибших в годы Первой мировой войны. В Уголке Поэтов покоится прах Джефри Чосера, Сэмюэля Джонсона, Теннисона, Браунинга, Диккенса и многих других знаменитых писателей и поэтов. Рядом с ними погребен прославленный актер Дейвид Гаррик. Кроме этого, здесь находится множество памятников: Милтону, Китсу, Шелли, Генри Джеймсу, Томасу Элиоту и другим. Среди поздних мемориальных досок можно найти таблички, посвящённые поэту Дилану Томасу и Лоренсу Оливье. Вестминстерское аббатство является действующей церковью, где ежедневно проводятся литургии и службы. Оно причислено к Всемирному наследию ЮНЕСКО.

В 1869 году в Огайо Уильямом Семплом была запатентована первая жевательная резинка.

В 1895 году немецкий физик В.Рентген в Вюрцбурге впервые объявил об открытии рентгеновских лучей.

В 1908 году произошло землетрясение на Сицилии. Главной жертвой природного катаклизма стал цветущий город Мессина. Подземные толчки, сила которых достигала 7,5 балла по шкале Рихтера, унесли жизни более 75 тысяч человек, а вызванная ими волна цунами высотой 10 метров довершила разрушение города. Также серьезно пострадали город Реджо-ди-Калабрия и окрестные селения. Примечательно, что землетрясение не принадлежало к числу сильнейших. Трагедия Мессины была в том, что подземный толчок произошел непосредственно под городом.

Неофициальные праздники, за наличие которых мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День продолжения банкета и День поиска северного оленя.

Именины у Павла, Василия и Степана.

29 декабря

Во вторник - Международный день виолончели, или День виолончелиста. Датой для этого музыкального праздника выбран день рождения выдающегося каталонского виолончелиста, дирижера, композитора и музыкально-общественного деятеля Пабло Казальса (1876-1973). Казальс, также известный как Пау Касальс, считается одним из лучших виолончелистов всех времен и первым популяризатором виолончели как сольного инструмента. Уже к четырем годам он под руководством отца начал играть на скрипке, фортепиано и флейте. Виолончель он освоил во время учебы в музыкальной школе Барселоны. Помимо концертной деятельности Казальс организовал первый в Барселоне симфонический оркестр и дирижировал им до 1936 года, Рабочее музыкальное общество, которым руководил в 1924-1936 годах, музыкальный журнал и воскресные концерты для рабочих в Каталонии. После Гражданской войны (1936-1939) в Испании, во время которой он активно помогал республиканцам, музыкант эмигрировал из страны. С 1956 года он жил в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико), где основал симфонический оркестр и консерваторию. А также выступал одним из организаторов фестивалей в Праде и Сан-Хуане. Один из крупнейших исполнителей-виолончелистов 20 века Казальс не создал школы в общепринятом смысле этого слова, однако его вклад, как в исполнительскую практику, так и в мировую музыкальную культуру, в целом, неоценим. Вручая в 1945 году музыканту Орден Почетного легиона, премьер-министр Франции Ж.Бидо сказал: «Вы – один из голосов мировой совести». В 1958 году он был номинирован на Нобелевскую премию мира, награжден Медалью за свободу (США, 1963), Большим крестом Ордена «За заслуги» (Франция, 1971) и другими наградами. В Сан-Хуане проводится Фестиваль Казальса и расположен его музей. С 1957 в различных странах проводятся международные конкурсы имени Казальса.

В 1993 году вступила в силу Конвенция о биологическом разнообразии.

В 1995 году был открыт Днепровский метрополитен, первый участок длиной 7,8 км с 6-ю станциями.

Неофициальные праздники - День «Еще столько всего надо сделать!» и День розыска забытых благодарностей.

Именины у Аркадия, Феофании, Ильи, Петра, Марины и Владимира.

30 декабря

В среду нет официальных международных праздников, но значимые памятные даты есть. Так, в 1903 году в Чикаго случился крупнейший пожар в театре «Ирокез», в результате чего погибло более 600 человек, 250 получили ранения.

В 1922 году был образован Союз Советских Социалистических Республик.

30 декабря 1927 года в Токио была открыта первая линия японского метро. История следующая: в 1914 году японский предприниматель Норицугу Хаякава побывал в Англии и, проехавшись в лондонском метро, а затем, познакомившись с удобными вагонами подземки в Глазго, решил построить такое же в Токио. Однако, препятствием стала Первая мировая война, в которую Япония вступила на стороне Антанты. В 1920 году Хаякава основывает компанию «Токио Тика-тэцудо» («Токийская подземная железная дорога»), и, наконец, 30 декабря 1927 года для посетителей была открыла первая линия метро между столичными станциями «Асакуса» и «Уэно». Линия имела протяженность 2,2 километра, но пользовалась огромной популярностью. Чтобы провести пять минут под землей, японцы по два часа выстаивались в очередь. В апреле 2004 года была основана акционерная компания «Токио Метро» («Токийское метро»), больше половины акций которой принадлежат Министерству финансов Японии, а остальные — муниципалитету Токио. Сегодня компания обслуживает 13 функционирующих линий метро общей протяженностью более 300 километров. Станции оборудованы множеством автоматических входов-выходов и удобных подземных переходов. Метрополитен в Токио гармонично интегрирован в общую транспортную сеть столицы страны. В пределах одной станции, перейдя на другую платформу, можно пересесть на городскую электричку или же на поезд дальнего следования. Кроме того, переходя с одной станции на другую, можно посетить закусочные, кафе, мини-маркеты, магазинчики мелочей. Интересно, что декор станций токийской подземки очень скромный, даже, скорее, невзрачный. Это может говорить только об одном — метро рассматривается японцами исключительно как удобное средство передвижения, а не как объект экскурсий. Из-за возрастающего количества пассажиров строительство метро в Токио продолжается, несмотря на сложные геологические условия региона и, прежде всего, высокую сейсмичность. Кстати, в токийском метро есть специальная должность по заталкиванию пассажиров в переполненные вагоны - осия.

В 1978 году в Киеве была введена в эксплуатацию первая в СССР линия скоростного трамвая, построенная по инициативе Владимира Веклича и Василия Дьяконова.

В 1991 году были открыты станции Киевского метрополитена «Дружбы народов» и «Выдубичи».

Неофициальные праздники - День заворачивания подарков и Праздник необыкновенных изменений в последнюю минуту.

Именины у Дениса, Никиты, Сергея и Николая.

31 декабря

Четверг – «сказочный» день - канун Нового года, светлого зимнего праздника, который на мгновение возвращает нас в детство, когда все ясно, просто и радостно. УНИАН желает всем огромного здоровья, что сейчас особо важно, исполнения заветных желаний, пусть ваши дома всегда будут полны теплом родных сердец, радостью дружеских встреч, а все невзгоды и печали останутся в прошлом. Еще желаем благополучия, чудесного настроения и мирного неба. С наступающим 2021 годом!

Отвлечемся: 31 декабря 1869 года, за несколько часов до нового 1870 года, английский архитектор, инженер и археолог-любитель Джон Вуд обнаружил к югу от Измира на семиметровой глубине руины легендарного храма Артемиды Эфесской - одного из семи чудес света античного мира. Великолепный храм был сооружен архитектором Хейрократом в 550 году до н.э. в городе Эфесе на побережье Малой Азии (в настоящее время Сельчук, Турция). В создании скульптурного убранства храма принимали участие лучшие мастера греческого мира, а статуя богини Артемиды была сделана из золота и слоновой кости. Храм Артемиды использовался не только для проведения религиозных церемоний. Он был одновременно финансовым и деловым центром Эфеса. Храм был полностью независим от городских властей и управлялся коллегией жрецов. В 356 году до н.э. некий тщеславный эфесец по имени Герострат, желая прославиться на века, поджег храм. Имя Герострата с тех пор стало нарицательным и все-таки вошло в историю, хотя по решению городского собрания должно было исчезнуть из памяти навечно. К началу 3 века до н.э. храм был полностью восстановлен. Деньги на его постройку выделил сам Александр Македонский. Ширина храма Артемиды составляла 51 метр, длина - 105 м, высота колонн - 18 м. Крышу храма поддерживали 127 колонн, установленные в восемь рядов. По преданию, каждая из этих колонн была даром одного из 127 греческих царей. Внутри храм был украшен статуями работы Праксителя и Скопаса, но еще более великолепными были картины храма. Так, в благодарность Александру Македонскому, эфесцы заказали для храма его портрет художнику Апеллесу, который изобразил полководца с молнией в руке, подобно Зевсу. С торжеством христианства храм пришел в упадок, а с падением Византии его вовсе растащили на стройматериалы. То немногое, что осталось, разрушили землетрясения.

В 1989 году был открыт первый участок длиной 1,9 км третьей, Сырецко-Печерской, линии Киевского метрополитена, с тремя станциями: «Золотые ворота», «Дворец спорта» и «Мечникова» (ныне «Кловская»).

Неофициальные праздники - День троп, усыпанных конфетти и блестками, День медитации о мире на планете и Католический день святого Сильвестра.

Именины у Зои, Марка, Викториана, Михаила и Симеона.

1 января

В первый день 2021 года - Всемирный день мира, или День всемирных молитв о мире. Это - праздник Католической церкви, отмечаемый ежегодно 1 января в День торжества Божией Матери Марии. Впервые его провозгласил 8 декабря 1967 года римский Папа Павел VI. 17 декабря 1969 года Генеральная Ассамблея ООН сделала его официальным праздником, во время которого верующие призывают Бога прекратить все войны и ниспослать людям мир. Лозунг Дня - «Прости, и ты обретешь мир». Всемирный день мира является выходным днем в Ватикане.

В этот день в 1622 году Папской канцелярией было принято решение считать началом года 1 января. До этого год начинался 25 марта.

1 января 1788 года Джон Уолтер основал английскую газету The Daily Universal Register. После 940 выпуска ее переименовали в The Times.

В 1863 году 1 января в действие вступила прокламация Авраама Линкольна об отмене рабства.

В 1909 году в этот день в Великобритании были проведены первые выплаты пенсий.

В 1925 году столица Норвегии Христиания была переименована в Осло.

В 1935 году 1 января в Турции были введены фамилии и отменены титулы.

Неофициальные праздники - Новый год, Международный день похмелья, День памяти былинного Ильи Муромца, День выпускания хлопушек на свободу, День общественного достояния, Международный день дхоти и топи, День единой европейской валюты.

Именины у Григория, Ильи, Прова и Тимофея.

2 января

В субботу - День научной фантастики. 2 января всевозможные форумы, выставки, литературные конференции собирают писателей и читателей, сценаристов и просто поклонников жанра в разных странах. В качестве даты был выбран день рождения одного из выдающихся писателей-фантастов 20 века Айзека Азимова. Но в целом праздник появился благодаря именам таких выдающихся писателей, как Ж.Верн, Г.Уэллс, А.Азимов, С.Лем, Р.Брэдбери, Р.Хайнлайн, А.Кларк, А.Беляев, И.Ефремов, К.Булычев, братья Стругацкие, Дж.Оруэлл, Ф.К. Дик и многих других. Перечисление произведений этих и других авторов, творивших и продолжающих творить в жанре научной фантастики, заняло бы не одну страницу. Однако к заслугам писателей-фантастов смело можно отнести то, что многие идеи, изложенные в их произведениях, рано или поздно становились реальностью.

В этот день в 1839 году Луи Дагер, французский художник, химик и изобретатель, один из создателей фотографии, произвел первую в истории фотосъемку Луны. В августе того же года процесс получения дагерротипа был презентован широкой общественности. Через год, в 1840 году, первую фотографию Луны через телескоп сделал американец Дрейпер. В 20 веке научные данные подтвердили, что Луна является типичным для Солнечной системы естественным спутником. Ее изрытая кратерами поверхность – бесплодный мир без воды и атмосферы. В этом непосредственно убедились американские астронавты, которые в 1969-1972 годах высаживались на поверхность Луны в ходе программы «Аполлон». Впервые человек ступил на Луну 21 июля 1969 года.

В 1961 году США разорвали дипломатические отношения с Кубой.

Неофициальные праздники - День мягких подушек, День мотивации и вдохновения, Новый мяу-год у кошек, Всемирный день интроверта и День швейцарского сыра.

Именины у Даниила, Игнатия, Ивана и Антона.

3 января

В воскресенье - День рождения соломинки для коктейлей. Изначально соломинка для питья напитков изготавливалась из пустотелых стеблей злаковых, чаще всего это были ржаные трубочки, от чего и возникло название «приспособления». Первую искусственную соломинку изобрел американский предприниматель Марвин Стоун, владелец фабрики по производству бумажных сигаретных мундштуков. История «открытия» следующая: однажды Стоун сидел в грустных раздумьях, поскольку дела на фабрике шли плохо, попивая коктейль через ржаную соломинку. Некоторые ее волокна расщепились и завязли у него на зубах. Стоуна это вывело из себя. Он взял полоску бумаги, намазал ее край по всей длине клеем, намотал спиралью на карандаш, а затем снял полученную трубочку. Через нее пить было куда удобней. Правда бумага быстро намокала и переставала держать форму. Стоун решил доработать свое изобретение, ему на глаза попалась почтовая марка, в то время она изготавливалась из манильской бумаги, в состав которой входила пенька, отчего марка обладала очень высокой прочностью. Именно из нее Стоун и начал изготавливать соломинки. Причем он взял за основу такой диаметр, чтобы во время питья нельзя было «втянуть» косточку от лимона. 3 января 1888 года Марвин Стоун запатентовал свое изобретение. А уже в 1890 году изготовление соломинок стало его основным бизнесом. Первое время соломинки делали вручную. Только в 1906 году был изобретен автомат для их изготовления. Следующий этап эволюции соломинок произошел в середине 1930-х годов, когда риелтор Джозеф Фридман ввел в соломинку гофрированный участок, позволяющий изгибать ее для большего удобства. Патент на это изобретение Фридман получил 28 сентября 1937 года. Затем он разработал несколько технологий, позволяющих массово производить данный тип соломинок. В 1939 году Фридман основал корпорацию «Flexible Straw Corporation» по изготовлению «гибких соломинок» и начал их массовый выпуск. Спустя 10 лет этот бизнес сделал Фридмана миллионером. Одними из первых, помимо баров и ресторанов, оценили новинку больницы и госпитали - лежачих больных теперь можно было поить, не проливая жидкость. И, наконец, последний этап эволюции соломинок произошел во второй половине 20 века, когда Отто Дайфенбах, владелец небольшого магазинчика швейных машин в Балтиморе, изобрел целлофановую соломинку для коктейлей. И хотя, как и в ситуации с Фридманом, изобретателю самому пришлось находить пути продвижения своего изобретения на рынок, но его труды были вознаграждены. Он сам придумал станок для изготовления таких соломинок, создал свой доходный бизнес и достиг процветания.

В 1870 году началось сооружение Бруклинского моста. Это – один из старейших подвесных мостов в США. Его длина составляет 1825 метров, он пересекает пролив Ист-Ривер и соединяет Бруклин и Манхэттен в Нью-Йорке. На момент окончания строительства он являлся самым большим висячим мостом в мире и первым мостом, в конструкции которого использовались стальные тросы. Мост построен из известняка, гранита и розендейловского цемента. Первоначальное название – Мост Нью-Йорка и Бруклина. В 1915 году за мостом официально было закреплено его текущее название. В 1964 году мост был внесен в список Национальных исторических достопримечательностей. На сегодняшний день мост остается самым популярным местом отдыха и велосипедных прогулок для жителей Нью-Йорка, а благодаря голливудским фильмам считается одним из символов города.

В 1962 году 3 января Папа римский отлучил от церкви главу Кубы Фиделя Кастро.

3 января 1959 года Аляска стала 49-м и самым большим по территории штатом США. Сам договор о продаже Россией Аляски и Алеутских островов Соединенным Штатам Америки был подписан 30 марта 1867 года, в октябре этого же года Аляска была передана США. Россия получила за полуостров протяженностью около 700 км 7 миллионов 200 тысяч долларов – фантастическую на то время сумму. После перехода Аляски в американское подданство в течение 17 лет полуостровом ведало военное министерство США. Постепенно Аляска становилась рентабельной. Пушнина, рыбодобыча, рыбообрабатывающие консервные заводы, разработка приисков изменили статус и жизненные уклады Аляски. В 1884 году Конгресс США принял решение о создании на территории полуострова органов управления, был назначен губернатор, окружной судья, окружное жюри, выделено было 25 тысяч долларов на школьное образование, введен административный запрет на производство алкоголя. И начался длительный путь Аляски к получению статуса штата.

В 1977 году 3 января был собран первый компьютер фирмы Apple.

Неофициальные праздники - День памяти княгини Ольги, День бенгальских искр и гирляндных огней, Memento Mori Day.

Именины у Женевьевы, Леонтия, Михаила, Никиты, Петра, Прокопия, Сергея, Ульяны, Фемистоклея и Филарета.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная

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