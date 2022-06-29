Недавно Министерство цифровой трансформации сообщило, что каждый пострадавший от российской агрессии может получить компенсацию, но для этого нужно успеть подать заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в течение четырех месяцев с момента нарушения своих прав, однако не позднее 16 января 2023 года.

Украина ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, взяв на себя обязательства гарантировать каждому, кто находится под ее юрисдикцией, права и свободы, определенные в этом документе.

Исходя из этого, в пострадавших от вооруженной агрессии лиц существует право на юридическую защиту своих нарушенных прав в частности, права на жизнь и права собственности, в компетентных национальных органах (например, органах Национальной полиции). Если защита этих прав в национальных компетентных органах не приведет к восстановлению нарушенных прав, это будет основанием для обращения в ЕСПЧ с жалобой на нарушение положений или протоколов к Конвенции.

Нарушение прав лица на жизнь и/или уничтожение имущества лица в результате вооруженной агрессии другого государства - это основание для обращения в ЕСПЧ

Стоит напомнить, что статьями 2 и 3 Конвенции определено, что право каждого на жизнь охраняется законом. Никто не может быть подвергнут пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию, а статья 1 Первого протокола к Конвенции гарантирует защиту права на мирное владение имуществом (практика ЕСПЧ позволяет утверждать, что термин "собственность" используется в значении экономического блага, которое может быть предметом как материального, так и нематериального мира – активы, средства, прибыль, имущество, составляющее экономическую ценность и тому подобные понятия).

Конституция Украины в ч. 4 ст. 55 гарантирует каждому право после использования всех национальных средств правовой защиты (например, обращение с заявлением об уничтожении имущества в органы Национальной полиции) обращаться за защитой своих прав и свобод в соответствующие международные судебные учреждения или в соответствующие органы международных организаций, членом или участником которых является Украина. Кроме обращения в органы Национальной полиции Украины придется подать электронное заявление в следственный комитет РФ, чтобы соблюсти требования процедуры обращения в ЕСПЧ.

Обратиться в ЕСПЧ можно при следующих условиях:

Обжалованию подлежит поведение государства, которое само нарушило право или свободу или не обеспечило их защиту (нарушение права или свободы, которое гарантируется Конвенцией, например, право мирного владения собственностью в соответствии со ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции).

Исчерпаны все доступные эффективные национальные средства юридической защиты.

Не был пропущен срок обращения в ЕСПЧ.

Дело еще не рассматривалось ЕСПЧ по тем же основаниям и лицо не использует другого международного механизма защиты своих прав.

Согласно Протоколу № 15 о внесении изменений к Конвенции, с 1 февраля 2022 года срок обращения в ЕСПЧ составляет 4 месяца со дня вынесения окончательного решения на национальном уровне. Новый срок применяется к заявлениям, в которых окончательное решение на национальном уровне вынесено 01 февраля 2022 года и позже.

Нарушение прав лица на жизнь и/или уничтожение имущества лица в результате вооруженной агрессии другого государства – это основание для обращения в ЕСПЧ с заявлением на нарушение положений Конвенции.

Сейчас в Украине даже создали отдельный веб-сайт espl.com.ua, на котором размещена подробная информация о процедуре, сроках и порядке подачи заявления в ЕСПЧ. Чтобы подать иск, необходимо заполнить форму на сайте, загрузить необходимые документы, распечатать и отправить заявление в одном из отделений Укрпочты.

Александр Камша, адвокат, арбитражный управляющий юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры"