Эксперт рассказала, как это сделать и сколько будет стоить услуга.

Отказаться от гражданства никогда не было легким делом, однако в условиях военного времени ситуация еще больше усложнилась.

УНИАН разобрался, как отказаться от гражданства Украины во время войны. Для этого мы поговорили со старшим юристом, адвокатом АО "Expatpro" Екатериной Затулко.

Как отказаться от гражданства Украины 2025

По словам юристки, чтоб отказаться от украинского гражданства, нужно в первую очередь успешно выехать на постоянное место жительства за пределами нашей страны - это целая процедура.

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Для этого нужно лично подать в Государственную миграционную службу Украины заявление касательно выезда. Если же лицо уже находится за границей, то подается через консульство другое заявление - оно касается оставления на ПМЖ.

Далее Миграционная служба рассматривает документы и проверяет, нет ли запрета на выезд человека от СБУ или других органов. Если преград для этого нет, то ГМС предоставляет украинцу 90 дней на то, чтоб:

Сняться с места регистрации. Если человек военнообязанный, то перед этим нужно сняться с воинского учета.

Сняться с налогового учета. То есть следует уплатить налоги на доходы физлиц за текущий год. Также надо подать декларацию за три последних года и за текущий. Человеку должны выдать справку, которая подтвердит отсутствие долгов перед государственным бюджетом.

После этих двух шагов, лицо возвращается в Миграционную службу и предоставляет соответствующие документы, чтоб получить штамп про выезд на постоянное место проживание.

"После получения штампа лицу нужно выехать за границу и стать на консульский учет и затем туда обратиться с заявлением о выходе из украинского гражданства. Лицу также нужно будет предоставить доказательства того, что оно получило гражданство другой страны. К примеру, можно подать паспорт иностранного государства, указ о приобретении другого гражданства и тому подобное", - отмечает Затулко.

Последний этап выхода из гражданства - подпись указа президентом нашей страны. Однако в Офисе президента, по словам адвоката, лежат документы на прекращение и приобретение гражданства, поданные еще в 2017 году.

Можно ли отказаться от украинского гражданства во время войны

Как объясняет Затулко, сейчас для большинства мужчин-украинцев процедура выхода из гражданства недоступна, поскольку Кабмин одним из своих постановлений отменил снятие с воинского учета на основании выезда заграницу на постоянное проживание. Кроме того, такую процедуру не удастся завершить военнообязанным женщинам.

"Процедуру отказа от украинского гражданства могут пройти не военнообязанные женщины с детьми до 18 лет. Ребенок может выехать на постоянное место жительства с одним из своих родителей при условии, что другой даст на это нотариальное разрешение. Детей вписывают в заявление матери о начале процедуры отказа от гражданства", - добавляет юрист.

Такую же процедуру могут пройти военнообязанные украинцы и украинки старше 60 лет, которых сняли с военного учета по возрасту.

Если мужчины до полномасштабного вторжения выехали за границу, получили в ГМС штамп о выезде на ПМЖ, то они могут продолжить процедуру, которая позволяет отказаться от гражданства нашей страны. Но нужно понимать, что консульства требуют для любого консульского действия, включая подачу документов о выходе из гражданства, предъявления или приложения "Резерв+", или обращения с заявлением о постановке на воинский учет через представительство нашего государства. Последнее возможно только для лиц, у которых есть штамп о выезде на ПМЖ за границу.

Далее рассмотрим последствия того, если отказаться от гражданства Украины.

Что будет если отказаться от гражданства Украины

Перед тем, как отказаться от гражданства, стоит учитывать и последствия, ведь человек утратит не только обязанности, но и права в этой стране. В частности, он не сможет:

принимать участие в выборах;

бесплатно поступать в украинские высшие учебные заведения;

получать бесплатную медицинскую помощь;

постоянно находиться на украинской территории.

"Он будет въезжать в нашу страну на правилах, предусмотренных для граждан того государства, паспорт которого он имеет. К примеру, граждане США и многих стран Евросоюза могут приехать в Украину без визы только на 90 дней в течение последних 180-ти. А если человек захочет остаться на дольше, то ему нужно будет оформить визу", - рассказала юрист.

Как отказаться от украинского гражданства - стоимость услуги и документы

Стоит отметить, что человек, у которого есть только украинский паспорт, не может отказаться от своего гражданства и стать человеком без гражданства. Дело в том, что Украина является участником конвенции, которая запрещает оставление лица в статусе лица без гражданства.

А потому вам необходим паспорт другой страны.

"Для первых этапов нужны только оригинал украинского паспорта, оригинал паспорта гражданина Украины для выезда за границу, идентификационный код, прописка, а также копии этих документов. Если лицо привлекает к процедуре еще и детей, тогда нужны будут оригинал и копия свидетельства о рождении, паспорта ребенка, а также нотариальное разрешение на выезд на постоянное проживание и на выход из гражданства от другого родителя", - объяснила Затулко.

Далее понадобятся документы, которые подтверждают, что человек получил гражданство другой страны. Нужно будет предоставить оригинал и копию. При этом последний документ должен иметь нотариально заверенный перевод на украинский язык.

В процессе нужно будет оплатить следующие государственные сборы:

за оформление в Украине выезда на ПМЖ - 195,31 гривни;

чтоб оформить оставления ПМЖ через консулов за границей - 200 долларов;

выход (оформление) из украинского гражданства - 300 долларов.

"Стоит отметить, что фактически процедура выхода из украинского гражданства сейчас почти нереальна", - подчеркнула адвокат.

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