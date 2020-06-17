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Правительство утвердило порядок возврата денежных средств участникам пробного ВНО

15:35, 17 июня 2020
Общество
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Пробное ВНО отменили / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий перед принятием решения доложила, что им предлагается утвердить порядок использования средств для возврата средств, уплаченных за предоставление услуги по проведению пробного ВНО в 2020 году.

«Выплаты средств участникам пробного ВНО в ближайшее время будет осуществляться через отделения «ПриватБанка». Участники пробного ВНО получат сообщение от банка с информацией о зачислении средств тем, у кого есть карточка, или же о том, что карта со средствами ждет их в ближайшем отделении «ПриватБанка», - сообщила Мандзий.

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Как сообщал УНИАН, 12 июня Кабинет министров в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации отменил проведение в учебных заведениях пробного ВНО, запланированного на 15 и 17 июня.

По поручению президента Владимира Зеленского участникам пробного ВНО вернут деньги за изменения формата проведения.

В Минобразования напомнили, что пробное ВНО является добровольным, и это платная услуга для участников. Стоимость одного тестирования составляет от 138 до 150 грн в зависимости от региона.

В Украине более 379 тыс. человек зарегистрировались для прохождения основной сессии внешнего независимого оценивания с 25 июня.

Верховная Рада в пятницу, 19 июня, во время Часа вопросов к правительству заслушает информацию Минобразования относительно ВНО в этом году.

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