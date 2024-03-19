"Как тебе Макрон?" – самый популярный вопрос после интервью для марафона "Единые Новости" каналов "Мы – Украина" и "1+1". Поэтому отвечу всем одним махом.

...Мы выезжали из Киева сквозь снегопад. А в Париже – весна. Голубое небо прорезают инверсионные следы самолетов. Кажется, слово "мир" в моей голове ассоциируется именно с такой картинкой. Но с наших телефонов все равно звучит сигнал воздушной тревоги. С наших – и с телефона украинского посла. За день до этого шахед разрушил дом в Сумах, ракета – в Мирнограде. На следующий день была Одесса и 21 погибший. Машинально оглядываюсь – глаза ищут укрытие. Но воздух здесь расслабленный, французы знают, как получать удовольствие от жизни. Хотя, заявление Эмманюэля Макрона о том, что нельзя исключать применение в Украине европейских войск, их изрядно встревожило. Обсуждения продолжаются еще и на фоне двухдневных дебатов в обеих палатах французского парламента – в Сенате и Национальной ассамблее. Обсуждают двустороннее соглашение по безопасности с Украиной. Это голосование – не обязательное, однако публичная дискуссия работает как символическая ратификация соглашения.

В Елисейском дворце (резиденции французского президента) даже охрана несколько расслаблена. Но внутри – суета: там как раз идет официальный прием, а рядом рабочие быстро собирают декорации для вечернего интервью президента Макрона двум национальным телеканалам. Он будет объяснять свои слова об иностранных войсках в Украине. На следующий день Макрон полетит в Берлин на встречу с канцлером Германии Шольцом и премьером Польши Туском.

Дворец, конечно, впечатляет. Здесь французские президенты и работают, и живут. И только в определенные дни сюда пускают туристов осмотреть публичные помещения. Они имеют названия и разное назначение. Роскошная отделка стен времен Наполеона причудливо сочетается с современной мебелью и яркими коврами. Охрана позволила мне заглянуть в соседние залы.

Наше интервью – будет происходить в Салоне послов. Рядом – Салон Мурата – это тот зал, в котором в конце 2019 года встречались лидеры в Нормандском формате – Макрон, Зеленский, Меркель и Путин.

Ту встречу в кулуарах вспоминали несколько раз. Я специально пересмотрела фотографии – узнать залы можно только по характерному декору стен, потому что мебель просто при нас сначала занесли, а потом вынесли. Получается такое себе лего для официальных встреч. К слову, о Салоне Мурата нам рассказал сам президент Макрон в смол-токе после записи.

На интервью (кстати, первое в истории интервью украинским телеканалам) – выделили 20 минут – мы, с Натальей Мосейчук, конечно, надеялись на большее. Пришлось быстренько определиться, какие вопросы есть шанс задать, а какие – придется отложить (если быть точной, то большинство запланированных. Спойлерить не буду, возможно, удастся озвучить их во время визита Макрона в Киев).

Разговор был очень динамичный – в этот момент я не завидовала синхронному переводчику. Почему французский президент вдруг перешел от звонков Путину к заявлению о войсках – интересовало меня давно. Но и сам Макрон, и французские собеседники единогласно утверждают, что это произошло не внезапно. Что французы понимают, что Россия не остановится. И если Украина капитулирует, то мира в Европе не будет. Но трубку от Путина президент Франции поднял бы снова – послушать, что предложит.

С одной стороны, партнеры должны передать Украине все необходимое, но, с другой стороны, делать все, чтобы достичь деэскалации. Если США прекратят помогать Украине – они потеряют свое влияние, – рассказывает нам Макрон. Визит в Украину он откладывал уже несколько раз, чтобы лучше его подготовить и привезти что-то существенное. Поэтому, когда в новостях мы увидим, что в Киев прибыл Эмманюэль Макрон – это будет означать, что новости для Украины действительно хорошие.

Я не буду пересказывать все интервью – вы можете посмотреть его на YuoTube.

Добавлю то, что было за кадром – чувствуется поддержка и искренний интерес. Даже несмотря на то, что дипломатия требует реверансов и хитроумных косвенных формулировок. И господин президент был заинтересован, чтобы его услышали в Украине.

Так как же мне Макрон? Точно, я же обещала! Крепкое пожатие руки, харизматичный и пассионарный, умеет убеждать. Но как иначе, если за него на выборах проголосовало 58,55% избирателей!

И нет, мы ничего не нарушили, разговаривая с французским президентом на английском. Это для тех, кто волновался в комментариях и соцсетях.

Юлия Галушка