Календарь событий: футбольная "кража века", величайший авантюрист Ло, День защиты секс-работников, первый полет самолета братьев Райт, Мисс пластическая хирургия, история Диор и легендарный угон Ан-24

Каждый день что-нибудь, да значит. Будущая неделя богата событиями. УНИАН составил календарь международных и неофициальных праздников, а также памятных дат, которые оставили свой след в истории.

14 декабря

Неделя начинается со значимого праздника в Украине – Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Эта дата не случайная: 30 ноября 1986 было закончено строительство саркофага над 4-м энергоблоком станции, а через две недели, 14 декабря, был принят в эксплуатацию комплекс защитных сооружений четвертого энергоблока ЧАЭС. Несмотря на то, что официально День ликвидаторов был введен только в 2006 году, отмечается он в Украине с 1986 года, когда участники ликвидации аварии на АЭС собрались вместе, чтобы отметить свою первую победу. Это день -напоминание о людях, которые ценой здоровья, своей жизни в течение всего шести месяцев, без проекта, без практики в таком деле - до них никто и никогда такого не реализовывал, построили сооружение, изолировав разрушенный энергоблок от окружающей среды. А потом сделали промышленную площадку станции пригодной для дальнейшей работы и восстановили генерацию электроэнергии. Это день-призыв, чтобы еще и еще раз сказать слова благодарности каждому из ликвидаторов - пока они еще живы и могут прочувствовать эту заслуженную ими благодарность!

Еще в понедельник - Международный день обезьян. Праздник не носит официального международного статуса, но является общепринятым. Появился День как шутка среди студентов Мичиганского университета. Произошло это в 2000 году. Шутка переросла в традицию, а интернет сделал ее международной. Художник Кейси Сорроу вместе со своим другом начали использовать идею этого праздника в своих художественных работах и комиксах, что только способствовало распространению праздника сначала в США, а затем и в других странах. Постепенно юмористический оттенок празднования, когда участники мероприятий одевались в костюмы обезьян и подражали им, начал приобретать новые черты и формы. Этот виток развития произошел, в первую очередь, благодаря зоологам и работникам зоопарков, которые стали приурочивать к Международному дню обезьян определенную праздничную программу, сочетающую в себе познавательный аспект наравне с юмористическим. На сегодня многие зоопарки мира участвуют в проведении праздника, посвященного приматам. Защитники животных также увидели в Международном дне обезьян возможность обратить внимание на проблемы, с которыми приходится сталкиваться этим представителям животного мира.

В 1720 году 14 декабря, спасаясь от разъяренных вкладчиков и бросив в Париже жену, дочь и брата, из французской столицы тайно бежал в Брюссель Джон Ло, английский авантюрист-экономист, сумевший поставить под свой контроль все финансы Франции. До этого Ло, шотландский эмигрант, покинувший родину под страхом суда за убийство на дуэли, смог возвыситься до постов министра финансов Франции, директора Госбанка и главы гигантской колониальной «Компании обеих Индий». Всего этого он достиг благодаря своей идее, которая состояла в том, что для оздоровления финансов и преодоления экономического застоя государству нужны банкноты особого, лучше всего государственного банка. Реализовать свой проект на практике Ло предлагал Шотландии, Англии, Савойскому герцогству и Генуэзской республике, но востребован он оказался только во Франции. Новому королю Людовику XV в то время было всего шесть лет, королевская казна пустовала, а государством управлял легкомысленный и ленивый регент – принц Филипп Орлеанский. Ему понравился проект Ло, и в мае 1716 года авантюрист получил патент на открытие акционерного банка с правом выпуска ассигнаций, которые свободно разменивались на золотые монеты. В первое время система Ло и в самом деле успешно работала. В декабре 1718 года банк Джона Ло был преобразован в Королевский банк Франции и стал, по сути, центральным банком страны. Однако, по мере увеличения бумажной денежной массы курс ассигнаций падал, выраженные в них цены росли, а желающих обменять бумажки на звонкую монету становилось все больше. Золотой и серебряный запас банка быстро иссяк. В августе он был объявлен банкротом, а в ноябре были аннулированы его банкноты. Финансовая система страны, которую Ло превратил в своеобразную «акционерную пирамиду», рухнула, обогатив лишь нескольких ловкачей и поставив Париж перед угрозой масштабного бунта. Джон Ло был вынужден бежать из Франции. Он поселился в Венеции. Ло надеялся в скором времени вернуться во Францию, но его планам не суждено было сбыться. В декабре 1723 года умер Филипп Орлеанский, а начавший самостоятельное правление Людовик XV не был заинтересован в планах Ло и только назначил ему пенсию в 12 тысяч ливров. Умер Джон Ло в 1729 году в Венеции. Был похоронен в церкви Сан-Джеминьяно на площади Сан Марко. Когда церковь была разрушена во время наполеоновской оккупации Венеции, его прах был перенесен в церковь Сан-Моизе, где и нашел окончательное пристанище под одной из плит у входа в церковь. Перенос праха осуществил военный комендант Венеции, французский генерал Лористон, внучатый племянник Ло.

14 декабря 1923 года была зарегистрирована эмблема автомобилестроительной фирмы «Шкода». В 1869 году молодой инженер Эмил Шкода приобрел небольшой механический завод в городе Пльзень. Со временем завод превратился в одно из крупнейших машиностроительных предприятий Австро-Венгерской империи. В 1905 году там началось изготовление тяжелых армейских грузовиков и тягачей «Шкода». После распада Австро-Венгрии, с 1919 года, завод «Шкода» стал одним из ведущих предприятий новорожденной Чехословакии. Тогда же в его структуре был открыт цех для изготовления автомашин гражданского назначения. В 1921 году появились первые 3-тонные грузовики «Шкода», а в 1923 году, в локомотивном цехе завода, по лицензии английской фирмы «Сентинел» началась сборка и пятитонных паровых грузовиков. Летом 1925 года начался новый этап в развитии фирмы, когда в состав Пльзеньского промышленного комбината была включена фирма «Лаурин-Клемент» из города Млада Болеслав, также получившая наименование «Шкода». К концу 1920-х годов в Млада Болеславе выпускались уже и легковые автомобили. После аннексии Чехословакии гитлеровской Германией, предприятие стало обслуживать потребности немецкой армии и работало на войну, занимаясь также самолетостроением. После разгрома нацизма во Второй мировой войне автогигант «Шкода» превратился в крупнейший индустриальный комплекс в уже социалистической Чехословакии. В 1990 году комбинат перешел под контроль немецкой автопромышленной группы «Фольксваген». В настоящее время под маркой «Шкода», кроме легковых автомобилей, выпускаются грузовики, автобусы, авиационные двигатели и сельскохозяйственные машины.

В 1928 году датский учебный пятимачтовый баркас «København» вышел из порта Монтевидео и взял курс на Австралию. Больше судно никто не видел, оно исчезло вместе с 59 членами экипажа.

В 2004 году был открыт Виадук Мийо - самый высокий в мире транспортный мост.

Неофициальный праздник, за наличие которых мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День выпуска птиц души.

Именины у Наума, Филарета, Анастасии, Дмитрия и Порфирия.

15 декабря

Во вторник вкусный праздник - Международный день чая, день одного из древнейших и полезнейших напитков на Земле. Именно в этот день в 2004 году была обнародована Всемирная декларация Прав работников чайной индустрии. Считается, что чай, как напиток, был открыт вторым императором Китая Шеном Нунгом, примерно в 2737 году до н.э., когда он опустил листочки чайного дерева в чашку с горячей водой. Можно ли представить, что сейчас мы пьем тот же чай, какой вкушал китайский император почти 5 тысячелетий тому назад!

В Украине 15 декабря - День работников суда. Свое начало праздник берет с 8 декабря 2000 года согласно указу президента Украины Леонида Кучмы. Это - профессиональный праздник людей, основной миссией которых является защита прав и свобод граждан, независимо от их пола, возраста, взглядов и социальной составляющей. Поздравляем всех причастных к этой дате!

В 1791 году в США вступил в действие Билль о правах - десять поправок и дополнений к Конституции. Документ реализует идею равенства всех граждан Америки. Непосредственным источником Билля считается Декларация о правах Вирджинии 1776 года, созданная Джорджем Мейсоном. Положения Билля и на сегодня имеют высшую юридическую силу и прямое действие. В случае противоречия актов Конгресса положениям Билля, Верховный суд США признает последние недействительными. Билль о правах использовался при разработке Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН 10 декабря 1948 года, и аналогичных документов, действующих во многих странах мира.

В 1840 году прах Наполеона Бонапарта был возвращен в Париж.

В 1965 году был совершен первый групповой полет американских космических кораблей «Джемини-7» и «Джемини-6А». Впервые в космосе одновременно находились четыре астронавта - Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл, Уолтер Ширра, Томас Стаффорд.

В 1966 году французским ученым О. Дольфусом в Медонской обсерватории в эпоху невидимости колец Сатурна был открыт его десятый спутник, названный Янусом.

В 2000 году был остановлен 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС. Станция была полностью выведена из работы.

15 декабря 1972 года была создана организация ООН по охране окружающей среды ЮНЕП. К числу основных задач ЮНЕП относится разработка глобальной экологической программы и содействие ее реализации в рамках ООН, выступления в защиту природной среды земного шара, развитие партнерских отношений с другими подразделениями Организации Объединенных Наций, а также вовлечение в экологическую деятельность гражданского общества, в частности, научных, молодежных и других организаций, частного сектора. Под эгидой ЮНЕП ежегодно отмечается Всемирный день окружающей среды.

Неофициальные праздники - Ночь валяния под лавкой, День приручения уличных фонарей, День света и световых технологий и День Заменгофа (польский врач-окулист и лингвист, известен как создатель эсперанто - наиболее успешного из сконструированных международных языков).

Именины у Афанасия, Веры, Андрея, Тамары, Марии, Дмитрия и Сергея.

16 декабря

В среду нет официальных международных праздников, но день богат значимыми датами. Так, 16 декабря 1631 года произошло 13-е извержение Везувия - одно из самых ужасных, погибло около 3 тысяч человек. После того, как знаменитый вулкан незадолго до начала новой эры разрушил три римских города - Геркуланум, Стабии и Помпеи, похоронив их на долгие 17 веков, он пробуждался множество раз, но самые значительные извержения наблюдались в 1794, 1822, 1872, 1906 и 1944 годах.

В 1773 в этот день произошло «Бостонское чаепитие» - акция протеста в гавани Бостона, когда американские колонисты выбросили в воду ящики с чаем, принадлежавшие Английской Ост-Индской компании, в знак протеста против введенного Великобританией налога на чай. В 1698 году английский парламент дал Английской Ост-Индской компании монополию на поставку чая в Великобританию. Однако из-за высоких налогов и пошлин населению стало выгоднее покупать контрабандный чай. В 1773 году британское правительство издало «Чайный закон», позволивший Ост-Индийской компании напрямую продавать чай в североамериканских колониях по цене вдвое ниже, чем ранее, а также дешевле, чем в Великобритании и у любых местных чайных торговцев и контрабандистов. Многих колонистов новый закон возмутил. В Бостоне расценили выборочную отмену налогов на чай, как очередную попытку Великобритании остановить движение за независимость в колониях. Сэмюэл Адамс – лидер американской революционной группировки «Сыны свободы» и его сподвижники призвали грузополучателей и посредников чая Ост-Индийской компании прекратить свою деятельность. Склады, лавки и даже дома не пожелавших поддержать мятеж подвергались погромам. В конце 1773 года в Бостонскую гавань пришел первый корабль с чаем Ост-Индийской компании – «Дартмут». Произошел конфликт между портовой администрацией и «Сынами свободы». Революционеры быстро собрали несколько митингов, на которых люди требовали, чтобы чай был уничтожен. Владелец и капитан «Дартмута» пообещали вернуть чай в Британию. Однако губернатор Бостона приказал заблокировать гавань и не допустить отбытия неразгруженных кораблей. 16 декабря 1773 года капитан Роч просил губернатора Хадчинсона позволить кораблям отплыть без разгрузки, но получил отказ. Вскоре группа «Сынов свободы», одетая в национальные костюмы индейцев и вооруженная топорами и дубинами, проникла на борт «Дартмута» и приставших кораблей «Элеанора» и «Бивера», быстро опустошила трюмы и выбросила за борт около 45 тонн чая. Это событие вошло в историю как «Бостонское чаепитие», которое стало одним из катализаторов войны за независимость США, показав стремление народа тринадцати колоний обрести независимость.

16 декабря 1899 года выходцем из Британии Альфредом Эдвардсом был основан итальянский футбольный клуб «Милан». Первым капитаном «Милана» стал Герберт Килпин. Именно он придумал форму клуба и ее цвета: черный и красный. Красный цвет символизировал дьявола - покровителя команды, а черный - опасность, которая грозила всем его соперникам. Эмблемой клуба стал щит с изображением красного английского креста. 11 марта 1900 года «Милан» провел свой первый неофициальный матч. Соперниками стали футболисты другого миланского клуба - «Медиоланума». «Милан» выиграл матч со счетом 3:0. Эта победа вдохновила команду, она решила вступить в Федерацию футбола Италии. В первом своем официальном матче 15 апреля 1900 года против «Торинезе» «миланцы» проиграли со счетом 0:3. Однако не отчаялись и в следующем сезоне предстали очень боеспособным коллективом. В разные годы лучшими бомбардирами клуба были Луи ван Хег, Пьерино Прати, Джузеппе Сантагостино, Филиппо Индзаги, Марко ван Бастен, Альдо Боффи, Жозе Альтафини, Джанни Ривера, Гуннар Нордаль, Андрей Шевченко. Домашний стадион «Милана», «Сан-Сиро», был построен президентом «россонери» Пьеро Пирелли для своего клуба и открыт в 1926 году. Он является крупнейшим футбольным стадионом в Италии и вмещает чуть больше 80 тысяч болельщиков. На сегодняшний день «Милан» является одним из самых титулованных клубов мира и входит в десятку футбольных клубов с самыми высокими доходами.

В 1920 году произошло землетрясение в китайской провинции Ганьсу, оно унесло жизни свыше 200 тысяч человек, из них 20 тысяч просто замерзли, оставшись без крова.

В 1946 году 41-летний Кристиан Диор, при поддержке «короля текстиля» Марселя Буссака, открыл дом моды на авеню Монтень в Париже. Штат дома составил 85 человек, а стартовый капитал - 6 миллионов франков. В феврале 1947 года была представлена первая и самая знаменитая коллекция легендарного кутюрье. По подиуму шли очаровательные манекенщицы в пышных платьях с затянутой талией и высоко поднятым бюстом. Образ «прекрасной дамы» от Диора кардинально отличался от аскетичной моды военной поры. Главный редактор журнала «Harper's Bazaar» Кармел Сноу назвала творения Диора - New Look, «Новый облик». Коллекция получилась невероятно успешной. У Диора пожелали одеваться самые богатые и знаменитые клиентки, от членов европейских монарших фамилий до голливудских звезд. В этом же году Диор запустил парфюмерный бренд «Christian Dior Parfum». Первый аромат дизайнер назвал «Мисс Диор», в честь своей сестры. В 1948 году компания открыла бутик в Нью-Йорке, а в следующем создала систему лицензирования для продвижения своих трикотажных изделий на американском рынке. В 1952 году открылся лондонский филиал фирмы «Christian Dior Models Limited». Уже через год деятельность компании распространилась на Мексику, Канаду, Кубу и Италию. Сегодня французский дом моды «Christian Dior» производит одежду, парфюмерию, декоративную косметику, аксессуары, чулки, нижнее белье и средства по уходу за кожей. Обороты компании составляют более 20 млрд евро в год, а число сотрудников - более 76 тысяч человек. Сама компания В 1984 году была куплена Бернаром Арно. Современная Christian Dior SE по сути является номинальной, через которую группа семьи Арно осуществляет контроль над своей долей в компании LVMH, крупнейшем в мире производителем предметов роскоши. LVMH, среди прочих активов, владеет домом высокой моды Christian Dior. Кристиан Диор пользовался славой великого кутюрье в течение всего 10 лет: он умер внезапно, в результате сердечного приступа, в октябре 1957 года. Ему было всего 52 года. Его видение в разные годы продолжали сохранять и развивать шесть дизайнеров - Ив Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Галлиано, Раф Симмонс и Мария Грация Кьюри - каждый на свой творческий лад, но с неизменным обращением к истокам Дома Диор, в особенности, к его вошедшему в учебники моды Bar Suit.

В 1947 году Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн в лабораториях Bell Labs впервые создали действующий биполярный транзистор.

В 1960 году произошло столкновение двух пассажирских самолетов над Нью-Йорком, погибли 134 человека. Крупнейшая авиакатастрофа в мире на то время. При расследовании впервые были использованы данные бортовых самописцев.

В 1997 году после просмотра одной из серий аниме «Покемон» в больницы Японии были доставлены дети с признаками эпилепсии.

Неофициальные праздники - День лохматых, День покорения вершин, День мировой немоты и тишины.

Именины у Саввы, Николая, Андрея, Ивана и Георгия.

17 декабря

В четверг. - Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости. Он отмечается с 2003 года по инициативе международной ассоциации «Сеть организаций, выступающих в защиту прав секс-работников». У этой даты, призванной обратить внимание общества на проблемы, связанные с жестокостью и насилием, которым нередко подвергаются работники сферы сексуальных услуг, есть своя традиция, получившая название «Марш красных зонтов». В этот день все неравнодушные к проблеме выходят на улицы с красными зонтами. Красный зонт является символом защиты от жестокости по отношению к женщинам, зарабатывающим проституцией, со стороны полиции, сутенеров, клиентов и двуличного общества. Впервые красный зонт как символ сопротивления возник в 2001 году в Венеции на Первом всемирном конгрессе секс-работников. Тогда представители Вьетнама, Таиланда, Камбоджи, США, Италии, Германии и других стран рассказывали о том, как они борются за гражданские права секс-работников. А затем представительницы древнейшей профессии прошлись по улицам Венеции с красными зонтами и мегафонами, привлекая внимание общественности к проблеме нарушения прав человека. С 2005 года Международный комитет по правам секс-работников в Европе стал использовать красный зонт как символ сопротивления дискриминации. «Марш красных зонтов», зародившись как идея, с каждым годом становится все более глобальным символом прав секс-работников. А сам праздник отмечается все в большем количестве стран.

17 декабря в Украине - День работника государственной исполнительной службы. Он был учрежден указом президента в 2009 году в поддержку инициативы Министерства юстиции. Это было сделано в знак весомого вклада органов государственной исполнительной службы в обеспечение исполнения решений судов, в том числе, третейских, и других госорганов. Поздравляем всех причастных к этой дате!

В 1903 году в этот день был совершен первый полет самолета братьев Райт. История события следующая: в августе 1896 года американские велосипедные механики и пионеры авиации братья Уилбер и Орвилл Райт узнали о гибели немецкого изобретателя Отто Лилиенталя, который разбился во время полета на своем планере. Именно это известие укрепило их в мысли создать летательный аппарат тяжелее воздуха, снабженный двигателем и системой управления. И вот 17 декабря 1903 года промозглым пасмурным утром на песчаной косе Китти-Хок у атлантического побережья США, близ местечка Килл-Девил-Хилл (штат Северная Каролина), братья Райт впервые успешно испытали свой летательный аппарат. Аэроплан «Флайер» поднял в воздух Орвилл. Машина с 12-сильным бензиновым «движком» продержалась в воздухе 12 секунд, в течение которых на высоте 2,5–3,5 м преодолела расстояние 39 метров. В тот же день было совершено еще три полета. В последнем Уилбер пролетел свыше 250 м за 59 секунд. После того, как братья отбуксировали «Флайер» после его четвертого полета, мощный порыв ветра перевернул его несколько раз. Сильно поврежденный самолет больше не поднимался в воздух. Годы спустя Орвилл восстановил самолет, передавая его для показа в США, а затем и Британскому музею, пока он не был установлен в Смитсоновском институте в Вашингтоне (округ Колумбия) в 1948 году. Несмотря на то, что братьев Райт считают «отцами авиации», за полвека до них, в 1853 году, их предшественник, Джордж Кэйли, смог несколько метров пролететь на махолете собственной конструкции.

В 1976 году был открыт первый участок Куреневско-Красноармейской линии Киевского метрополитена с тремя станциями: «Площадь Калинина» (ныне «Площадь Независимости»), «Почтовая площадь», «Красная площадь» (ныне «Контрактовая площадь»).

В 1989 году на телеканале FOX (США) была показана первая серия мультсериала «Симпсоны». Это – самый длинный в истории американского телевидения анимационный сериал. Он состоит из 671 серии и до сих пор не сходит с мировых телевизионных экранов. В сентябре 2019 года началась трансляция 31 сезона сериала. В мультике затронуты многие аспекты культурной и социальной жизни Америки, но, прежде всего, это гениальная пародия на традиционный уклад жизни «среднего американца». Шоу вызвало бурные дискуссии. Тем не менее, «Симпсоны» получили множество наград, включая 21 Emmy Awards, 22 Annie Awards, Peabody и многие другие. 14 января 2000 года в честь сериала была открыта звезда на Аллее славы в Голливуде. По оценкам экспертов журнала «Тайм», сериал удостоился титула лучшего телевизионного шоу 20 столетия.

Неофициальные праздники – День утренних иллюзий, Праздник выкаблучников и День ванных флотилий.

Именины у Дмитрия, Анастасии, Киры, Николая, Александра и Ульяны.

18 декабря

В пятницу - Международный день мигранта. Он был учрежден ООН с привязкой к дате принятия 18 декабря 1990 года Генассамблеей Организации Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Согласно оценкам экспертов, общая численность международных мигрантов растет с каждым годом, на сегодня она превышает 400 миллионов человек. Каждый тридцать пятый житель планеты является мигрантом, живущим и работающим за пределами своей страны. Каждый десятый мигрант моложе 15 лет. Большинство мигрантов проживает в Европе (80 миллионов) и Азии (75 миллионов). Непредсказуемость, чрезвычайность и сложность задач, связанных с процессом миграции, требуют слаженных действий и сотрудничества между странами. 19 сентября 2016 года Генеральная Ассамблея приняла ряд обязательств в ходе первого в истории заседания высокого уровня по вопросам беженцев и мигрантов с тем, чтобы укрепить меры их защиты. Эти обязательства содержатся в Нью-Йоркской декларации.

Еще 18 декабря - Международный день арабского языка. Он отмечается с 2010 года. Тогда накануне Международного дня родного языка департамент ООН по связям с общественностью предложил учредить собственный праздник для каждого из шести официальных языков организации. Для Дня арабского языка в международном календаре была выбрана дата 18 декабря. В этот день в 1973 году Генеральная ассамблея ООН включила арабский язык в число официальных и рабочих языков Организации Объединенных Наций. В настоящее время число людей, говорящих на арабском языке и его вариантах, составляет около 300 миллионов человек. Для более 240 миллионов из них арабский является родным, еще около 50 миллионов человек употребляют его в качестве второго языка. В религиозных целях классический арабский - язык Корана - используется приверженцами ислама по всему миру (количество мусульман превышает 1,7 миллиарда человек).

В 1865 году в этот день была принята Тринадцатая поправка к Конституции США, отменяющая рабство.

В 1953 году было начато цветное телевизионное вещание с использованием системы NTSC.

18 декабря 1958 США запустили первый в мире спутник связи на земную орбиту. Сателлит SCORE (в расшифрованном виде — «Сигнал связи при помощи релейного оборудования, обращающегося по орбите») стал первым опытом землян в трансляции сообщений и запомнился как первый «говорящий» спутник в истории.

18 декабря 1994 года известный французский спелеолог Жан Мари Шове с двумя помощниками обходил ущелье Пон-д'Арк во французском департаменте Ардеш. Исследователи наткнулись на пещерную галерею. Направив фонарик на каменную стену, археологи увидели на ней древний рисунок мамонта. Подробнее исследовав грот, они нашли более трехсот портретов животных. Здесь были и львы, и носороги, и лошади… Целый наскальный зверинец! На юго-востоке Франции есть довольно много пещер с подобной наскальной живописью, однако ни одна из них не может сравниться с пещерой Шове ни по размерам, ни по сохранности и мастерству исполнения рисунков. Возраст некоторых из них достигает 30–33 тысяч лет. Французский археолог Жан Клотт, тщательно исследовав пещеру Шове, заявил, что наши предки наверняка научились рисовать еще до переселения в Европу. А прибыли они сюда около 35 тысяч лет назад.

В 2001 году произошел сильный пожар в соборе Святого Иоанна Богослова, расположенном в Нью-Йорке в верхней части Манхэттена.

18 декабря 2004 года в Пекинском оперном театре завершился первый в истории международный конкурс «Мисс пластическая хирургия». Победу одержала 22-летняя Фэн Цзянь, студентка из Цзинлиня. Хирурги помогли ей обзавестись складочкой на веках, избавиться от жировых отложений на животе, облагородить форму скул и скорректировать овал лица. Всего девушка перенесла четыре пластических операции. Красавица высказала надежду, что этот конкурс станет добрым знаком для публики, добавив, что подобные мероприятия помогут развеять предрассудки, связанные с «пластикой». Победительница получила ценные подарки на сумму 50 тысяч юаней (6 тысяч долларов). До финала дошли 19 претенденток в возрасте от 17 до 62 лет. Чтобы исключить возможность обмана, от конкурсанток потребовали справки о хирургических вмешательствах. Идея такого состязания возникла несколькими месяцами ранее, когда на одном из китайских конкурсов красоты жюри дисквалифицировало участницу, узнав, что та исправила свою внешность за 110 тысяч юаней (13 тысяч долларов). В настоящее время в Китае наблюдается бум пластической хирургии, по всей стране растет сеть клиник, предлагающих весь спектр услуг - от липосакции до изменения разреза глаз. Объем рынка пластических операций составляет около 2,4 миллиарда долларов в год.

Неофициальный праздник - День сворачивания в клубочек.

Именины у Сергея, Гурия, Захара, Геннадия и Ильи.

19 декабря

В субботу - Международный день помощи бедным, учрежденный ООН в 1995 году. Организация Объединенных Наций рассматривает бедность как «состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни». По данным международных экспертов, около четверти всего населения планеты, то есть полтора миллиарда человек, влачат нищенское существование. Проведенные исследования также показали, что только за десять лет от нищеты умерло более 400 миллионов человек. Стоит отметить, что даже две мировые войны в общей сложности не унесли столько человеческих жизней. В связи с этим ООН принято несколько программ, ставящих своей целью искоренение нищеты. Первые программы по ликвидации нищеты начали действовать в начале 2000 года, однако, пока число живущих за чертой бедности не уменьшается.

19 декабря в Украине – День адвокатуры. Он был учрежден указом президента от 2002 года. Целью установления праздника является признание большого общественного значения данного правозащитного института в Украине. Поздравляем всех причастных к этой дате!

Есть в субботу и значимые даты. Так, в 1863 году 19 декабря англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум. Название этого напольного покрытия происходит от латинского linum – лен, полотно и oleum – масло. Дело в том, что предком линолеума было «промасленное полотно», процесс производства которого был зафиксирован еще в 1627 году. В 1866 году началось промышленное производство линолеума. Это изобретение быстро распространилось по всему миру. Кстати, со времен Фредерика Уолтона процесс производства натурального линолеума не претерпел больших изменений.

В 1917 году была образована Национальная хоккейная лига (NHL) - профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные команды США и Канады. Она объединила в себе 4 команды: «Монреаль Канадиенс», «Монреаль Уондерерс», «Оттава Сенаторс» и «Торонто Аренас». 19 декабря 1917 года в Монреале стартовал первый регулярный чемпионат канадской Национальной хоккейной лиги. В этот день «Уондерерс» выиграл у клуба из Торонто 10:9, а «Монреаль Канадиенс» выиграл у хоккеистов из Оттавы - 7:4. Хоккеисты Лиги были очень успешными на льду — они выигрывали Кубок Стэнли семь раз из первых девяти розыгрышей (в сезоне 1918-1919 годов розыгрыш был отменен из-за эпидемии гриппа, поразившей Сиэтл). В то время Кубок Стэнли разыгрывался между победителем НХЛ и победителем Ассоциации хоккея тихоокеанского побережья. В 1926 году НХЛ подняла зарплаты своих игроков до уровня, который не могли позволить себе другие североамериканские хоккейные лиги, и стала единолично разыгрывать Кубок Стэнли. Затем Лига расширилась - в 1924 году к ней присоединились «Бостон Брюинз», в 1925 — «Нью-Йорк Американс» и «Питтсбург Пайритс», в 1926 — «Нью-Йорк Рейнджерс», «Детройт Кугз» (позже ставшие «Детройт Рэд Уингз») и «Чикаго Блэкхокс». К концу сезона 1930-1931 годов в Лиге играли в общей сложности 10 команд. Сегодня в Лиге играет уже 31 команда из 30 городов США и Канады, борющихся ежегодно за главный приз лиги — Кубок Стэнли.

19 декабря 1972 года завершилась шестая и последняя американская экспедиция по программе «Аполлон» на Луну. В состав экипажа входили командир Юджин Сернан, пилот основного блока Роналд Эванс, пилот лунной кабины ученый-геолог Харрисон Шмит. Астронавты благополучно приводнились в Тихом океане в 350 километрах юго-восточнее острова Самоа.

В 1980 году 19 декабря были открыты станции Киевского метрополитена «Тарас Шевченко», «Петровка» и «Проспект Корнейчука» (ныне «Оболонь»).

В 1981 году были открыты станции Киевского метрополитена «Площадь Льва Толстого» и «Республиканский стадион» (ныне «Олимпийская»).

В 1983 году в Бразилии произошло потрясшее мир преступление. Оно состоялось поздним вечером в самом центре Рио-де-Жанейро, преступление было названо в спортивном мире «кражей века». Из высотного здания штаб-квартиры Бразильской конфедерации футбола была похищена золотая статуэтка Ники, крылатой древнегреческой богини победы, - Кубок Жюля Риме (1873–1956, в 1921–1954 годах президента ФИФА), присуждаемый раз в 4 года команде–победительнице чемпионата мира. В 1970 году после того, как бразильская сборная в третий раз завоевала титул сильнейшей в мире, Международная федерация футбольных ассоциаций передала «Золотую богиню» им навечно. Вместо Ники был учрежден новый футбольный трофей - Кубок Мира ФИФА. Бразильцы восприняли кражу как национальный позор и трагедию. К расследованию были привлечены лучшие следователи страны. Чтобы выйти на след преступников, потребовалось более четырех лет. В составе шайки оказался и некий банкир, успевший к тому времени превратить изящную тридцатисантиметровую статуэтку весом 1,8 кг в несколько слитков золота. А первое «покушение» на Нику было совершено в 1966 году, когда она была вручена английским футболистам. Правда, тогда «золотую богиню» удалось вернуть невредимой.

В 1985 году был совершен угон самолета Ан-24 в Китай. Он принадлежал компании «Аэрофлот». Ан-24 выполнял обычный пассажирский рейс по маршруту Якутск - Нерюнгри - Чита - Иркутск. На борту находились пять членов экипажа и 52 пассажира, в том числе дети и пожилые люди. Самолет вылетел из Якутска по расписанию. Угонщик – один из пилотов. В результате данного происшествия никто не погиб. Главный фигурант инцидента - второй пилот, 33-летний Шамиль Гаджи-Оглы Алимурадов, был приговорен китайским судом к 8 годам тюремного заключения, но в 1989 году экстрадирован в СССР, где в 1990 году был осужден на 5 лет тюрьмы.

Неофициальные праздники - День рождения линолеума, День скрещивания пальцев.

Именины у Николая и Максима.

20 декабря

В воскресенье - Международный день солидарности людей, учрежденный ООН и отмечаемый с 2006 года. На документах и материалах, способствующих продвижению Дня, есть эмблема ООН - проекция Земли, центрированная на Северном полюсе, которая охватывает все континенты, кроме Антарктиды, и четыре концентрических окружности, представляющих уровни долготы. Проекция окружена ветвями оливы, символизирующими мир.

20 декабря в Украине - День чествования пенсионеров и ветеранов МВД. Он учрежден приказом министра внутренних дел в 2016 году. Как указано в приказе: «Учитывая значительный вклад пенсионеров и ветеранов системы МВД и Национальной полиции в деле борьбы с преступностью, укрепления правопорядка, защиты конституционных прав и свобод граждан, обеспечения общественной безопасности и порядка, а также с целью воспитания у молодежи уважительного отношения к старшему поколения установить в Министерстве внутренних дел и органах и подразделениях Национальной полиции День чествования пенсионеров и ветеранов МВД и НПУ, который отмечать ежегодно 20 декабря». Поздравляем всех причастных к этой дате!

20 декабря 1792 года было открыто почтовое сообщение между США и Канадой.

В 1879 году Томас Альва Эдисон продемонстрировал работу лампы накаливания. Эдисон - американский изобретатель и предприниматель, получивший в США 1093 патента и около 3 тысяч в других странах мира, создатель фонографа, усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработал один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания. Именно он предложил использовать в начале телефонного разговора слово «алло». В 1928 году награжден высшей наградой США - Золотой медалью Конгресса. Член Национальной академии наук США (1927), почетный член Академии наук СССР (1930). Томас Эдисон умер от осложнений сахарного диабета 18 октября 1931 года в своем доме в Уэст-Ориндже, Нью-Джерси, который он приобрел в 1886 году в качестве свадебного подарка для Мины Миллер. Эдисон был похоронен на заднем дворе своего дома.

В 1883 году на Ниагаре был открыт первый консольный мост между США и Канадой.

В 1892 году инженеры Александр Браун и Джордж Стиллман из американского городка Сиракузы (шт. Нью-Йорк) получили первый патент на пневматические автомобильные шины.

В 1963 году впервые для жителей Западного Берлина был разрешен проход через Берлинскую стену для однодневного посещения родственников в ГДР.

В 1987 году после столкновения с танкером «Вектор» затонул паром «Донья Пас», погибли 4375 человек.

20 декабря 2000 года палата лордов Великобритании одобрила правительственный законопроект, позволяющий использовать клонированные эмбрионы человека в медицинских целях. За это проголосовали 212 членов верхней палаты национального парламента, против - 92. Таким образом, Великобритания стала первой в мире страной, где было легализовано клонирование эмбриона человека. Это процесс должен использоваться для борьбы с тяжелыми заболеваниями: рак, лейкемия и болезнь Паркинсона. Обсуждение законопроекта носило драматический характер. Сторонники клонирования настаивали, что скорейшее принятие билля - вопрос жизни и смерти для многих людей. Однако многие лорды призывали к терпению и осторожности. Против планов правительства выступили глава англиканской церкви архиепископ Кентерберийский, главы основных религиозных конфессий Соединенного Королевства, а также духовный лидер тибетцев Далай-лама. По их мнению, использование клонированного эмбриона ставит ученых выше Бога - творца человека, что недопустимо ни с этической, ни с моральной точки зрения. Клонирование - копирование или точное воспроизведение какого-либо объекта. Первое клонированное млекопитающее животное - овечка Долли, которая стала генетической копией овцы-донора клетки. Этот эксперимент был поставлен в 1996 году учеными Яном Вилмутом и Китом Кэмпбеллом в Рослинском институте (Шотландия) и после некоторых усовершенствований технологии дал начало целой череде клонирования из соматических клеток различных животных (в том числе помимо овец ещё и коров, кошек, оленей, собак, лошадей, быков, кроликов, крыс и обезьян).

Неофициальные праздники - День карманных вселенных, День куриного рождества, День баночной тусовки и Четвертое воскресенье Адвента (Адвент - время ожидания, предшествующее празднику Рождества Христова у католиков).

Именины у Ивана, Нила, Павла, Петра, Сергея, Антона и Михаила.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная

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