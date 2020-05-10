Календарь событий: столовый нож от кардинала Ришелье, Формула-1 на военном аэродроме, самые длинные Олимпийские игры, первые стюардесса и церемония "Оскар", истории застежки-липучки и вазелина

11 мая

В понедельник нет официальных международных праздников, но день богат на значимые исторические даты. Так, в 330 году состоялась торжественная церемония освящения Константинополя – в то время столицы Римской империи. Город был основан римским императором Константином Великим, обратившимся в христианство. Еще в 323 году Константин вступил в войну со своим соправителем императором Ликинием и одержал над ним крупную победу. Тогда он и решил основать новую столицу Римской империи, вновь объединив разделенную на две части империю под своим скипетром. Константинополь был заложен в ноябре 324 года на месте древнегреческого города Византии, на европейском берегу Мраморного моря, у входа в пролив Босфор. Выгодное торговое и географическое положение повлияло на решение императора заложить столицу своей империи именно здесь. Следуя советам астрологов, Константин совершил ритуал освящения города, как новой столицы Римской империи в ноябре 328 года. К тому времени город уже активно строился и был хорошо укреплен. Сегодня Константинополь – это Стамбул – город с богатой историей, один из мегаполисов Турции.

В 868 году китайский монах Ван Цзе изготовил «Алмазную сутру». Это - самый древний из дошедших до наших дней точно датированный печатный документ.

В 1833 году после столкновения с айсбергом затонул в Атлантическом океане английский парусник «Lady of the Lake». Погибли 215 человек.

В 1867 году на конференции в Лондоне европейские державы гарантировали независимость и нейтралитет Великого герцогства Люксембург.

В 1920 году Совет Оксфордского университета позволил женщинам получать образование в своих стенах.

В 1926 году со Шпицбергена в Теллер (Аляска, США) в первый полет на Северный полюс вылетел дирижабль «Норвегия». Среди членов экипажа были выдающиеся личности: Амундсен, Умберто Нобиле и Линкольн Эллсуорд.

В 1928 году в Нью-Йорке началась первая в мире регулярная трансляция телепередач.

В 1931 году банкротством австрийского банка «Кредит-Анштальт» начался финансовый кризис в Центральной Европе.

В 1949 году Израиль вступил в ООН.

В 1949 году Королевство Сиам было переименовано в Таиланд.

В 1949 году в Нью-Йорке был продан первый фотоаппарат «Полароид». Стоил он тогда 89 долларов 95 центов.

В 1981 году в Лондоне состоялась премьера мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки».

В 1997 году чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров признал поражение в матче с компьютером IBM «Deep Blue».

В 2000 году в Индии родилась миллиардная жительница государства - Аста Арора.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День глаженых шнурков, Праздник желудка, День ожидания Мэри Поппинс и Международная неделя коучинга.

Именины у Виталия, Кирилла, Максима, Зинона и Анны.

12 мая

Во вторник - Международный день медицинской сестры. Другими словами, есть повод еще раз поблагодарить и поздравить представительниц одной из самых гуманных профессий. Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок - Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны (1853-1856 годов) организовала первую в мире службу сестер милосердия. Хотя фактически празднику уже более ста пятидесяти лет, только в январе 1974 года было принято официальное решение его отмечать 12 мая. Тому послужил момент объединения сестер милосердия из 141 страны в профессиональную общественную организацию - Международный совет медицинских сестер (ICN), который и решил судьбу праздника.

В 996 году в Киеве была освящена Десятинная церковь.

В 1311 году инквизиция во Франции публично казнила 54 видных деятеля Ордена тамплиеров.

В 1830 году было провозглашено образование республики Эквадор.

В 1935 году в американском городке Акрон, штат Огайо, был основан первый клуб анонимных алкоголиков.

В 1963 году начал свое плавание Кэнити Хория - японский сольный яхтсмен, который впервые в одиночку пересек Тихий океан. Он это сделал в северных широтах за 93 дня.

В 1969 году в Великобритании был принят закон о снижении возрастного избирательного ценза - с 21 года до 18 лет.

В 2004 году в Англиканской церкви была введена должность веб-священника, в обязанности которого входит опека прихода, который существует исключительно в сети Интернет. Эту должность заняла женщина - Элисон Лесли.

В 2017 году начал распространение сетевой червь-вымогатель WannaCry, который поразил более 200 тысяч компьютеров с Microsoft Windows в более чем 150 странах.

Неофициальные праздники - День синдрома хронической усталости и День осведомленности о фибромиалгии.

Именины у Артема, Василия, Феодота, Богдана, Филимона и Ивана.

13 мая

Среда ознаменовалась важными и любопытными историческими датами. К примеру, 13 мая 1501 года флорентинец Америго Веспуччи отправился в морское путешествие, в ходе которого выяснил, что Колумб открыл ничто иное, как новый континент. Но именно в его честь была названа Америка.

В 1637 году кардинал Ришелье, памятуя о своих врагах, приказал закруглить все кинжалы, которые использовались за едой для нарезания мяса, создав таким образом столовый нож.

В 1787 году возглавляемый капитаном Артуром Филлипом Первый флот с каторжниками на борту отправился из Портсмута, чтобы основать первую колонию в Австралии.

В 1871 году Ватикан был включен в Итальянское королевство, а суверенитет Папы ограничен дворцами Ватикана, римской латеранской церковью и загородной папской резиденцией. К дворцам, которые довольно обширны, относились также и прекрасные ватиканские сады.

В 1920 году в Манчестере на конференции врачей-дантистов сахар был назван главной причиной болезни зубов, во избежание пагубных последствий рекомендовалось после приема сладостей пить сухое шампанское.

В 1927 году в Киеве был создан футбольный клуб «Динамо Киев».

В 1930 году был убит последний дикий сумчатый волк.

В 1950 году в английском Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата «Формулы-1». Она состоялась на взлетно-посадочных полосах бывшего военного аэродрома. Победителем стал 44-летний итальянский автогонщик Джузеппе Фарина (команда «Альфа-Ромео»), который по итогам сезона стал и первым чемпионом «Формулы-1». Гонка проходила в присутствии членов британской королевской фамилии, в ней принимали участие сильнейшие гонщики мира того времени – Хуан Мануэль Фанхио, Луиджи Фаджиоли, Луи Розье, Редж Парнелл и Принц Бира.

13 мая 1958 года швейцарский инженер Георг де Местраль зарегистрировал торговую марку разработанной им самим застежки-липучки Velcrо (от французских слов velours – «бархат» и crochet – «крючок»). Так она называется в некоторых западноевропейских странах и сегодня. В английском же обиходе застежке придумали другое наименование – hooks & loops («крючки и петли»). Застежка-липучка – вид текстильного крепления. В английском языке для обозначения часто используется термин «Velcro» – известный бренд, который не только является торговой маркой во многих странах, но и стал уже именем нарицательным. Термин «velcro» происходит от французского «velours croché» – бархат с крючками, что достаточно точно описывает саму застежку. Георг де Местраль изобрел застежку-липучку еще в 1948 году. Идея пришла ему в голову, когда он гулял со своей собакой в Альпах, и она застряла в кустах репейника.

В 1986 году во Франции вышел фильм Клода Лелюша «Мужчина и женщина. 20 лет спустя» о тех же героях и с теми же актерами.

В 1991 году корпорация «Apple» выпустила в продажу «Macintosh System 7.0».

Неофициальные праздники - Всемирный день одуванчика, День рождения застежки-липучки и Международный день Хумуса.

Именины у Василия, Игнатия, Максима, Никиты и Иакова.

14 мая

Четверг тоже «отдыхает» от международных праздников, но «загружен» памятными датами. Так, в 1607 году англичане основали свое первое поселение в Америке - Джеймстаун.

В 1796 году английский хирург Эдвард Дженнер сделал успешную прививку от оспы восьмилетнему Джеймсу Фиппсу.

В 1878 году название «вазелин» было запатентовано как торговая марка. Это средство изобрел эмигрировавший в Америку англичанин Роберт Чезбро. В этом ему «помогли» нефтяники. Когда в 1859 году начался нефтяной бум, Чезбро заинтересовался липким нефтепродуктом – парафинообразной массой, которая при нефтедобыче налипала к бурильным установкам и забивала насосы. Он заметил, что рабочие постоянно используют эту массу при ожогах и порезах в качестве успешно заживляющего раны средства. Ученый стал экспериментировать с массой и сумел выделить из нее полезные ингредиенты. В дальнейшем поразительную ранозаживляющую способность этого вещества Чезбро продолжил совершенствовать и, пробуя на себе, наблюдал за результатом. Полученное вещество назвал «нефтяным желе», которое запустил в производство с 1870 года. Популярностью новое лекарство не пользовалось именно из-за названия. Тогда ученый придумал другое – вазелин. Это производное от двух слов: немецкого «wasser» – вода и греческого «elaion» – оливковое масло. Так и появилось всемирно известное косметическое и лечебное средство. Кстати, изобретатель вазелина прожил 96 лет.

В 1900 году в Париже открылись II Олимпийские игры современности. Они длились с 14 мая по 28 октября - почти 5 месяцев – так как были привязаны к Первой международной выставке, то есть являлись своего рода ее развлекательной частью. Церемонии открытия и закрытия на этих Играх не проводились. Но по сравнению с Первыми Играми в Афинах эти стали более массовыми и разнообразными по видам спорта. В них, согласно данным МОК, участвовали 997 спортсменов из 24 стран, среди которых была и Индия – первая азиатская страна, представленная на Играх. Причем впервые в Олимпиаде участвовали женщины – 22 спортсменки разыграли медали в соревнованиях по теннису и гольфу. Первой олимпийской чемпионкой стала англичанка Шарлотта Купер - теннисистка. В целом, на Олимпиаде 1900 года было разыграно 95 комплектов медалей в 20 видах спорта. По сравнению с предыдущими Играми, были отменены борьба и тяжелая атлетика, но еще 13 видов спорта были проведены впервые. Статус олимпийских получили: академическая гребля, баскская пелота, велоспорт, водное поло, гимнастика, гольф, конный спорт, крикет, крокет, легкая атлетика, парусный спорт, перетягивание каната, плавание, поло, регби, стрельба, стрельба из лука, теннис, фехтование и футбол. Кстати, впервые в соревнованиях по плаванию был проведен заплыв определенным способом – 200 м на спине, до этого плавали только вольным стилем, то есть, кто как хотел. В неофициальном общекомандном зачете на первое место по количеству медалей вышла сборная Франции, спортсмены которой завоевали 101 медаль (из них 26 – золотые), на втором месте оказалась команда США с 47 медалями (19 золотых), на третьем – Великобритании – 30 медалей (15 золотых). Кстати, во многих соревнованиях были показаны очень высокие для того времени результаты – только в легкой атлетике было установлено 14 олимпийских рекордов, из которых 6 превышали мировые достижения.

В 1906 году открылось движение поездов в Симплонском тоннеле (Альпы). Он соединяет Швейцарию и Италию на высоте 700 м, его длина - 19,8 км.

В 1908 году американский авиаконструктор и пилот ец Уилбур Райт взял на борт первого в мире пассажира аэроплана - Чарльза У.Фэрнаса и совершил полет на 600 метров, длившийся 28,6 секунды.

В 1914 году состоялся первый полет поплавкового варианта самолета «Илья Муромец» авиаконструктора Игоря Сикорского.

В 1924 году английская палата лордов приступила к обсуждению предложения ввести в стране экзамены для получения водительских прав.

14 мая 1948 года было провозглашено государство Израиль. Этому предшествовало принятие Генассамблей ООН резолюции 29 ноября 1947 года большинством голосов – 33 против 13 – о разделе Палестины на два государства. А вот именно 14 мая 1948 года Давид Бен-Гурион - первый премьер-министр Израиля (в 1948—1953 и 1955—1963 годах), министр обороны в первых десяти правительствах Израиля, министр транспорта в третьем правительстве Израиля) на заседании в Тель-Авивском Музее зачитал Декларацию Независимости нового государства, получившего официальное название – Мединат Исраэль (государство Израиль). В следующем году кнессет - парламент Израиля принял закон о национальном празднике в 5-й день месяца ияра, получившем название Йом ха-Ацмаут – День Независимости.

В 1975 году киевское «Динамо» впервые завоевало футбольный Кубок Кубков.

Неофициальные праздники - День рождения вазелина, День смешных нелепиц и День фрилансера.

Именины у Пафнутия, Ефима, Игната, Макара, Тамары и Нины.

15 мая

В пятницу - Международный день семьи, учрежденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году. В документе говорится: когда попираются основные права семьи - единство всего человечества находится под угрозой.

Также 15 мая - Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести. Отказники - это те люди, которые по моральным или религиозным соображениям отказываются принимать участие в вооруженных конфликтах или вступать в армию. Этот День был учрежден на первой международной встрече отказников от военной службы в Копенгагене в 1981 году. А 15 мая 1997 года немецкий федеральный парламент – бундестаг - издал резолюцию о реабилитации тех, кого преследовало нацистское военное правосудие за отказ от службы по личным убеждениям и за дезертирство по этим же причинам. Таким «дезертирам» было вынесено более 30 тысяч смертных приговоров, 25 тысяч из них были приведены в исполнение. В майской резолюции 1997 года бундестаг признал, что приговоры нацистских военных судов были несправедливы и не соответствуют ценностям современного правового государства. 15 мая 2001 года, в четвертую годовщину с начала празднования этой даты, в бывшем концентрационном лагере «Бухенвальд» открыли мемориальный камень в память отказников и дезертиров нацистской армии, чтобы почтить заслуживающий уважения поступок людей, осмелившихся пойти против нацистского режима, рискуя собственной жизнью. Надпись на камне гласит: «В память о жертвах нацистского военного правосудия, которые отказались служить в армии, так как не хотели служить криминальному режиму. За период с ноября 1944 года по март 1945 года несколько сотен обвиненных военным судом были посланы в концентрационный лагерь «Бухенвальд». Почти все из них были отправлены отсюда в концентрационный лагерь «Миттель-Дора». Многие не выжили». Проблема отказа от военной службы по убеждениям совести существует и в современном обществе. Во многих странах мира сегодня для таких людей практикуется замена военной службы на гражданскую работу. Но в некоторых государствах такого права отказники не имеют. Поэтому эта дата призвана привлечь внимание мировой общественности к проблемам отказников от военной службы по убеждениям совести, а также почтить память всех тех, кто погиб в рамках преследования за отказ от военной службы по убеждениям и за дезертирство.

Еще 15 мая мир отмечает Международный день климата. Сохранение климата - одна из важнейших проблем, которые сегодня стоят перед человечеством. Глобальное потепление, повышенное содержание озона в атмосферном слое, естественные катаклизмы, изменение погодных условий на планете – все это ведет к ухудшению климата Земли и, как следствие, оказывает негативное влияние на продовольственную, жизненную безопасность людей, плачевно сказывается на состоянии природных ресурсов и сбалансированном развитии государств. Современные науки не могут ответить на вопрос, как быстро наступит катастрофическое изменение климата в случае дальнейшего повышения температуры. Однако, по мнению экологов и метеорологов, отсрочить эти изменения человечеству вполне под силу. Сохранение климата Земли зависит от каждого жителя планеты. Внести свою лепту не так уж и сложно.

В 1252 году Папа Римский Иннокентий IV огласил буллу «Ad extirpanda», разрешающую инквизиции пытать подозреваемых в ереси.

В 1536 году Анна Болейн - вторая супруга короля Англии Генриха VIII Тюдора, до замужества маркиза Пембрук в собственном праве, мать второй правящей королевы Англии Елизаветы I - и ее брат лорд Джордж Рочфорд были обвинены супругом Анны, королем Генрихом VIII, в любовной связи. Оба были казнены.

В 1618 году немецкий астроном Иоганн Кеплер открыл законы движения планет.

В 1770 году состоялась свадьба 14-летней Марии Антуанетты и 15-летнего будущего короля Франции Людовика XVI.

В 1875 году произошло землетрясение в Колумбии. Оно длилось всего 45 секунд, но унесло жизни 16 тысяч человек. Одновременно с землетрясением произошло извержение вулкана, расположенного рядом с городом Кокуто.

В 1905 году был основан город Лас-Вегас в штате Невада, США.

В 1921 году конгресс штата Нью-Йорк предоставил право местным властям вводить цензуру на танцы и танцевальные костюмы.

В 1928 году в мультфильме «Plane Crazy» впервые появился мультипликационный герой Микки Маус, но вначале он еще не имел голоса и мало походил на себя будущего.

В 1930 году американка Эллен Черч стала первой в мире стюардессой. Медсестра Эллен, заинтересовавшись авиацией, поступила на летные курсы, но когда она обратилась к одному из менеджеров авиакомпании Boeing Air Transport с вопросом: будет ли у нее возможность стать пилотом, тот ответил, что считает гораздо более перспективной другую ее идею — ввести на воздушных кораблях новую должность, аналогичную должности проводника на железной дороге. Руководство компании одобрило это предложение, поскольку оно имело и хорошую коммерческую составляющую — ведь стюарды-женщины были бы удачным пропагандистским ходом: присутствие в самолете молодых девушек, не боящихся летать, успокаивало бы пассажиров. К тому же навыки медсестры могли пригодиться в полете, особенно если учесть, что на тогдашних низко летящих самолетах сильно трясло и качало, и многие пассажиры чувствовали себя не слишком хорошо. Эллен Черч было предложено набрать группу из семи медсестер не старше 25 лет и не тяжелее 115 фунтов (около 52 кг), готовых стать стюардессами за приличную по тогдашним меркам плату 125 долларов в месяц. После нескольких месяцев подготовки стюардессы приступили к полетам - первый полет в этой группе совершила сама Черч. Это случилось 15 мая 1930 года на рейсе Сан-Франциско - Шайенн. В последующие три года почти все американские авиакомпании обзавелись отрядами стюардесс, и их появление действительно поспособствовало популяризации пассажирской авиации. Во время Второй мировой войны Эллен Черч служила медсестрой на медицинском самолете, вывозившем раненых солдат из Северной Африки и Италии, а затем в санитарном поезде во Франции. Она была награждена рядом медалей. Аэродром Черч Креско в ее родном городе Креско назван в честь первой в мире стюардессы е Эллен Черч.

В 1932 году декретом правительства СССР за подписью Сталина была объявлена «безбожная пятилетка», поставившая цель: к 1 мая 1937 «имя Бога должно быть забыто на территории страны».

В 1940 году в США в продаже появились нейлоновые чулки.

Неофициальные праздники - День калейдоскопов и Международный день виртуального помощника.

Именины у Бориса, Афанасия, Глеба, Давида, Зои, Романа и Михаила.

16 мая

В субботу - Международный день мирного сосуществования, учрежденный 8 декабря 2017 года Генеральной Ассамблеей ООН. В международном формате мирное сосуществование – это тип отношений между государствами с различным общественным строем, культурой, историей, традициями, который предполагает: отказ от войны как средства решения спорных вопросов между государствами, а разрешение всех проблем только путем переговоров. Сама же Организация Объединенных Наций была создана после Второй мировой войны с целью оградить грядущие поколения от бедствий и вероятности новых войн.

Еще 16 мая - Международный день света, учрежденный ЮНЕСКО в ноябре 2017 года. Появлению праздника предшествовала реализованная по инициативе ЮНЕСКО в 2015 году идея проведения Международного года света и световых технологий. Успех акции и подтолкнул ряд представителей этой организации к рассмотрению резолюции об учреждении ежегодно отмечаемого праздника, посвященного роли света в жизни человека. Праздник призван пропагандировать роль света и световых технологий в современной науке, стимулировать развитие образования, наук, основанных на световых технологиях, а также внедрять в жизнь граждан всего мира результаты такой научной деятельности.

16 мая еще отмечается День биографов. Это - дата встречи Сэмюэла Джонсона со своим биографом Джеймсом Босуэллом. Она произошла в одном из книжных магазинов Лондона в 1763 году, а результатом встречи и установившихся между ними отношений стала опубликованная в 1791 году двухтомная «Жизнь Сэмюэла Джонсона». Стоит отметить, что англичанин Сэмюэл Джонсон, или Доктор Джонсон, как его чаще называли, был выдающимся критиком, лексикографом и поэтом второй половины 18 века. Самым знаменитым его трудом стал «Толковый словарь английского языка», над которым Джонсон работал девять лет. Шотландцу Джеймсу Босуэллу, писателю и мемуаристу, после встречи с Джонсоном выпала честь на протяжении многих лет записывать беседы Джонсона, его невероятно остроумные высказывания и критические замечания. «Жизнь Сэмюэла Джонсона», по мнению многих литературных критиков, стала величайшей биографией, популярной и читаемой и по сей день. Само слово биография произошло от двух древнегреческих слов — жизнь и пишу. Одним из первых биографов можно назвать древнегреческого философа Плутарха.

В Украине 16 мая – День Европы. Он отмечается ежегодно в третью субботу мая, начиная с 2003 года, согласно указу президента. В Европе тоже есть праздник с аналогичным названием, который отмечают 9 мая. В этот день в 1950 году министр иностранных дел Франции Роберт Шуман выступил с призывом к объединению послевоенных европейских государств для их развития и процветания в будущем. Речь политика стала первым шагом на пути к объединенной Европе. Еще 16 мая в Украине - День науки. Он тоже отмечается ежегодно в третью субботу мая. Профессиональный праздник работников науки установлен указом президента в 1997 году в поддержку инициативы известных ученых, научных учреждений, а также профессиональных союзов Украины. Кстати, высшей научной самоуправляющейся организацией Украины является Национальная академия наук, которая была основана 27 ноября 1918 года в Киеве. Ее первым президентом был выдающийся ученым с мировым именем академик Владимир Иванович Вернадский.

В 1717 году Вольтер - один из величайших французских философов-просветителей XVIII века, поэт, прозаик, сатирик, трагик, историк и публицист -был заключен в Бастилию за свои сатирические произведения.

В 1863 году началось строительство Одесской железной дороги.

В 1881 году в Германии на окраине Берлина прошел первый в мире электрический трамвай. И все благодаря главе электрической компании, инженеру Вернеру фон Сименсу, который выступил с предложением начать строительство пассажирской электрической линии. История следующая: весной 1879 года Сименс представил на Берлинской выставке первую в мире электрическую железную дорогу – «электролокомотив» с вагонами. Это изобретение стало сенсацией. Поезд из трех вагончиков вмещал 18 пассажиров и двигался со скоростью 7 км/ч. Многие посетители выставки проявили желание совершить поездку в этом удивительном поезде, который двигался «без пара и помощи лошадей». К железным дорогам европейская публика уже успела привыкнуть, но поезд без дымящего паровоза – удивил. Чтобы доказать жизнеспособность такого вида транспорта, Сименсу пришлось на собственные деньги строить демонстрационную модель трамвая на электрической тяге. И 16 мая 1881 года первый в мире электрический трамвай отправился в путь. Так было открыто пассажирское движение на первой в мире электрической железной дороге, что позволило заменить конную тягу на электрическую. Трамвай, двигавшийся со скоростью 30 км/ч, за первые три месяца перевез более 12 тысяч пассажиров. Он, как и первый электровоз, двигался от электричества, поступавшего по рельсам. Привычная нам модель трамвая с дугой и проводами появилась в 1890 году.

В 1920 году Жанна д’Арк была причислена католической церковью к лику святых.

В 1929 году в Голливуде состоялась первая церемония вручения кинопремий, которые позже назвали «Оскарами». Она прошла в отеле «Roosevelt» в Голливуде, длилась 15 минут, на ней присутствовало около 250 человек. Кстати, название «Оскар» тогда еще не использовалось, оно появилось в 1934 году. Всем номинантам были вручены так называемые «Благодарственные отзывы». Саму премию непосредственно придумал глава киностудии «Metro-Goldwyn-Mayer» Луис Барт Майер в 1929 году для поощрения деятелей кино. Сегодня она - одна из самых известных кинематографических наград в мире. Изначально актеры номинировались не за конкретный фильм, а за все, в которых они снялись в течение года. Победители были известны за три месяца до самой церемонии, результаты передавались в прессу, которая публиковала их одновременно с вручением наград. Так продолжалось до 1945 года, пока газета «Los Angeles Times» не обнародовала результаты более чем за два часа до церемонии, поэтому уже со следующего года появились запечатанные конверты. Лауреатами первой премии стали фильмы: «Седьмое небо», «Восход солнца: песня двух людей», «Крылья» и «Два аравийских рыцаря». А среди актеров победителями были Эмиль Яннингс и Джанет Гейнор. Специальных наград были удостоены Чарли Чаплин - «За универсальность и гениальность в актерской игре, написании, режиссировании и продюсировании фильма «Цирк», и студия Warner Brothers - «За создание фильма «Певец джаза», первой звуковой картины, которая произвела революцию в отрасли». Единственный раз за всю историю «Оскара» на этой церемонии вручалась награда за лучшие титры к немой кинокартине. События первой церемонии вручения кинопремии передавались по радио, а начиная с 1953 года – по телевидению. Сегодня церемония вручения «Оскаров» транслируется в сотнях стран мира в прямом эфире. В течение порядка 70 лет церемония проводилась весной – в конце марта - начале апреля. А с 2004 года сезон церемонии изменился – сейчас ее сдвинули на конец февраля - начало марта. Церемония вручения «Оскаров» приносит экономике штата около 700 млн долларов.

В 1983 году лондонская полиция впервые использовала для наказания автомобилистов, нарушающих правила парковки, блокирующие устройства.

В 1995 году в Нидерландах был создан бумажный самолет с размахом крыльев 13,97 м.

В 2004 году первое место на 49-м международном музыкальном конкурсе «Евровидение» заняла украинская певица Руслана.

Неофициальные праздники - Всемирный день виски и День танцев с привидениями.

Именины у Тимофея, Петра, Феодосия, Ульяны и Павла.

17 мая

В воскресенье - Всемирный день электросвязи и информационного общества, учрежденный в 2006 году Генассамблеей ООН. Это - профессиональный праздник всех программистов, системных администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов интернет-изданий и всех остальных людей, занятых в сфере информационных технологий. До 2006 года этот День праздновался как Международный день электросвязи или Всемирный день телекоммуникаций. Сам праздник отмечается с 1969 года по решению сессии Административного совета Международного союза электросвязи. Дата неслучайная - 17 мая 1865 года, после двух с половиной месяцев трудных переговоров, в Париже было подписано первое международное Телеграфное Соглашение и был основан Международный Телеграфный Союз, с 1932 года — Международный Союз Электросвязи.

17 мая – День Весак. «Начни с себя» - таков его смысл. Праздник приходится на майское полнолуние и является священным днем для миллионов буддистов всего мира. Считается, что именно в День Весак 2,5 тысячи лет тому назад, в 623 году до нашей эры, родился Будда. В этот же день Будда достиг просветления, и в этот же день он покинул мир на 80-м году жизни. Утверждение Будды - «для того, чтобы изменить мир, необходимо изменить природу человека» - стало основной концепцией праздника. В 2000 году праздник Весак был признан Генеральной Ассамблеей ООН.

17 мая еще отмечается Международный день борьбы с гомофобией. Термин «гомофобия» (от греческого homоs - одинаковый и phоbos - страх, боязнь) появился относительно недавно - в 1972 году. До этого явление, которое сегодня принято называть гомофобией, было общественной нормой. Для обозначения иррационального страха перед гомосексуалистами, неприятия и пренебрежения к представителям сексуальных меньшинств термин «гомофобия» впервые употребил психиатр Джордж Вайнберг. 20 век был, без сомнения, самым гомофобным историческим периодом: депортация геев в концлагеря при нацистском режиме, советский ГУЛАГ, шантаж и преследования в США в эпоху маккартизма... Идею об учреждении 17 мая Международного дня борьбы с гомофобией подал французский писатель и ученый Луи-Жорж Тэн. День был выбран неслучайно — именно 17 мая 1990 года Генеральная ассамблея Всемирной организации здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний. Международный день борьбы с гомофобией официально отмечается, начиная с 2003 года.

В 1497 году португальский мореплаватель Васко да Гама достиг берегов Индии.

В 1642 году был основан город Монреаль.

В 1718 году английский юрист Джеймс Пакл запатентовал первый в мире пулемет — так называемое ружье Пакла.

В 1792 году спрятавшиеся от солнца под тенью раскидистого дерева 24 брокера решили основать Нью-Йоркскую фондовую биржу. Там, где росло это дерево, сегодня расположена Уолл-стрит.

В 1849 году пожаром было уничтожено 15 кварталов и доки города Сент-Луис (Миссури, США).

В 1861 году первое в мире туристическое бюро Томаса Кука отправило в поездку первую в мире туристическую группу - из Лондона в Париж.

В 1861 году в Лондоне впервые публично была продемонстрирована цветная фотография. Сделана она была по методу шотландского физика Джеймса Максвелла.

В 1916 году в Англии впервые в мире был совершен переход на летнее время.

В 1929 году после долгих розысков в Филадельфии был схвачен мафиози, глава торговцев контрабандными спиртными напитками Аль Капоне, которому было предъявлено обвинение лишь в незаконном хранении пистолета. Но до суда дело не дошло.

В 1978 году швейцарская полиция в Лозанне обнаружила останки Чарли Чаплина, похищенные из могилы за 11 недель до этого.

В 1998 году в Мэлдоне (Англия) было приготовлено блюдо кэрри весом 2653 кг - мировой рекорд.

В 2009 году вышла первая, тестовая версия компьютерной игры «Minecraft», ставшей одной из самых популярных в мире.

Неофициальные праздники - День рождения Интернета (День утверждения стандарта World Wide Web), Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией и Всемирный день памяти жертв СПИДа.

Именины у Климента, Кирилла, Никиты, Пелагеи, Никифора, Марии и Ивана.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная