Игорь Палица

Обычно в эту летнюю пору в школах на полную проходят ремонты, чтобы дети начали новый учебный год в лучших условиях. Однако в этом году фактически половина общин не получила от центральной власти достаточно средств на ремонты столовых, спортзалов и даже крыш. Регионы переживают существенный дефицит финансирования среднего образования. Впрочем, некоторые школы вообще не откроют двери для учеников: с начала реформы децентрализации в Украине закрыли 2700 школ!

Часто это происходило с давлением на общины. Ведь центральная власть, инициировав так называемую оптимизацию сети образовательных учреждений, значительно уменьшила финансирование среднего образования в регионах. В результате общины были вынуждены закрывать школы даже без веских причин. И вопреки тому, что общая численность учащихся в Украине выросла на 12 процентов, количество школ уменьшилось на 15%!

Опытные и молодые педагоги вынуждены идти работать не по специальности или вообще выезжать за границу…

Из-за этого многие учителя потеряли работу. При этом сокращенные специалисты не получили от государства никакой альтернативы или компенсации. В результате опытные и молодые педагоги вынуждены идти работать не по специальности или вообще выезжать за границу…

Итак, что мы имеем на сегодня? Уволены учителя, ликвидированы в городах и селах школы, затруднения в еще рабочих учебных заведениях. Вот какой ценой правительство получило очередной транш кредита от Международного валютного фонда. Как известно, сокращение количества школ, их финансирование и увольнение педагогов было одним из требований фонда. Основной удар от такого заговора правительства и МВФ против системы среднего образования приняли на себя именно регионы. Ведь в каждой общине сфера образования касается не менее трети населения: это дети, их родители, учителя, технический персонал школ и тому подобное. Как следствие, такие эксперименты центральной власти лишили тысячи педагогов работы, а сотни тысяч школьников — доступных образовательных услуг.

В течение этого и следующего лет в Украине могут закрыться еще 3 тысячи средних школ и остаться без работы почти 20 тысяч учителей

Прогнозы, к сожалению, не обнадеживающие. По данным Профсоюза работников образования и науки Украины, в течение этого и следующего годов в Украине могут закрыться еще 3 тысячи средних школ и остаться без работы почти 20 тысяч учителей. К этому приведет отмена государственного субсидирования получения полного общего среднего образования. Скажите, эти реалии хоть отдаленно похожи на повышение стандартов образования, которые декларирует государство? Или все же на разрушение образовательной системы, которую испытывают миллионы украинцев?

Считаю, что в первую очередь правительство должно пересмотреть результаты программы оптимизации средних школ. Признав допущенные ошибки, власти должны возобновить работу школ и восстановить на должностях несправедливо уволенных учителей. Все сокращенные педагоги должны получить финансовую компенсацию!

Игорь Палица

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