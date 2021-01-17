Календарь событий: День Соборности, первые радары на дорогах, мини-армия на планете, самое смертоносное землетрясение, баночное пиво, робот для виртуального секса, «опиумная» конвенция, самое короткое завещание и трансплантация сердца шимпанзе

Каждый день что-нибудь, да значит. Будущая неделя богата событиями. УНИАН составил календарь международных и неофициальных праздников, а также памятных дат, которые оставили свой след в истории.

18 января

В понедельник - Крещенский сочельник. Это - вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в воду». Иоанново Крещение было, по сути, очистительным омовением. Христианское же крещение понимается как взятие на себя креста. Слово «навечерие» означает преддверие церковного торжества, а второе название - сочельник (или сочевник) связано с традицией в этот день варить сочиво - пшеничный взвар с медом и изюмом. В день праздника и в день Крещенского сочельника совершается Великое водоосвящение.

Есть в понедельник и значимые исторические даты. Так, в 1778 году в этот день английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевы острова.

В 1901 году открылось первое кабаре в Берлине. Кабаре - небольшое развлекательное заведение с художественно-развлекательной программой - имеет французские корни, впервые возникло в 1881 году в Париже. В 1889 году там же было открыто знаменитое кабаре «Мулен Руж», ставшее классикой жанра. Берлинское кабаре «Uberbrettl» основал Эрнст фон Вольцоген.

В 1934 году английскую полицию снабдили карманными радиоприемниками, по которым передавались данные о совершенных преступлениях.

18 января 1964 года американские врачи призвали конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности курения для здоровья. С тех пор прошли десятилетия, но надпись о вреде курения не очень-то останавливает курильщиков. Кстати, первым из европейцев об обычае табакокурения узнал Колумб, увидев это в индейском селении в своей экспедиции. Участник экспедиции, монах Панэ, привез табачные семена в Европу в конце 15 века и стал выращивать растение сначала как декоративное, а потом и для курения. Довольно быстро курение стало модным явлением, и в конце 16 – начале 17 веков оно распространилось из Европы на другие материки. В Средней Азии и странах Востока табак закладывали под язык или за щеку, из высушенных листьев готовили нюхательный порошок. По данным ВОЗ, за 20-й век табакокурение явилось причиной смерти 100 миллионов человек по всему миру, в 21-м веке эта цифра может возрасти до миллиарда. Постоянное курение сигарет, как и другие способы курения табака, вызывает сильную зависимость и оказывает устойчивое негативное воздействие на здоровье. Страдает также здоровье некурящих людей, которые находятся рядом с курильщиком и часто подвергаются действию табачного дыма.

В 1996 году на носителях нового типа, DVD-дисках, вышло первое программное обеспечение.

В 1997 году норвежец Берг Усланд закончил свой одиночный переход через Антарктиду, который стартовал 15 ноября 1996 года.

Неофициальные праздники, за наличие которых мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День праздничного ожидания и День технического обслуживания.

Именины у Аполлинарии, Григория, Татьяны и Евгении.

19 января

Во вторник православные христиане празднуют Крещение Господне. Поздравляем!

Есть 19 января и значимые даты. К примеру, в 1649 году в этот день в Квебеке состоялась первая в Канаде казнь. Была казнена 16-летняя девочка, обвиненная в воровстве.

В 1825 году американский предприниматель Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения в ней пищевых продуктов.

В 1903 году было объявлено о проведении первой велогонки «Тур де Франс».

В 1906 году стартовал выход в свет первого украинского сатирического журнала «Шершень».

В 1907 году в журнале «Варьете» появились первые рецензии на кинофильмы.

В 1915 году Джордж Клод получил патент на рекламное объявление, оформленное неоновыми лампами.

В 1938 году американская фирма «General Motors» первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.

В 1939 году в США Эрнест Хаузен из Висконсина установил не побитый до сих пор рекорд по ощипыванию курицы - 4,4 секунды.

В 1955 году поступили в продажу первые комплекты игры «Эрудит».

В 1955 году в этот день президент США Дуайт Эйзенхауэр провел в Белом доме первую в мире телевизионную пресс-конференцию. Хотя американские президенты отвечали на вопросы представителей СМИ на пресс-конференциях с 1913 года, первоначально подобные мероприятия были «не для печати». Они перешли на принцип открытости 19 января 1955 года, когда Дуайт Эйзенхауэр впервые разрешил показать по телевидению и в новостных передачах отснятую пресс-конференцию. «Я рад, что мы передали пленку с выступлением на радио, телевидение и в кинохронику. К черту этих необъективных газетчиков; мы идем непосредственно к народу, который сможет в точности услышать, что говорит президент Эйзенхауэр, не читая эти искажающие правду публикации», – заявил Джеймс Хагерти, пресс-секретарь президента. 33-х минутная пресс-конференция была отредактирована телевизионщиками, в результате сократившись до 28 минут. Именно отсюда идет известное выражение: «Все равно потом вырежут…».

В 1967 году немец Кари Таух написал самое короткое в истории завещание: «Все - моей жене».

В 1991 году в Токио японская бегунья Масако Тиба установила ныне действующий мировой рекорд в полумарафоне - 1 час 06,43 сек.

В 2001 году был арестован старший дворецкий принцессы Дианы, укравший личные вещи своей хозяйки после ее гибели.

В 2001 году в Бельгии было разрешено употребление и хранение марихуаны.

В 2001 году в Австралии был запатентован робот для занятий виртуальным сексом.

В 2006 году с космодрома Канаверал с помощью ракеты-носителя Атлас-5 была запущена американская автоматическая межпланетная станция New Horizons, предназначенная для исследования Плутона.

Неофициальные праздники - День варки зелья, День апельсиновых сказок, День художника вне закона, Всемирный день творога «Кварк», Международная неделя безопасности снегоходов.

Именины у Ивана и Феофана.

20 января

В среду - международный экологический праздник - День осведомленности о пингвинах. Его цель – повысить знания людей об этой самой «загадочной» пернатой на Земле, дабы помочь сохранению численности и мест ее обитания. Пингвины - семейство нелетающих морских птиц, представители которого хорошо плавают и ныряют, единственное современное в отряде пингвинообразных. В семействе насчитывается 18 современных видов пингвинов. Самым большой из них – императорский пингвин, его рост может достигать 120 см, а вес – более 40 кг. Самый маленький представитель вида – малый пингвин, который не выше колена взрослого человека, а его вес не превышает 2,5 кг. Пингвины обитают только в открытом море Южного полушария: у берегов Антарктики, Новой Зеландии, южной части Австралии, в Южной Африке, по всему побережью Южной Америки - от Фолклендских островов до Перу, на Галапагосских островах вблизи экватора. Самое большое скопление особей расположено в Антарктике и на прилегающих островах. Селятся пингвины, как правило, большими колониями, насчитывающими десяток тысяч пар или более. Продолжительность жизни этих птиц составляет в среднем 25 лет. Сохранять тепло на суше и в воде пингвинам помогает толстый слой жира и водоотталкивающие перья. Именно прекрасная адаптация к водной жизни отличает их от других видов птиц. Тело пингвина идеально сложено для плавания, а крылья, напоминающие плавники, и лапы с перепонками позволяют развивать в воде скорость до 10 км/час. Некоторые виды пингвинов также умеют нырять на глубину до 200 метров. А вот на суше они не такие «скоростные». Зато из всех современных пернатых только пингвины передвигаются «стоя». Поскольку пингвины водоплавающие, то и питаются они рыбой и ракообразными, на которых охотятся, проглатывая прямо под водой. А в период линьки (от одного до трех месяцев) эти птицы вынуждены полностью отказаться от пищи. Птицы теряют до половины массы тела, поскольку берут энергию из запасов жира. Некоторые виды пингвинов также не едят и во время высиживания птенцов. Но поскольку самки и самцы сменяют друг друга, то это помогает им не голодать.

Что касается значимых дат, то 20 января 1265 года Симон де Монфор, 6-й граф Лестер, собрал первый английский парламент.

В 1661 году во Львове был основан университет Казимира, ныне Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

20 января 1831 года был провозглашен вечный нейтралитет Бельгии. Это состоялось на Лондонской конференции пяти держав, куда входили Россия, Великобритания, Франция, Австрия и Пруссия. Столица Бельгии – Брюссель. Статуя покровителя города – святого Михаила – расположена на высоте 100 метров на Гранд-плас, где можно увидеть и «Дом короля» - ажурное и нарядное здание, где проживали правители страны. Имя принца Леопольда Саксен-Кобургского (Леопольда I) вошло в историю как имя первого короля суверенного государства. Конституционная монархия, которая провозгласила своим главным принципом «суверенитет нации», была установлена конституцией Национального конгресса Бельгии. Бельгия – страна в центре Европы, меньше которой только «государства-карлики» – Ватикан, Люксембург и Монако. Благоприятные условия для развития она получила в подарок от своего географического положения. Все торговые пути Европы пересекаются в портах Бельгии. На быстрое развитие страны влиял мягкий климат, удобный рельеф, выход к морю. По этим же причинам не обошла Бельгию ни одна из войн Европы.

В 1892 году состоялся первый баскетбольный матч.

В 1893 году в лондонском Королевском институте Джеймс Дьюар продемонстрировал сосуд для хранения сжиженных газов.

20 января 1958 года на улицах Лондона появились первые радары контроля скорости автомобилей. За это время от первых огромных стационарных датчиков скоростного слежения до почти незаметных камер изменилось практически все. Было время – инспекторы дорожного движения замеряли скорость практически «на глазок», с секундомером или часами в руках вычисляли движение машины от одного столба до другого. Сейчас это уже относится к далекой истории.

В 1980 году, в разгар «холодной войны», президент США Джимми Картер объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве.

Неофициальные праздники - Удивительный день совпадений, День прогулки на свежем воздухе, Зимний день согревания мира и Международный день принятия.

Именины у Ивана, Афанасия и Василия.

21 января

В четверг в мире отмечается один из самых необычных праздников - Международный день объятий. Он был основан в США в 1986 году под названием Национальный день объятий. Затем он стремительно распространился по всему миру. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека. 21 января проводятся различные флешмобы. По легенде, во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом. Психологи считают, что люди, которые стремятся заключить вас в объятия, хотят испытать чувство безопасности, комфорта и любви. Объятия сопровождают нас на протяжении всей жизни. Мы обнимаем друзей и родных при встрече, после разлуки, обнимаем друг друга, чтобы выразить свою радость и благодарность. Кстати, празднование 21 января не потребует никаких материальных затрат – вам стоит лишь щедро наградить своим теплом всех, кого посчитаете нужным.

Кстати, в 1793 году в ходе Великой французской революции по постановлению «народного» суда был казнен Людовик XVI, обвиненный в заговоре против свободы нации и против общей безопасности государства.

В 1790 году во Франции была «запатентована» гильотина.

В 1796 году английский врач Эдвард Дженнер впервые открыл метод вакцинации от оспы.

В 1840 году француз Дюмон-Дюрвиль на паруснике «Астролябия» открыл новую южную землю - Антарктиду, которой дал имя своей жены – Земля Адели.

В 1899 году компания «Адам Опель», основанная пятью братьями Опелями для производства швейных машин и сопутствующего оборудования, в немецком Русселхайме начала производство своего первого автомобиля.

21 января 1954 года с верфи Гротона американского штата Коннектикут в присутствии президента США Эйзенхауэра сошла первая в мире атомная подводная лодка. Она была названа «Наутилус», в честь произведения Жюля Верна, а еще через восемь месяцев она была принята на вооружение ВМС США. При длине 97 метров и ширине 8,2 метра, лодка имела водоизмещение 4092 тонны. Она провела рекордное на тот момент время под водой без всплытия и показала наибольшую скорость под водой – до 20 узлов. «Наутилус» стал также первой субмариной, которая прошла Северный полюс подо льдами Арктики 3 августа 1958 года. Интересно, что на борту этого судна проводились психотропные испытания. «Наутилус» сейчас стоит в Гротоне мемориального причала. Кстати, впервые действующий образец подводной лодки был создан в 1620 году для короля Англии Джеймса голландским инженером Корнелиусом ван Дреббелем - в Лондоне была построена и успешно испытана в Темзе весельная подводная лодка. Во время Первой мировой войны появились подводные лодки с дизельным двигателем для движения на поверхности, и электрическим - для движения под водой. Всего за время войны 600 подводных лодок воюющих государств потопили 55 крупных боевых кораблей (линкоры и крейсера), 105 эсминцев, 33 субмарины.

В 1976 году авиалайнер «Конкорд» - британо-французский сверхзвуковой пассажирский самолет - вылетел в свой первый коммерческий рейс - из Лондона в Бахрейн.

В 2003 году в Мексике, в штате Колима, произошло землетрясение магнитудой 7,6 балла. 29 человек погибли, 300 получили ранения, около 10 тысяч остались без крова. Землетрясение разрушило 2005 строений и повредило 6615 зданий.

В 2006 году в лесу близ австрийского города Цветль была обнаружена зарытая в свинцовой коробке «Сальера». Это - частично покрытая эмалью золотая настольная статуэтка, выполненная в 1543 году флорентийским золотых дел мастером Бенвенуто Челлини для французского короля Франциска I и представляющая собой вершину декоративно-прикладного искусства эпохи маньеризма. Высота скульптуры - 26,3 см, ширина основания из слоновой кости - 33,5 см. По сути – это солонка. 11 мая 2003 года «Сальера» была похищена из Музея истории искусств, который в то время находился на ремонте. Хотя стоимость скульптуры оценивалась не менее чем в 50 млн евро, австрийское правительство предложило за возврат солонки сравнительно скромную награду в 70 тысяч евро. Объяснялось это тем, что сбыть произведение такого уровня попросту невозможно. При этом застрахована «Сальера» была только на половину рыночной стоимости, так как возможность похищения такого шедевра просто не рассматривалось. Расчет администрации музея оправдался: 21 января 2006 года полиция обнаружила «Сальеру» закопанной в свинцовой коробке в лесу у города Цветль.

Неофициальные праздники - День алкогольной независимости, День остроумных фраз, День тихих шагов и незаметных взглядов, Международный день детского праздника и Международный день тренировочных штанов.

Именины у Георгия, Ивана, Василия, Емилиана, Григория, Евгения, Виктора, Иулиана, Антония, Василисы, Илии, Владимира, Дмитрия и Михаила.

22 января

В Украине национальный праздник - День Соборности. В этот день в 1919 году был провозглашен Акт Соединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). Этому предшествовало следующее: 22 января 1918 года Центральная Рада своим четвертым универсалом провозгласила Украинскую Народную Республику самостоятельным, независимым, свободным государством. А год спустя, 22 января 1919-го, в Киеве на Софийской площади был провозглашен Акт Злуки, которым под флаг единого государства объединялись в одну соборную и демократическую державу два государственных образования - Украинская Народная Республика и Западно-украинская Народная Республика. Акт Злуки имел большое политическое и историческое значение для образования Украинского государства. В 1999 году указом президента Леонида Кучмы 22 января был официально установлен Днем Соборности Украины. 30 декабря 2011-го президент Виктор Янукович учредил День Соборности и Свободы Украины, отменив указ Кучмы о Дне Соборности и указ президента Виктора Ющенко от 2005 года, которым после Оранжевой революции 2004-го был учрежден День Свободы. 13 ноября 2014 года президент Петр Порошенко отменил указ Януковича, разделив День Соборности и Свободы на два праздника: День Соборности (22 января) и День Достоинства и Свободы (отмечается 21 ноября).

Относительно значимых дат: 22 января 1506 года Папа Юлий II, самый воинственный глава католической церкви, пригласил на службу в Ватикан швейцарских гвардейцев, которые с тех пор охраняют папскую резиденцию. Швейцарская гвардия (полное название – Пехотная когорта швейцарцев священной охраны Римского Папы) - это не просто вооруженные силы Ватикана, а одна из старейших армий мира, сохранившихся до наших дней, и самая маленькая армия на планете. В военных действиях гвардия участвовала лишь однажды, спасая Папу Климента VII 6 мая 1527 года во время нападения на Рим войск императора Священной Римской империи Карла V. Этот день вошел в итальянскую историю как «Sacco di Roma» - разграбление Рима. Сегодня гвардейцы – визитная карточка Ватикана. Ни одна торжественная и дипломатическая церемония не обходится без них. Но основное предназначение гвардии – охрана понтифика. При этом гвардия является абсолютно современным воинским формированием с соответствующей подготовкой и оснащением. В разные исторические периоды гвардия насчитывала до 500 человек, в настоящее время она состоит из 110 военных. Требования к кандидату довольно жесткие: швейцарское гражданство, возраст от 19 до 30 лет, рост не ниже 174 сантиметров, отсутствие семьи. Он должен быть католиком, иметь среднее образование и пройти обязательную службу в армии. Минимальный срок службы в гвардии – 2 года, максимальный – 20 лет. Им запрещено носить усы, бороду и длинные волосы. Жениться они могут только по специальному разрешению, да и то только после трех лет службы и на католичках. Призыв на службу осуществляется в Швейцарии, где находится призывной пункт. Окончательный же отбор будущих гвардейцев осуществляет комендант гвардии в Риме. Всякие новомодные веяния вроде допуска на службу женщин категорически отвергаются. Красочная форма гвардейцев Ватикана, по легенде, сшита по рисункам Микеланджело.

22 января 1630 года - День рождения воздушной кукурузы (попкорна). При благоприятных условиях зерна кукурузы могут сохраняться очень долго. Свидетельством этому являются зерна, найденные археологами в захоронениях в Перу. Их возраст превышает тысячу лет, тем не менее, многие из них хоть сейчас можно использовать для приготовления «воздушной кукурузы». А кроме зерен кукурузы, в раскопках находили и сосуды для приготовления попкорна. Европейцы узнали попкорн лишь в 1630 году. 22 января этого года английские колонисты в Южной Америке приняли в дар от индейского вождя Кводекуайна мешок попкорна. Лишь спустя два века Чарли Критоз изобрел «Поппер» – машину для попкорна. Кстати, изобретению микроволновых печей поспособствовал именно попкорн. При воздействии на сырые зерна микроволнового излучения в 1945 году Перси Спенсер увидел, что они «взрываются» как от обычного нагревания на огне. И впоследствии запатентовал новую технологию.

В 1970 году состоялся первый регулярный полет «Боинга 747» с пассажирами на борту – самолет вылетел из Нью-Йорка и через шесть с половиной часов приземлился в Лондоне.

22 января 1990 года закончилось слушание по делу Роберта Таппана Морриса. Речь идет о создании первого компьютерного вируса, получившего внимание в средствах массовой информации. Это также первая судимость в США за «хакерство». Моррис создал программу «Червь», способную воспроизводиться самостоятельно по серверам электронной почты. «Червь» заблокировал более чем на сутки тысячи компьютеров в Америке и «прошелся» по всей планете. Военные компьютерные центры, а также научные, учебные и коммерческие структуры оказались выведенными из строя, что повергло в шок программистов. Это случилось в «черный четверг» 3 ноября 1988 года. Спасение пришло из университета Беркли, специалисты которого нашли «противоядие», и код программы был декомпилирован. Моррис был приговорен к 400 часам общественных работ, 10000 долларам штрафа, испытательному сроку на три года и оплате расходов, связанных с наблюдением за осужденным. А финансовый урон в сетях на один пораженный компьютер составил от 200 до 53 000 долларов. Эта история послужила уроком для создателей компьютерных сетей. Она заставила задуматься о сетевой безопасности, профессионализме и аккуратности системных администраторов.

В 2005 году министр иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гван объявил, что КНДР является ядерной державой.

Неофициальные праздники - День рождения воздушной кукурузы, День проветривания блокнотных записей и День танца семи вуалей.

Именины у Петра, Филиппа, Антонины и Павла.

23 января

В субботу в мире отмечается День почерка, или День ручного письма. Инициатором учреждения праздника выступила Ассоциация производителей пишущих принадлежностей (WIMA). Дата выбрана неслучайно: в этот день родился один из знаменитых американских государственных деятелей - Джон Хэнкок (23 января 1737 - 8 октября 1793), который первым поставил свою подпись под Декларацией Независимости США. Подпись Хэнкока была крупной и размашистой, что и прибавило авторитета ее автору. Кстати, в 1875 году французский аббат Жан Ипполит Мишонер впервые употребил термин «графология», которым сегодня определяется область знания о почерке и методах его исследования в связи с психическим состоянием личности. Большой вклад в теорию графологии внес немецкий философ и психолог Людвиг Клагес. Современные ученые называют семь основных характеристик почерка, по которым можно создать портрет человека, - размер букв, их наклон и форма, направление почерка, интенсивность нажима, характер написания слов, общая оценка почерка. Графологи полагают, что между особенностями почерка и чертами характера существует связь, потому что человеческий мозг подсознательно «водит» рукой пишущего. Как известно, весьма важным орудием почерк стал для криминалистов.

23 января 1556 года в Китае произошло одно из самых разрушительных и крупнейших по числу жертв землетрясений в мире. Погибли 830 тысяч человек. Землетрясение затронуло провинции Шэньси, Шаньси, Хэнань, Ганьсу, Хэбэй, Шаньдун, Хубэй, Хунань, Цзянсу и Аньхой. Эпицентр находился в долине реки Вэйхэ в провинции Шэньси. Геологической особенностью данной местности является проходящий по ее территории разлом тектонических плит, выраженный горной системой Циньлин. Движение разлома стало причиной множества землетрясений. Тектонический сдвиг привел к обвалу стен узких долин, зажатых между возвышенностями. В считанные минуты заживо погребенными оказались сотни сел со всеми обитателями. Разрушения затронули территории, находящиеся от эпицентра на 500 километров. Огромное число жертв обусловлено тем, что стихийное бедствие произошло рано утром, люди находились в своих жилищах – лесных пещерах. А возникшие в результате землетрясения селевые потоки довершили дело. Этот трагический рекорд, к счастью, пока не побит. И во многом благодаря тому, что современная наука в некоторых случаях умеет предсказывать землетрясения. По некоторым данным, первый прибор для предсказания землетрясений был придуман в Сиане в 132 году.

В 1849 году в Женеве, штат Нью-Йорк, впервые в истории США женщине вручили диплом врача. Его обладательницей стала Элизабет Блэкуэлл, урожденная англичанка. Она в десятилетнем возрасте покинула с семьей объединенное королевство. Ее карьера начиналась в Нью-Йорке с интерната для девочек, который 17-летняя Элизабет и ее сестры организовали как семейный бизнес после смерти отца. Блэквелл долгое время изучала медицину частным порядком. Позже попыталась поступить в ВУЗ. Медицинские школы США отвергли ее заявление, учебные заведения Нью-Йорка и Пенсильвании в 40-е годы 19-го столетия девушек не принимали. Исключением стал колледж города Женева недалеко от Нью-Йорка, администрация которого предложила студентам проголосовать, стоит принимать девушку на обучение или нет. Студенты решили, что речь идет лишь о розыгрыше, и проголосовали «за». Элизабет была лучшей на своем курсе и блестяще закончила учебное заведение. Затем, несмотря на множество бюрократических преград, девушка все-таки получила диплом, магистерскую степень и начала практиковать. В 1857 году, преодолев сопротивление властей и общественности, она основала в Нью-Йорке больницу для женщин, а позже и медицинские курсы. В 1869 году доктор Блэквелл вернулась в Англию, где основала Лондонскую медицинскую школу, тоже для женщин.

В 1895 году впервые на берег Антарктиды сошли люди - капитан и пассажир норвежского промыслового судна «Антарктик». Это были Кристенсен и Борхгревинк. Последний и уговорил капитана спустить на воду шлюпку и пристать к берегу. Более того, он собрал там образцы минералов, увидел и описал антарктический лишайник, а в воде заметил медузу. Одним из чудес, которые наблюдали члены экипажа на новом материке, было полярное сияние. Через несколько лет Борхгревинк возвратился в Антарктиду, но уже в роли руководителя большой экспедиции на судне «Южный крест» (1898–1900).

В 1912 году в Гааге была подписана Международная «опиумная» конвенция - первое международное соглашение о контроле наркотических средств.

В 1960 году Жак Пикар и Дон Уолш на батискафе «Триест» опустились на дно Марианской впадины. Стоит отметить, что первые попытки опуститься на морское дно предпринимал еще Александр Македонский, используя для погружения стеклянный сосуд. Водолазный костюм был придуман намного позже. В 1690 году Галлей создал первый аппарат в виде колокола без дна. В него помещался только один водолаз, который получал воздух, идущий по трубам. Из водолазного оборудования больше всего известен металлический шлем А.Зибе. Начиная с 1837 года и по сей день, он работает на глубинах не более 60 метров. Большой вклад в исследование мировых глубин внес Жак-Ив Кусто. Совместно с Э.Ганьяном он разработал акваланг, при погружении с которым водолаз получил свободу движений и больше возможностей для проведения наблюдений. Рекорд глубинного погружения в батискафе «Триест» поставили 23 января 1960 года ученый Ж.Пикар и лейтенант Д.Уолш, спустившиеся на дно Марианской впадины. Они достигли «нижайшей» точки Мирового океана, так называемой «Бездны Челленджера». Приборы зафиксировали рекордную глубину - 11 521 метр. Впоследствии цифра была скорректирована — 10 918 метров. Спуск «Триеста» продолжался 4 часа 48 минут, подъем – 3 часа 15 минут. На дне смельчаки пробыли около 20 минут, съев там по шоколадке, чтобы подкрепиться.

В 1964 году в Медицинском центре университета штата Миссисипи двенадцать врачей под руководством доктора Джеймса Харди трансплантировали сердце шимпанзе 64-летнему пациенту. После операции он прожил около месяца, так и не придя в сознание.

В 2002 году, сыграв вничью с украинским гроссмейстером Василием Иванчуком в финальном матче за звание чемпиона мира по версии ФИДЕ, 18-летний также украинец Руслан Пономарев из Краматорска досрочно стал чемпионом.

Неофициальные праздники - День зеленого света и Праздник слухов.

Именины у Анатолия, Макария, Павла, Григория, Петра и Пахомия.

24 января

В воскресенье - Международный день образования, учрежденный ООН в 2018 году. Проект резолюции Генассамблеи Организации был предложен делегацией Нигерии на Глобальной конференции по вопросам образования, проходившей в Брюсселе, и поддержан 58 государствами-членами, что продемонстрировало политическую волю, направленную на поддержку инклюзивного, доступного и качественного образования для всех.

Еще 24 января отмечается «сладкий» праздник – Международный день эскимо. Дата для его учреждения была выбрана потому, что именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо. Первое эскимо было без деревянной палочки – своего сегодняшнего неизменного атрибута, обзавелось им лишь в 1934 году. Хотя, что первично – эскимо или палочка, сказать сложно. Как бы то ни было, но миру был представлен новый сорт мороженого, и уже к середине 1930-х годов эскимо приобрело поклонников во многих странах и не теряет популярность и сегодня.

24 января - День внешней разведки Украины. Он был учрежден указом президента 22 ноября 2018 года, «учитывая значительный вклад сотрудников разведывательных органов Украины в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз, а также жизни, здоровья ее граждан и объектов государственной собственности за пределами Украины, укрепления обороноспособности государства, с целью возрождения национальной разведывательной идентичности и зарождения современных традиций чествования побед внешней разведки Украины». Этим указом впервые в истории украинской государственности был установлен официальный праздник украинских разведчиков. Поздравляем всех причастных к этой дате!

Еще 24 января 41 года состоялся переворот в результате заговора против Калигулы, окончившийся убийством императора Римской империи и его семьи и воцарением Клавдия.

24 января 1606 года Мадрид второй раз за свою историю стал столицей Испании – король Филипп III Благочестивый (1578–1621) объявил о переносе столицы из Вальядолида в Мадрид. Это было сделано якобы в связи с тем, что туманы реки Писуэрги, на которой стоит Вальядолид, неблагоприятно сказывались на состоянии его здоровья. В первый раз столица была перенесена в 1561 году из Толедо Филиппом II. После второго переноса столицы Мадрид развивался стремительно. К 1625 году его население возросло в пять раз и составило 100 тысяч человек. Кстати, в истории Испании столица переносилась из Мадрида еще один раз. Это произошло в 1936 году, когда главным городом была объявлена Валенсия. Спустя три года, в 1939 году, столицей снова стал Мадрид.

В 1848 году в Северной Калифорнии Джеймс Маршалл нашел большой золотой слиток, что дало толчок к возникновению явления, которое через год стало называться «золотой лихорадкой». Калифорнийская золотая лихорадка – неорганизованная массовая добыча золота в Калифорнии в 1848–1855 годах. Новость об обнаружении золота стремительно распространилась, и вскоре около 300 тысяч человек прибыли в Калифорнию из других штатов США и из-за рубежа. Всего за несколько лет Сан-Франциско вырос из небольшого городка в крупное поселение, в Калифорнии были построены дороги, школы и церкви. Была создана система законов, а в 1850 году Калифорния официально стала штатом США, который теперь часто называют «Золотой штат». Резко выросла и развивалась отрасль сельского хозяйства. Но у золотой лихорадки в Калифорнии выделяют и ряд негативных последствий, среди которых вытеснение индейцев с их традиционных земель и нанесение вреда окружающей среде.

В 1895 году был установлен рекорд скорости на мотоцикле. В Ормонд-Бич (штат Флорида) Гленн Кертис, инженер, который занимался разработкой мотоциклетных двигателей, установил неофициальный рекорд скорости – 136,29 миль/ч (около 220 км/ч).

24 января 1935 года в торговлю поступили два варианта баночного пива брендов «Krueger’s Finest Beer» и «Krueger’s Cream Ale». Они успешно продавались. Через год на новые технологии упаковки пива перешли еще двадцать три завода США. Поначалу банка открывалась как обычная консервная. Затем был придуман специальный нож (как современная открывашка), которым можно было проколоть дырку в крышке. Инструкция располагалась прямо на банке – прочитал, открыл и выпил. Сами банки изготавливались из стали. Пиво в них быстро портилось и открыть такую банку было не просто. После Второй мировой войны банки стали длиннее, металл более тонким и другого состава. Такая форма была названа Keglined. Алюминий для изготовления банок первыми стали использовать гавайцы в 1958 году. А когда пивоваренная компания «Pittsburgh Brewing Co» совместно с упаковочной фирмой «Alcon» предложили любителям эля попробовать пиво в алюминиевых банках с клапанным открыванием – это вызвало настоящий фурор. Сегодня баночное пиво представляет серьезную конкуренцию пиву, разлитому в стеклянные и пластиковые бутылки.

В 1984 году в этот день в США в продаже по цене 2495 долларов за штуку появились первые компьютеры «Макинтош» компании Apple.

В 2010 году фантастический боевик «Аватар» Джеймса Кэмерона, снятый в формате 3D, стал самым кассовым фильмом в истории. В этот день по показателям бокс-офиса он обогнал «Титаник», который имел кассу 184,3 млрд долларов.

Неофициальные праздники - День рождения баночного пива, Всемирный день смеха от живота, День примерки морозного кружева и День осведомленности о синдроме Мебиуса.

Именины у Михаила, Виталия, Иосифа, Владимира, Степана и Николая.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

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