Отказаться от гражданства никогда не было легким делом, однако в условиях военного времени ситуация еще больше усложнилась.
УНИАН разобрался, как отказаться от гражданства Украины во время войны. Для этого мы поговорили со старшим юристом, адвокатом АО "Expatpro" Екатериной Затулко.
- Как отказаться от гражданства Украины 2025
- Можно ли отказаться от украинского гражданства во время войны
- Что будет если отказаться от гражданства Украины
- Как отказаться от украинского гражданства - стоимость услуги и документы
Как отказаться от гражданства Украины 2025
По словам юристки, чтоб отказаться от украинского гражданства, нужно в первую очередь успешно выехать на постоянное место жительства за пределами нашей страны - это целая процедура.
Для этого нужно лично подать в Государственную миграционную службу Украины заявление касательно выезда. Если же лицо уже находится за границей, то подается через консульство другое заявление - оно касается оставления на ПМЖ.
Далее Миграционная служба рассматривает документы и проверяет, нет ли запрета на выезд человека от СБУ или других органов. Если преград для этого нет, то ГМС предоставляет украинцу 90 дней на то, чтоб:
- Сняться с места регистрации. Если человек военнообязанный, то перед этим нужно сняться с воинского учета.
- Сняться с налогового учета. То есть следует уплатить налоги на доходы физлиц за текущий год. Также надо подать декларацию за три последних года и за текущий. Человеку должны выдать справку, которая подтвердит отсутствие долгов перед государственным бюджетом.
После этих двух шагов, лицо возвращается в Миграционную службу и предоставляет соответствующие документы, чтоб получить штамп про выезд на постоянное место проживание.
"После получения штампа лицу нужно выехать за границу и стать на консульский учет и затем туда обратиться с заявлением о выходе из украинского гражданства. Лицу также нужно будет предоставить доказательства того, что оно получило гражданство другой страны. К примеру, можно подать паспорт иностранного государства, указ о приобретении другого гражданства и тому подобное", - отмечает Затулко.
Последний этап выхода из гражданства - подпись указа президентом нашей страны. Однако в Офисе президента, по словам адвоката, лежат документы на прекращение и приобретение гражданства, поданные еще в 2017 году.
Можно ли отказаться от украинского гражданства во время войны
Как объясняет Затулко, сейчас для большинства мужчин-украинцев процедура выхода из гражданства недоступна, поскольку Кабмин одним из своих постановлений отменил снятие с воинского учета на основании выезда заграницу на постоянное проживание. Кроме того, такую процедуру не удастся завершить военнообязанным женщинам.
"Процедуру отказа от украинского гражданства могут пройти не военнообязанные женщины с детьми до 18 лет. Ребенок может выехать на постоянное место жительства с одним из своих родителей при условии, что другой даст на это нотариальное разрешение. Детей вписывают в заявление матери о начале процедуры отказа от гражданства", - добавляет юрист.
Такую же процедуру могут пройти военнообязанные украинцы и украинки старше 60 лет, которых сняли с военного учета по возрасту.
Если мужчины до полномасштабного вторжения выехали за границу, получили в ГМС штамп о выезде на ПМЖ, то они могут продолжить процедуру, которая позволяет отказаться от гражданства нашей страны. Но нужно понимать, что консульства требуют для любого консульского действия, включая подачу документов о выходе из гражданства, предъявления или приложения "Резерв+", или обращения с заявлением о постановке на воинский учет через представительство нашего государства. Последнее возможно только для лиц, у которых есть штамп о выезде на ПМЖ за границу.
Далее рассмотрим последствия того, если отказаться от гражданства Украины.
Что будет если отказаться от гражданства Украины
Перед тем, как отказаться от гражданства, стоит учитывать и последствия, ведь человек утратит не только обязанности, но и права в этой стране. В частности, он не сможет:
- принимать участие в выборах;
- бесплатно поступать в украинские высшие учебные заведения;
- получать бесплатную медицинскую помощь;
- постоянно находиться на украинской территории.
"Он будет въезжать в нашу страну на правилах, предусмотренных для граждан того государства, паспорт которого он имеет. К примеру, граждане США и многих стран Евросоюза могут приехать в Украину без визы только на 90 дней в течение последних 180-ти. А если человек захочет остаться на дольше, то ему нужно будет оформить визу", - рассказала юрист.
Как отказаться от украинского гражданства - стоимость услуги и документы
Стоит отметить, что человек, у которого есть только украинский паспорт, не может отказаться от своего гражданства и стать человеком без гражданства. Дело в том, что Украина является участником конвенции, которая запрещает оставление лица в статусе лица без гражданства.
А потому вам необходим паспорт другой страны.
"Для первых этапов нужны только оригинал украинского паспорта, оригинал паспорта гражданина Украины для выезда за границу, идентификационный код, прописка, а также копии этих документов. Если лицо привлекает к процедуре еще и детей, тогда нужны будут оригинал и копия свидетельства о рождении, паспорта ребенка, а также нотариальное разрешение на выезд на постоянное проживание и на выход из гражданства от другого родителя", - объяснила Затулко.
Далее понадобятся документы, которые подтверждают, что человек получил гражданство другой страны. Нужно будет предоставить оригинал и копию. При этом последний документ должен иметь нотариально заверенный перевод на украинский язык.
В процессе нужно будет оплатить следующие государственные сборы:
- за оформление в Украине выезда на ПМЖ - 195,31 гривни;
- чтоб оформить оставления ПМЖ через консулов за границей - 200 долларов;
- выход (оформление) из украинского гражданства - 300 долларов.
"Стоит отметить, что фактически процедура выхода из украинского гражданства сейчас почти нереальна", - подчеркнула адвокат.