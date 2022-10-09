На какие метки воров на дверях стоит обратить внимание.

Во время войны, когда многие граждане были вынуждены покинуть свое жилье, воры активизировались в поисках домов и квартир, которые можно ограбить. Перед совершением кражи воры проверяют, есть ли кто дома, иногда помечают дома с помощью проставления специальной метки воров на дверях.

Как понять что квартиру "пасут"

Перед тем, как ограбить квартиру или дом, воры проводят разведку. Для этого они следят за жильцами дома, а также фиксируют, кто и когда уходит и возвращается домой, таким образом составляя график их передвижений.

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Чтобы понять, что дом "пасут" преступники, надо обратить особое внимание, если стала часто срабатывать охранная сигнализация, могут быть анонимные звонки в дверь квартиры или дома.

Выходя из квартиры или из подъезда, обращайте внимание на людей, которых вы ранее никогда здесь не видели. В этом вопросе нужно проявлять особую бдительность.

Как понять что ваш дом хотят ограбить

Отдельным сигналом для тревоги должно стать появление каких-то меток на двери или почтовом ящике, а также проблемы с дверным замком.

Домушники знаки используют для того, чтобы пометить квартиры и дома, которые они собираются обнести, когда хозяев не будет дома. Для этого воры оставляют спички или бумажки между дверью и косяком, могут оставлять печенье под ковриком, чтобы узнать, был ли дома кто-то, иногда они оставляют на коврике мелочь или вставляют в дверь рекламки.

Какие метки воров на дверях

Знаки воров на дверях – это уже довольно устаревшая практика преступников, но иногда она все еще используется ворами. Домушники знаки сейчас рисуют редко, а больше предпочитают сообщать своим подельникам информацию о потенциальной жертве в устной форме или через каналы связи. Все же на всякий случай предоставим инфографику, которая показывает метки воров на дверях.

Как отпугнуть воров от квартиры

Чтобы домушники не позарились на ваше имущество, лучше всего будет установить в доме хорошую охранную сигнализацию, не стоит пускать домой незнакомых вам людей. Также никогда не будьте безразличными и обязательно делитесь информацией с соседями о подозрительных личностях возле дома.

Стоит понимать, что психология воров-домушников такова: если им не получилось остаться инкогнито, то вероятнее всего удастся напугать вора и он полезет в ваш дом.