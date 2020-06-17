Правительство утвердило порядок возврата денежных средств участникам пробного ВНО

Выплаты участникам пробного ВНО в ближайшее время будут осуществляться через отделения «ПриватБанка».

Кабинет министров Украины утвердил порядок возврата денежных средств участникам пробного внешнего независимого оценивания.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий перед принятием решения доложила, что им предлагается утвердить порядок использования средств для возврата средств, уплаченных за предоставление услуги по проведению пробного ВНО в 2020 году.

«Выплаты средств участникам пробного ВНО в ближайшее время будет осуществляться через отделения «ПриватБанка». Участники пробного ВНО получат сообщение от банка с информацией о зачислении средств тем, у кого есть карточка, или же о том, что карта со средствами ждет их в ближайшем отделении «ПриватБанка», - сообщила Мандзий.

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Как сообщал УНИАН, 12 июня Кабинет министров в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации отменил проведение в учебных заведениях пробного ВНО, запланированного на 15 и 17 июня.

По поручению президента Владимира Зеленского участникам пробного ВНО вернут деньги за изменения формата проведения.

В Минобразования напомнили, что пробное ВНО является добровольным, и это платная услуга для участников. Стоимость одного тестирования составляет от 138 до 150 грн в зависимости от региона.

В Украине более 379 тыс. человек зарегистрировались для прохождения основной сессии внешнего независимого оценивания с 25 июня.

Верховная Рада в пятницу, 19 июня, во время Часа вопросов к правительству заслушает информацию Минобразования относительно ВНО в этом году.

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